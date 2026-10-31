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Vedení kulturního domu vyděsil kolaps návštěvníka, proto pořídilo defibrilátor

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  10:07
Vybavení žďárského Domu kultury doplnil před startem plesové sezony externí...

Vybavení žďárského Domu kultury doplnil před startem plesové sezony externí defibrilátor. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Zaměstnanci organizace mají za sebou i školení, jak nový přístroj v případě...
Zaměstnanci organizace mají za sebou i školení, jak nový přístroj v případě...
Zaměstnanci organizace mají za sebou i školení, jak nový přístroj v případě...
Vybavení žďárského Domu kultury doplnil před startem plesové sezony externí...
10 fotografií
Přenosný přístroj, s nímž dokáže i laik pomoci člověku s náhlou srdeční zástavou, doplnil nyní vybavení kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou. Automatizovaný externí defibrilátor se povedlo zajistit ještě před začátkem letošní plesové sezony, kdy se v budově koná velké množství společenských akcí.

„Dům kultury je místem, kde se pravidelně setkávají stovky lidí, a my chceme být připraveni i na situace, kdy mohou rozhodovat minuty. Samozřejmě doufáme, že přístroj nebude nikdy potřeba použít, ale je důležité mít ho k dispozici,“ vyjádřila se Tamara Pecková Homolová, ředitelka městské příspěvkové organizace Kultura Žďár.

Právě minulou sezonu došlo podle ní na jednom z plesů ke kolapsu návštěvníka. Díky přítomným lékařům se jej povedlo zachránit.

Zaměstnanci organizace mají za sebou i školení, jak nový přístroj v případě nouze použít.
Zaměstnanci organizace mají za sebou i školení, jak nový přístroj v případě nouze použít.
Zaměstnanci organizace mají za sebou i školení, jak nový přístroj v případě nouze použít.
Vybavení žďárského Domu kultury doplnil před startem plesové sezony externí defibrilátor.
10 fotografií

„Kdyby tam nebyli… Raději nemyslet. Tehdy jsme se rozhodli, že defibrilátor prostě pořídit musíme, což se povedlo splnit,“ popsala ředitelka s tím, že zaměstnanci Kultury Žďár absolvovali rovnou také školení, jak se zařízením správně zacházet.

Kromě stužkovacích a reprezentačních plesů, které budou nadcházejícím měsícům dominovat, se totiž v kulturáku konají rovněž taneční kurzy, koncerty a další hojně navštěvovaná vystoupení a akce.

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„Jeho sál je ostatně největší v regionu a patří i k největším společenským sálům v celé České republice. Ročně jím tak projde opravdu velké množství návštěvníků, a právě jejich bezpečnost je jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla defibrilátor zakoupit,“ doplnila Pecková Homolová.

Nový přístroj za necelých 60 tisíc korun je umístěný na stěně u vstupu do foyer Domu kultury, v prostoru u šaten, aby byl v případě potřeby snadno dostupný.

Další získají divadlo a kino

Koupí jednoho defibrilátoru do kulturního domu to ale podle ředitelky nekončí. Postupně plánuje Kultura Žďár těmito přístroji vybavit rovněž Městské divadlo, kam míří také velké množství lidí, včetně řady seniorů, a Kino Vysočina.

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„Cílem je, aby byla i další kulturní zařízení ve Žďáře lépe připravena na situace, kdy je potřeba rychle poskytnout první pomoc,“ zdůraznila Pecková Homolová.

V současnosti disponují různé organizace, firmy nebo záchranné složky ve městě přibližně dvěma desítkami externích defibrilátorů. Zařízení patří do výbavy hasičů, strážníků, ale třeba také městské společnosti Satt.

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„Přístroje jsou k dispozici rovněž na některých frekventovaných místech a v hojně navštěvovaných budovách a areálech ve Žďáře. Kromě jiného na tenisových kurtech, v bazénu, hotelovém domě Morava, na zimním stadionu, poliklinice nebo na městském úřadě,“ vyjmenovala mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Defibrilátory jsou rovněž součástí vybavení některých větších firem, jako je například Žďas, PKS nebo Cooper Standard, či marketů, mezi něž patří třeba obchodní dům Kaufland.

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