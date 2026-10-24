Areál je zčásti obklopený plotem se žiletkovým drátem. V úseku přístupové cesty ale žádný plot ani brána nejsou. Stavba je zarostlá malými stromy a křovinami, uvnitř jsou několik metrů hluboké odkryté kanalizační šachty.
Nikde nejsou stopy po jakékoli stavební činnosti v posledních letech. Na plotech není o stavbě žádná informace, nikde nevisí stavební povolení. Zde měla být podle původních plánů už dávno dokončená velká stáčírna vody, kontroverzní komerční soukromý projekt vlekoucí se po desetiletí.
Určitě je to živý projekt, stále běží. Nebudu komentovat časový horizont dokončení, každopádně na tom pracujeme. Až bude stavba hotová, potom to můžeme v médiích komentovat.