Jihlavu šokuje „cirkus v hlavě“. Správa železnic nechala pomalovat opravený most

Správa železnic (SŽ) most kompletně opravila a výtvarníci jej opatřují pestrobarevným nátěry a malbami s motivy cirkusu. A také četnými citáty klasika české novinařiny Karla Havlíčka Borovského, po kterém je tato nejdelší ulice v krajském městě pojmenována.
Je to výrazná proměna mostu, který zde sloužil prakticky beze změn od svého vzniku v roce 1963. Jeho spodní část byla z šedivého betonu, po desetiletích popraskaného, dokonce ještě se zbytky protiokupačních nápisů, namalovaných bílým vápnem po roce 1968.
To by mě zajímalo, kdo jim co dal na magistrátu zahulit. Už i ten starý most vypadal líp.