Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů

Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z nich. Řidička druhého auta se zranila. Okolnosti havárie vyšetřuje policie.

Auta havarovala okolo 17:30 na silnici druhé třídy 151 mezi Domamilí a Štěpkovem. „Řidič jednoho z vozidel utrpěl těžká zranění, kterým podlehl. Vážně zraněná řidička druhého vozidla byla transportována do brněnské nemocnice,“ uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.

Od začátku roku si nehody na Vysočině vyžádaly sedm životů.

