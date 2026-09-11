„Děláme večer a v noci. Potřebujeme tmu, protože si obraz ještě postaru načrtáváme projektorem,“ vysvětluje Michal Gerža. Je jedním ze tří sprejerů, kteří po zdi stříkají. Zároveň je majitelem společnosti Artsprayers. Ta se podobným zakázkám od měst, firem, organizací, ale i soukromníků věnuje po celé republice.
V noci na čtvrtek a na pátek tito umělci obsadili podchod pod obchvatem z Chotěbořské ulice na Vršovice. Příští týden mají v plánu podchod pod Masarykovou ulicí poblíž Základní školy Wolkerova.
„Ten je větší, členitější, dáme si na něj trochu víc času. Počítám, že tam strávíme alespoň tři dny. Ale budeme pracovat trochu jinak. Pořídili jsme brýle s virtuální realitou, takže budeme moci s jejich pomocí dělat ve dne. To bude novinka i pro nás,“ usmívá se dvaačtyřicetiletý sprejer.
V Havlíčkově Brodě jeho firma ve spolupráci s agenturou Propublikum na základě výběrového řízení dostala za úkol vymalovat právě tyto dva podchody ve stylu street art. Město jim stanovilo konkrétní zadání. Pod obchvatem mají být obrazy založené na brodských pověstech, podchod pod Masarykovou ulicí má zobrazovat výjevy z historie města.
Čmárat po cizím díle je pro sprejery tabu
„Návrhy jsme vytvořili v počítači na základě podkladů, které město dodalo. Zadání bylo poměrně konkrétní, ale pouze popsané textově. Nebyly k tomu žádné vizuální materiály, takže to pro nás bylo hodně abstraktní,“ usmívá se Michal Gerža. Brodské reálie neznal on, ani jeho kolegové z Prahy a Brna. „Ale bude to super! Super!“ slibuje.
Každý z podchodů umělci pojali podobně komiksově, přitom úplně jinak. Ten pod obchvatem bude barevnější, hlavní barvy budou modrá, tyrkysová a červená, vždy v různých odstínech. U školy bude dominovat hlavně šedá či hnědá. Kontury budou vždy vyvedeny černou.
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Inspirace historií i pověstmi. Podívejte se, jak sprejeři vymalují brodské podchody
„Na dnešní noc jsem koupil 60 sprejů. Ale ta zakázka je obří. Jde v součtu asi o 800 metrů čtverečních, obvykle děláme polovinu. Takže budu dokupovat. Počítám, že 150 až 200 plechovek sprejů na to padne,“ svěřil se ve středu večer Gerža. Materiál kupuje ve specializovaných graffiti shopech. Hotovo by i tak chtěl mít do dvou týdnů.
Že by jeho a kamarádů výtvory někdo časem překreslil, obavu nemá. V komunitě sprejerů se to nedělá, to je tabu. „Když je podchod čistý, každého to láká. Ale ve chvíli, kdy je plocha zaplněná něčím, co dává smysl veřejnosti i třeba nám writerům, na to se sáhnout nesmí,“ vysvětluje Michal Gerža.
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O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města
Sám se street artu věnuje od svých čtrnácti let. Je samouk, na vysokou uměleckou školu se nedostal kvůli v tu dobu chybějícímu portfoliu. A tak na něm usilovně pracuje. Před dvanácti lety, když nabral zkušenosti, založil firmu. Sprejerství ho od té doby naplno živí. Před Brodem jeho tým dokončil velkou zakázku v Holicích, další podchod pod nádražím zdobili pro město Zdice.