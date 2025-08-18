K výroční invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 se uskuteční vzpomínkový program, který začne od osmnácti hodin ve žďárském parku U Ivana. Tam bude i první z celkem pěti zastávek, rozmístěných na trase po celém městě.
„Na každém zastavení je připraven krátký program, například písnička, historický výklad k danému místu, setkání s pamětníkem Karlem Černým a další,“ přiblížila za organizátory, spolek Milion chvilek pro demokracii, Dana Malá. Dalšími pořadateli jsou žďárský městský úřad a tamní Regionální muzeum.
Komentovaný průvod ulicemi povedou odborníci Miloslav Lopaur a Lenka Šimo. Od nich se veřejnost dozví informace třeba o manželích Ireně a Lubošovi Holoubkových, kteří se v srpnu 1968 na několik dní zavřeli do rozhlasu a nepřetržitě vysílali pro místní obyvatele jako Svobodný vysílač Vysočina.
Dostali vyznamenání
„Museli jsme lidi hlavně uklidnit, aby nedošlo ke krveprolití,“ vzpomínal později na napjaté dny přímo Luboš Holoubek.
Řada obyvatel totiž nevěděla, co má dělat, jak postupovat, zda není potřeba se zásobit. „Tehdejší role rozhlasu byla zkrátka nezastupitelná a manželé Holoubkovi za svoji činnost pak i dostali vyznamenání od Ústavu pro studium totalitních režimů,“ připomněla Malá.
Průvod plánují organizátoři oživit dobovými transparenty. „Vítáme i účastníky, kteří dorazí s vlastními výtvory,“ dodali pořadatelé.