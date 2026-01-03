Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Autor:
  9:12
Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v českých stanicích dosud moc nevidí. Na svůj spoj mohou počkat v prosklených čekárnách přímo na nových nástupištích.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pozornost prosklené kvádry s podezdívkou upoutají na první pohled. Jsou přímo proti východům z podchodu na obou nově upravených nástupištích. Cestujícím stačí otevřít dveře. Uvnitř najdou závětří, několik lavic a odpadkový koš. Skrz skleněné stěny mají výhled po celé stanici, nemusejí se obávat, že by svůj vlak promeškali.

„Tento typ prosklené čekárny je primárně určen pro krátkodobé čekání na nástupištích pod zastřešením ve větších stanicích,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou schovat před nepřízní počasí. Inspiraci pro jejich zřízení si Správa železnic vzala v Rakousku. V Přibyslavi však zatím moc využívané nejsou. K čemu přístřešky slouží, totiž cestující nevědí a označení zatím chybí.
Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou schovat před nepřízní počasí. Inspiraci pro jejich zřízení si Správa železnic vzala v Rakousku. V Přibyslavi však zatím moc využívané nejsou. K čemu přístřešky slouží, totiž cestující nevědí a označení zatím chybí.
Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou schovat před nepřízní počasí. Inspiraci pro jejich zřízení si Správa železnic vzala v Rakousku. V Přibyslavi však zatím moc využívané nejsou. K čemu přístřešky slouží, totiž cestující nevědí a označení zatím chybí.
Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou schovat před nepřízní počasí. Inspiraci pro jejich zřízení si Správa železnic vzala v Rakousku. V Přibyslavi však zatím moc využívané nejsou. K čemu přístřešky slouží, totiž cestující nevědí a označení zatím chybí.
14 fotografií

Správce železničních tratí se jejím použitím inspiroval v Rakousku, kde jsou takové budky k vidění poměrně běžně. Novinkou chce vybavovat i další stanice v Česku. Přibyslav je jednou z prvních, kde ji použila. K dispozici je cestujícím už třeba i na nádraží v pražských Bubnech.

„Počítáme s jejich dalším využitím do budoucna. Objevovat se mohou hlavně ve stanicích s častějším výskytem nepříznivých klimatických podmínek. Nejsou sice vyhřívané, ale chrání před nepřízní počasí,“ prozradila Friebová.

„Já myslel, že je to bouda pro pracovníky dráhy“

Cestující v Přibyslavi však o čekárnách na nástupištích mnoho povědomí nemají. Boxy ani nejsou nikterak označeny. A tak je ani příliš nevyužívají. V době návštěvy reportéra iDNES.cz se do nich neschoval nikdo z více než desítky cestujících čekajících na spoj mířící do Žďáru nad Sázavou.

„To jsou čekárny? Mně přišlo divné, co se to tu objevilo. Myslel jsem, že je to nějaká bouda pro pracovníky dráhy nebo materiál,“ smál se při dotazu cestující Jindřich Kolář.

Osm kilometrů za tři miliardy. Začne modernizace železnice u Přibyslavi

„Zase taková zima není, tolik nefouká. Ty tři minuty klidně postojím venku, za chvilku mi vlak jede. Ale děkuji za vysvětlení, netušila jsem, co to je,“ přidala se Eva Holická.

Prosklené čekárny na obou nástupištích nejsou jedinými novinkami, kterých se cestující v Přibyslavi po rekonstrukci stanice dočkají. Vůbec poprvé v historii se budou moci vyvézt z podchodu výtahy. Ty už jsou nainstalované, ale v provozu ještě nejsou. S jejich dokončením Správa železnic počítá až na jaře.

Na koncích nástupišť jsou stále narovnané palety s deskami. U kolejí i v podchodu pak ještě zcela chybí informační systém. Panely s časy odjezdů vlaků budou instalovány a zapojeny později. Naopak dokončena je obměna celého kolejového svršku i prodloužení odstavné koleje.

Práce jdou podle harmonogramu. Upraveného

Proměna přibyslavského nádraží se děje v rámci rekonstrukce osmikilometrového úseku mezi Přibyslaví a Pohledem. Trať tu dostává nové parametry, zhotovitel ji v podstatě staví zcela nově. Kromě kolejového svršku i spodku se budují i nové mosty. Modernizace, která přinese mimo jiné i zvýšení traťové rychlosti až na 160 kilometrů v hodině nebo lepší zabezpečení, má přijít na téměř tři miliardy korun.

