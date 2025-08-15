Jihlavu šokuje „cirkus v hlavě“. Správa železnic nechala pomalovat opravený most

Správa železnic most z roku 1963 kompletně opravila a výtvarníci jej stále ještě opatřují dalšími barevným malbami s motivy cirkusu a citáty klasika české novinařiny Karla Havlíčka Borovského, po němž je pojmenována nejdelší jihlavská ulice, jež pod mostem vede. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

  16:00
Žlutá, syté oranžová, do toho nejrůznější malby, nápisy a citáty. Železniční most v jihlavské Havlíčkově ulici šokuje. V minulosti býval klasicky šedivý. Nyní, po generální opravě, exploduje barvami a útočí na smysly a pozornost řidičů. Názory Jihlavanů na něj se různí, magistrát se od jeho podoby veřejně distancoval.

Správa železnic (SŽ) most kompletně opravila a výtvarníci jej opatřují pestrobarevným nátěry a malbami s motivy cirkusu. A také četnými citáty klasika české novinařiny Karla Havlíčka Borovského, po kterém je tato nejdelší ulice v krajském městě pojmenována.

Je to výrazná proměna mostu, který zde sloužil prakticky beze změn od svého vzniku v roce 1963. Jeho spodní část byla z šedivého betonu, po desetiletích popraskaného, dokonce ještě se zbytky protiokupačních nápisů, namalovaných bílým vápnem po roce 1968.

To by mě zajímalo, kdo jim co dal na magistrátu zahulit. Už i ten starý most vypadal líp.

diskutující na Facebooku

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.