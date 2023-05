Během covidu udělal synovi doma kluziště, teď otevřel veřejnou lední mini halu

Na začátku všeho byla pandemie, během níž byly značně omezené možnosti veřejného sportování. V té době Petr Schwarz přišel s myšlenkou, že svému synovi, který hraje hokej, postaví vlastní hřiště.

„Aby měl kde trénovat, udělal jsem mu z trámů, fólií a trošky vody hřiště na plácku doma. Zamrzlo, upravili jsme plochu a hráli jsme,“ vzpomíná Schwarz.

„Akorát to byl přírodní led. A tak nás trápilo počasí. Jednou byl mráz a led přemrzal, jindy nebyla zima vůbec. Byli jsme na tom závislí,“ pokračuje Schwarz. „Tehdy vznikla myšlenka, že bychom mohli udělat krytou halu.“

A od myšlenky nebylo daleko k uskutečnění. V plechové boudě v Pávovské ulici tak na začátku letošního roku vznikl ICE Point 112, mini hala pro ledové sporty.

„Viděl jsem to v Německu, pár takových hal je i u nás v Česku. A když byla ta možnost, postavili jsme tu malý tréninkový stadion,“ usmívá se Schwarz.

Ledu je v Jihlavě málo, zvlášť po uzavření haly

Dalším důvodem, proč šel do rizika, vzal si půjčku a rozjel nové podnikání, byl podle Schwarze také fakt, že kvůli uzavření někdejšího Horáckého zimního stadionu a plánované výstavbě multifunkční arény ledové plochy v Jihlavě často nedisponují volnými časy.

„Dukla má tradici, je to značka. A protože sám hokej hraju, byť na hobby úrovni, vím, že ledu je v Jihlavě zkrátka málo. Děti někde trénovat musí. A nejen hokejisté, ale třeba i krasobruslařky,“ říká Schwarz.

„Beru to jako určitou pomoc. Pro malé děti je super, že to tady je,“ říká primátor Jihlavy Petr Ryška. „Ale problém, který máme, to neřeší. Protože ta plocha je relativně malá, ani ne třetina ledové plochy na klasickém hřišti,“ pokračuje.

Fungující lední haly v Jihlavě Aktuálně jsou v Jihlavě v provozu dvě stálé zastřešené lední plochy. Vedle ICE Pointu 112 je to Zimáček, tréninková hala hned vedle dnes už zavřeného Horáckého zimního stadionu. Zimáček je nová přístavba, která se bourat nebude, stane se součástí nové multifunkční arény.

„Jsme hokejové město, zájem o led tady je a bude. Vždycky říkám, že v Jihlavě se uživí čtyři ledové plochy. Takže i to hrálo roli,“ připouští Schwarz. „Otázka ale je, jestli by se opravdu všechny plochy uživily. Ony by se určitě naplnily, ale musel by je někdo - jako město - dotovat,“ reaguje Ryška.

Cizí finance nepotřeboval

Schwarz svou mini halu otevřel bez jakékoliv finanční pomoci v březnu. „Zkusili jsme to na tři měsíce, vychytat porodní bolesti. Vše jsme se učili za pochodu, od úpravy ledu, organizace, parkování... Člověk má vše na papíře, ale skutečnost je vždycky jiná,“ připouští.

„Lidé si musí zvyknout, najít si své místo. Ale už jsme to vychytali, jedeme jako v normálním provozu,“ popisuje Schwarz. „A od půlky srpna to rozjedeme naostro.“

Do té doby ještě hala projde zásadní úpravou. „Zateplíme ji. Tak, abychom od příští sezony mohli fungovat celoročně, i přes léto.“

Mini hala však rozhodně není určena jen pro Jihlavu. „Už teď sem dojíždí kluci z Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou nebo z Velkého Meziříčí,“ upřesňuje Schwarz.

Kempy s profesionály

Zájemci mají možnost si zaplatit také tréninkové kempy s účastí zkušených trenérů. „Jsou to de facto legendy hokeje,“ pochvaluje si Schwarz spolupráci se Stanislavem Mečiarem a Petrem Kaňkovským, který je jeho bývalým spoluhráčem z jihlavského hokejbalu.

„Kdysi dávno jsem mu pomáhal s kempem, trénoval v Německu a Americe. Viděl jsem přímo jeho tréninky, líbil se mi jeho systém, tak jsem ho oslovil,“ prozradil.

Od nové sezony Schwarz plánuje řadu novinek, včetně hokejové ligy tři na tři nebo curlingové ligy.