Žďárský hokejový stadion zdobí tváře hvězd, vedle Nečase je i Sáblíková

V horním patře velkého plakátu jsou k nepřehlédnutí fotografie rychlobruslařské legendy Martiny Sáblíkové či hokejových mistrů světa: Petra Vampoly, Tomáše Rolinka, Petra Koukala a Martina Nečase. Nechybí ani zlatý nápis Více než 50 let u zrodu hvězd.

„Náš zimní stadion na Bouchalkách slaví půl století a my jsme hrdí na všechny legendy, které zde vyrostly nebo hrály. Za tu dobu se na ledě objevily generace sportovců, kteří tvrdě dřeli a díky své houževnatosti přinesli městu skvělé úspěchy,“ píše se na webových stránkách příspěvkové organizace Sportis, která v současnosti zimní stadion ve Žďáře nad Sázavou provozuje.

„Chtěli jsme zařízení personifikovat. Aby to nebyly pouze konstrukce betonu, ale aby taky trochu vypovídaly o lidech, kteří tam působí,“ uvedl ředitel Sportisu Radim Technik. „Bylo to vzdání holdu těm lidem ve spojení s oslavou výročí 50 let stadionu.“

Zatímco v horní části plakátu jsou medailisté z olympijských her a světových šampionátů, ve spodní části jsou i široké veřejnosti možná méně známá jména. „Naším záměrem bylo, aby se tam objevili i lidé, kteří neplnili novinové titulky z hlediska medailí, ale na zimním stadionu strávili kus svého života,“ vysvětluje Technik, proč je zde například dlouholetý trenér Václav Marek či Bohumil Trávník, jenž na stadionu působil jako hráč, trenér a později vedoucí mužstva.