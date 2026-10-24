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Jako torzo chrámu zarůstajícího křovím. Stavba obávané stáčírny už roky stojí

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  10:00

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Málokdo si torza stáčírny vody u Opatova vedle rušné silnice 602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem může nevšimnout. Stavební ruch zde na vrchu Špilberk už před několika lety sice umlkl, ale může opět začít – investor má platné stavební povolení. (19. října 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Stojí tam jako torzo antického chrámu. Betonový skelet na vrchu Špilberk u Opatova při silnici z Jihlavy do Pelhřimova je viditelný již zdaleka. Už před lety v něm měla vzniknout komerční stáčírna vody. Kontroverzní stavba však zůstala nedokončená. Její majitel ovšem překvapil i po letech. Ve stavbě plánuje pokračovat.

Areál je zčásti obklopený plotem se žiletkovým drátem. V úseku přístupové cesty ale žádný plot ani brána nejsou. Stavba je zarostlá malými stromy a křovinami, uvnitř jsou několik metrů hluboké odkryté kanalizační šachty.

Nikde nejsou stopy po jakékoli stavební činnosti v posledních letech. Na plotech není o stavbě žádná informace, nikde nevisí stavební povolení. Zde měla být podle původních plánů už dávno dokončená velká stáčírna vody, kontroverzní komerční soukromý projekt vlekoucí se po desetiletí.

Určitě je to živý projekt, stále běží. Nebudu komentovat časový horizont dokončení, každopádně na tom pracujeme. Až bude stavba hotová, potom to můžeme v médiích komentovat.

Jiří Vajdík mladšímístopředseda představenstva Antia Waters

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