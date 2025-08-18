Žďár si připomene srpnovou okupaci z roku 1968, promluví i pamětníci

  9:07
Připomenout si zahájení srpnové okupace Československa, projít si některá místa ve městě, která jsou s těmito srpnovými událostmi spojená, nebo si pohovořit s pamětníky. Takový program je na čtvrtek 21. srpna připraven ve Žďáře nad Sázavou.

Dobová fotka sochy v parku U Ivana z archivu žďárského Regionálního muzea zdobí i plakát k akci, jež se koná 21. srpna ve Žďáře coby připomínka okupace Československa v roce 1968. | foto: Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou

K výroční invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 se uskuteční vzpomínkový program, který začne od osmnácti hodin ve žďárském parku U Ivana. Tam bude i první z celkem pěti zastávek, rozmístěných na trase po celém městě.

„Na každém zastavení je připraven krátký program, například písnička, historický výklad k danému místu, setkání s pamětníkem Karlem Černým a další,“ přiblížila za organizátory, spolek Milion chvilek pro demokracii, Dana Malá. Dalšími pořadateli jsou žďárský městský úřad a tamní Regionální muzeum.

Do Žďáru se vrátily otočené ukazatele i tank, okupaci připomněla aktivistka

Komentovaný průvod ulicemi povedou odborníci Miloslav Lopaur a Lenka Šimo. Od nich se veřejnost dozví informace třeba o manželích Ireně a Lubošovi Holoubkových, kteří se v srpnu 1968 na několik dní zavřeli do rozhlasu a nepřetržitě vysílali pro místní obyvatele jako Svobodný vysílač Vysočina.

Dostali vyznamenání

„Museli jsme lidi hlavně uklidnit, aby nedošlo ke krveprolití,“ vzpomínal později na napjaté dny přímo Luboš Holoubek.

Poslali děti pro zásoby a zmizeli ve studiu. Při okupaci pomáhal rozhlas

Řada obyvatel totiž nevěděla, co má dělat, jak postupovat, zda není potřeba se zásobit. „Tehdejší role rozhlasu byla zkrátka nezastupitelná a manželé Holoubkovi za svoji činnost pak i dostali vyznamenání od Ústavu pro studium totalitních režimů,“ připomněla Malá.

Průvod plánují organizátoři oživit dobovými transparenty. „Vítáme i účastníky, kteří dorazí s vlastními výtvory,“ dodali pořadatelé.