„Práce na rekonstrukci trati pokračují podle harmonogramu. Nyní je hotová jedna traťová kolej a také obě nástupiště v Přibyslavi. S novou stavební sezonou pak odstartují práce na druhé traťové koleji a na stanici Pohled,“ přiblížila Nela Eberl Friebová.

Přibyslavské nádraží prochází kompletní rekonstrukcí. Většina stavebních prací je vesměs hotova, drobné dodělávky však zhotovitele ještě čekají v prvním pololetí roku.

Kompletně zrekonstruovaný úsek by měl být do provozu uveden na konci letošního roku. Do té doby budou muset cestující strpět výluky. Mezi Přibyslaví a Pohledem se jezdí po jedné koleji, dochází tak k občasným zpožděním spojů. Jen nárazově bývá zaváděna dočasná náhradní autobusová doprava.

Mluvčí Správy železnic sice mluví o dodržování harmonogramu, ten se ale několikrát posouval. Ten původní zmiňoval ukončení modernizace v prvním pololetí roku 2026.

Cyklostezka se uzavře až na konci roku 2028

A rovněž se posunula rekonstrukce navazujícího úseku na koridoru z Havlíčkova Brodu do Brna. Tím je modernizace devíti kilometrů z Přibyslavi do Sázavy u Žďáru. „Měla by začít na konci roku 2028,“ upřesnila mluvčí Správy železnic. Ještě před pár měsíci přitom přibyslavská radnice počítala se zahájením prací o rok dříve.

Pro vedení města je to velice důležitá etapa. Po dobu rekonstrukce totiž bude muset s největší pravděpodobností uzavřít oblíbenou cyklostezku. Ta vede po tělese původní trati, která byla pro pravidelné spoje využívána do roku 1953. Novější koridor kopíruje a několikrát ho kříží. Přednost by tu na dobu nezbytně nutnou měla dostat stavební technika.

Cyklisty na oblíbené stezce dočasně vystřídají auta. Kvůli opravě železnice

„Železnice mezi Přibyslaví a Sázavou je dost často v nepřístupném terénu. Proto nás Správa železnic požádala, zda by mohla využívat naši cyklostezku. Jinak by hrozilo, že by si musela materiál na některá místa nechat vozit vrtulníkem,“ popsal s lehkou nadsázkou přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Přibyslav trvá na tom, aby po skončení modernizace tratě Správa železnic cyklostezku prakticky postavila znovu, a to i včetně mostů. Radnice totiž počítá s tím, že ji těžké stavební stroje během oprav železnice nenávratně poškodí. „O využití cyklostezky nyní jednáme,“ potvrdila Nela Eberl Friebová.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Trek, pot a slzy. Houslistka v krizi našla sama sebe až na nejtěžší túře Evropy

Premium
Na nejvyšším zdolaném vrcholu - hoře Pic de les Nou Fonts (2851 m. n. m.).

Do Markéty Dobešové, křehké mladé ženy, by málokdo řekl, že dokáže vláčet po horách krosnu o bezmála polovině své hmotnosti a zdolávat kilometry a převýšení, jež dávají zabrat i ostříleným...

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

Vlak srazil u Havlíčkova Brodu na přejezdu muže, zraněním podlehl

Železniční přejezd

U Havlíčkova Brodu v neděli odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. Řekla krajská policejní mluvčí Dana...

Tři „závodníci“ přišli na Vysočině o řidičák během pár hodin, rekordman jel 209 km/h

Jeden z řidičů se řítil po dálnici D1 rychlostí přesahující 200 kilometrů v...

Hned tři případy výrazného překročení nejvyšší povolené rychlosti řešili o uplynulém víkendu policisté z dálničního oddělení Velký Beranov na Jihlavsku. Všichni provinilci přišli na místě o řidičský...

Řidič dostal v Jihlavě smyk a vjel do chodců. Čtyři skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Osobní auto dostalo odpoledne v Jihlavě smyk a vjelo do chodců. Policie nejdříve informovala o třech zraněných, záchranáři později zvýšili počet na čtyři. Podle mluvčího krajských záchranářů Petra...

Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou...

Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v...

3. ledna 2026  9:12

Nadcházející rok bude spíše dobrý, věří významní zaměstnavatelé na Vysočině

PBS Velká Bíteš se specializuje mimo jiné na výrobu leteckých motorů.

Významní zaměstnavatelé v kraji vidí svou budoucnost v roce 2026 převážně optimisticky. Mnohé z velkých firem se chystají přibírat zaměstnance. Vyplynulo to z tradiční ankety, kterou na toto téma...

2. ledna 2026  14:15

Nový digitální rentgen v novoměstské nemocnici rychleji odbaví pacienty

Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje...

Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů. Přístroj za více než šest milionů korun nahradil svého předchůdce,...

2. ledna 2026  8:53

Modré čáry, aréna... A teď chce radní Beke pro Jihlavu vysokorychlostní trať

Jihlavský radní za ODS, architekt David Beke

Sedm let. Tak dlouhou část svého života spojil jihlavský politik David Beke se stavbou Horácké arény. Multifunkční hale za více než dvě miliardy korun se radní za ODS věnoval z pozice manažera...

1. ledna 2026  10:02

Řidič dostal v Jihlavě smyk a vjel do chodců. Čtyři skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Osobní auto dostalo odpoledne v Jihlavě smyk a vjelo do chodců. Policie nejdříve informovala o třech zraněných, záchranáři později zvýšili počet na čtyři. Podle mluvčího krajských záchranářů Petra...

31. prosince 2025  18:11,  aktualizováno  19:14

Z původně týdenní zkoušky se stal fotbalový příběh jako z pohádky

Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Jeho životní příběh ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem přitom fotbalistu Youssoupha Mbodjiho nikdo v České republice neznal. A nebylo divu...

31. prosince 2025  10:22

Od prvního přáteláku věděli, že je Mbodji trefa. Z Jihlavy vystřelil do Ligy mistrů

Slávisté slaví druhý gól Youssoupy Mbodjia do branky Bödo/Glimt v zápase Ligy...

Jeho story ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem fotbalistu Youssouphu Mbodjiho nikdo v České republice neznal. Nebylo divu, v té době dvacetiletý krajní obránce ze...

31. prosince 2025  10:21

Trek, pot a slzy. Houslistka v krizi našla sama sebe až na nejtěžší túře Evropy

Premium
Na nejvyšším zdolaném vrcholu - hoře Pic de les Nou Fonts (2851 m. n. m.).

Do Markéty Dobešové, křehké mladé ženy, by málokdo řekl, že dokáže vláčet po horách krosnu o bezmála polovině své hmotnosti a zdolávat kilometry a převýšení, jež dávají zabrat i ostříleným...

30. prosince 2025

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

30. prosince 2025  16:56

Konec roku si lze na Vysočině vychutnat i při běhu, na túře či v rybníku

Polnička láká na recesistické silvestrovské závody.

Recese a zábava, otužování, sportovní výkony, venkovní divadlo nebo třeba výšlap noční přírodou? Vysočina nabízí bezpočet možností, jak lze strávit nadcházející přelom roku. Zájemci mohou nahradit...

30. prosince 2025  12:09

Advantage Consulting, s.r.o.
MISTR SVARU - OD 38.000 KČ+BENEFITY

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 38 000 - 45 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na Havlíčkobrodsku začala likvidace dalšího chovu slepic, opět pomáhají vězni

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla...

Likvidace chovu slepic nakažených ptačí chřipkou H5N1 začala v úterý brzy ráno v Habrech na Havlíčkobrodsku. Veterináři potvrdili nákazu o uplynulém víkendu. Likvidace se týká přibližně 30 tisíc...

30. prosince 2025  9:45

Zastupitelé odmítli změny územního plánu, nové sídliště se patrně stavět nebude

Hlavně developeři si stěžují na komplikované a zdlouhavé vyřizování stavebního...

V Havlíčkově Brodě mohlo vzniknout další nové sídliště. Budovat ho chtěla společnost vlastnící příslušné pozemky na konci Strojírenské ulice poblíž průmyslových areálů známých jako Plastimat a Zetor....

30. prosince 2025  6:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.