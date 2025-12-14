Nehoda se stala na přejezdu zabezpečném pouze světelnou signalizací. „Při nehodě se zranila jedna osoba v osobním vozidle,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Ve vlaku podle ní cestovalo deset lidí, žádný z cestujících se nezranil. Provoz na trati v úseku Nová Cerekev - Pacov byl zastaven.
Příčinu nehody policisté vyšetřují, dechové zkoušky vyloučili u šoféra i u strojvedoucího pití alkoholu před jízdou.
