Cena haly vyvolala v Jihlavě paniku. Vyhlašme referendum, žádá sdružení

Diskuse se objevily zvláště poté, co firmy ve výběrovém řízení na výstavbu arény ukázaly, že jsou halu ochotny postavit za cenu v rozmezí od 1,9 do 2,25 miliardy korun. To je mnohem víc, než předpokládaná rozpočtová cena 1,3 miliardy. A je to tedy vyšší suma, než s jakou počítal magistrát v případě financování stavby. Městu chybí minimálně půl miliardy korun a nyní řeší, jak se situací naloží.

Koncem minulého týdne vyzvalo nové sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem v otevřeném dopise zastupitele, aby na svém mimořádném jednání 23. srpna zařadili bod „vyhlášení referenda o výstavbě Horácké multifunkční arény“.

„Informace o cenových nabídkách potvrdily nejistotu týkající se zajištění financování výstavby arény, aniž by to ohrozilo rozpočet a následný provoz města na další roky. Vyzýváme proto zastupitele, aby v takto mimořádném případu zjistili formou referenda názor občanů města a následně se jím řídili,“ uvedl k otevřenému dopisu člen uskupení Vít Prchal.

Zakladatel sdružení Jaroslav Homolka následně upřesnil, že navrhované referendum by nemělo být o tom, zda v Jihlavě multifunkční arénu ano, či ne, ale zda vybudovat arénu v takové podobě, v jaké je vyprojektovaná a za vysoutěženou cenu, která není konečná.

Je těžké formulovat otázku...

Podle náměstka primátorky Petra Ryšky (ODS), by ale vyhlášení referenda byl špatný krok, a to především z důvodu nemožnosti formulovat smysluplnou otázku. „Při rozhodnutí budeme muset brát ohled na mnoho důležitých věcí, nastudovat velké množství informací a rozhodovat se mezi množstvím variant, které není možné v referendu obsáhnout,“ vysvětlil Petr Ryška.

Kromě výše příspěvku města se musí podle náměstka brát v úvahu i způsob a podmínky budoucího provozování, podmínky poskytovatelů dotace, finanční možnosti města vzhledem k dalším investicím i k rostoucím výdajům. A přihlédnout se musí i k pozitivnímu ekonomickému dopadu postavené arény a k podmínkám eventuálních dalších partnerů.

„A pokud by se nová aréna nestavěla, tak rozhodnutí, jak veliký úvěr si vezme město na opravu stávajícího stadionu, neboť bez úvěru ho musí nechat uzavřený,“ řekl.

Podle opozičního zastupitele Radka Popelky (ANO) je nyní na vypsání referenda už pozdě. „Pokud by mělo být zároveň s komunálními volbami, což by dávalo smysl, tak se to už nedá stihnout. Navíc je to také o nemalých finančních nákladech,“ poznamenal Popelka s tím, že mu v otevřeném dopise chyběla i jednoznačně položená otázka, na kterou by lidé v případném referendu odpovídali.

Co teď? Je více variant

Náměstek Ryška také odmítl, že by město nemělo připravený harmonogram následujících kroků. Už 2. srpna radní a manažer výstavby Horácké multifunkční arény David Beke (ODS) zastupitelům nastínil několik možností.

„Můžeme hledat soukromé zdroje pro spolufinancování, prověřit možnosti vzít si vyšší úvěr, můžeme také stavbu rozdělit na etapy, snažit se o přesoutěžení, nebo můžeme jako jedno z krajních řešení projekt multifunkční haly ukončit a připravit variantu stavby malého zimního stadionu,“ uvedl tehdy David Beke s tím, že se varianty budou prověřovat a musí o nich rozhodnout zastupitelé.

Podle Jaroslava Homolky jde ale vše až příliš pomalu a město mělo jednat rychleji. Sdružení Jihlava srdcem je pro přepracování projektu arény.

„A to na technicky jednoduchou, funkčně promyšlenou, finančně a provozně zvládnutelnou stavbu, která měla být takto navržena od samého počátku. Současně nepodporujeme žádnou z forem opravy stávající CZ Loko arény,“ doplnil.

Horácká multifunkční aréna by měla vyrůst na místě původního stadionu, který je v nevyhovujícím stavu a už tři měsíce je zavřený. Hokejová Dukla Jihlava tak musí hrát v azylu v Pelhřimově a v Jindřichově Hradci.

Jihlava zamýšlela arénu financovat z 600milionového úvěru, dále z půl miliardy korun od kraje a z dotace 300 milionů korun od Národní sportovní agentury.