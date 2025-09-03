V Havlíčkově Brodě vázne rozvoj sportovišť, správu má převzít nová organizace

  5:54
Havlíčkův Brod chystá největší organizační změnu ve správě sportovišť za poslední více než tři dekády. Pokud tomu budou zastupitelé nakloněni, zřídí společnost Brodská sportovní. Ta by od nového roku měla převzít správu veškerých sportovišť a hřišť od technických služeb.
Ledová plocha v Kotlině byla při rekonstrukci podstatně zúžena, na každé dlouhé straně o dva metry. Nové jsou střídačky či trestné lavice. Extraligové parametry splňují nové mantinely a plexiskla. Hokejisté věří, že na křest nové ledové plochy se sejde plný dům. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

O chod a správu městských sportovišť a hřišť se od 90. let v Brodě starají technické služby (TS). Jenže spektrum jejich činností je velice široké. Na starost mají i městskou hromadnou dopravu, svoz a likvidaci odpadů, provozují sběrný dvůr, starají se o veškerý městský mobiliář, zeleň i lesy, spravují hřbitovy.

Brod zná podobu „Součkových“ hřišť. Splnění snu však ještě pár let potrvá

A k tomu zajišťují chod zimního stadionu s tělocvičnou, krytého plaveckého bazénu, letního koupaliště, fotbalového a atletického stadionu, veřejného sportoviště Plovárenská, skate parku, pump tracku, fotbalových hřišť v místních částech, čtyř workoutových hřišť a 38 dětských hřišť. Podle vedení města je toho až příliš a má to dopad na kvalitu poskytovaných služeb.

„Doba se vyvíjí. A technické služby fungují stále stejně, víceméně jako opraváři a údržbáři. Nemají motivaci k rozvoji sportovišť,“ vysvětluje jeden z důvodů chystané transformace resortní místostarostka Marie Rothbauerová (ODS), která návrh na změnu připravila.

Druhým důvodem k revoluci je roztříštěnost správy sportovišť mezi několik středisek technických služeb. O většinu agendy se stará Středisko sportovních zařízení. Zvlášť jsou ale dětská hřiště, umělá tráva a další sportoviště. To chce vedení města nyní sjednotit.

Vzorem jsou okolní města: Pelhřimov a Chrudim

Radnice si vzala za vzor okolní města jako Pelhřimov nebo Chrudim. O veškerou správu brodských sportovišť by se měla už od ledna příštího roku postarat nově založená společnost Brodská sportovní. Mělo by se jednat o společnost s ručením omezeným, do níž bude nabídnut přestup současným zaměstnancům, kteří se sportovištím v TS věnují. Je jich okolo pětadvaceti. První rok by měla hospodařit se stejným finančním obnosem, tedy s 32 miliony korun.

„Chceme, aby tato společnost řešila rozvoj sportovišť. Aby byla v úzkém kontaktu se sportovními kluby, oddíly i jednotlivci a reagovala na jejich podněty a potřeby, aby aktivně hledala nájemce a mnohem víc se zapojovala do pořádání turnajů a sportovních akcí, aby efektivně naplnila využívání sportovišť a aby se systematicky věnovala jejich kontrole a údržbě,“ vyjmenovala hlavní úkoly pro budoucího správce Marie Rothbauerová.

„Je to dobrá myšlenka, která se už prosadila i v okolních městech. Slibujeme si od toho, že sportoviště budou využívána víc efektivně, jejich správce bude víc propojen s jednotlivými kluby. Na to technické služby nemají kapacity. Brodská sportovní by si je ale na údržbářské práce najímala,“ zhodnotil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Podle místostarostky Rothbauerové by návštěvník sportovišť neměl žádnou změnu poznat. Až časem se projeví konkrétní kroky. Nejčastěji se v té souvislosti mluví o mnohem akčnějším přístupu, lepší komunikaci na sociálních sítích, ochotnějšímu a milejšímu personálu, ale časem také o úpravě ceníků. Sazba za pronájem sportovišť pro kluby by se měla více přiblížit komerční ceně.

Rozhodování nechtějí posouvat na volební rok

Společnost Brodská sportovní by dle záměru měla vzniknout k 1. lednu 2026. Mnoho času na obšírné diskuse a váhání tak zastupitelé nemají. Záměru se budou věnovat na jednání příští pondělí. Pokud bod neschválí nebo odloží, druhá a poslední šance přijde na konci října.

Odložit případně schvalování až na příští rok, kdy by mohlo být více času, místostarostka odmítá. „Bude volební rok, to se kolegům do velkých změn chtít nebude. Nehledě na to, že samotný převod sportovišť, který musí proběhnout ke konci roku, by pak spadl do klína případné nové koalici,“ vysvětluje Rothbauerová.

Tvrdí však, že v případě neúspěchu u zastupitelů bude trvat na změně systému a stylu práce technických služeb ve vztahu ke sportovištím.

Poslední reklamy a plocha je hotová. Nový led v Brodě ale pokřtí až derby

Jak to ovšem prozatím z reakcí zastupitelů vypadá, její návrh by mohl získat podporu poměrně snadno. Mezi oslovenými zástupci různých uskupení se neobjevil nikdo, kdy by měl k návrhu výraznější výhrady. Naopak zaznívala slova jednoznačné podpory.

„Podpořím to. V minulosti jsme se o tom už bavili, podobně to funguje v naší partnerské slovenské Spišské Nové Vsi. Byl by to posun k lepšímu,“ říká místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

„Jednoznačně to podporuji. Chce to jednotnou správu sportovišť. Plusy oproti současnému systému jasně převažují,“ vyjádřil se místostarosta Vladimír Slávka (ANO).

Bude to výhra pro všechny?

Pro jsou také zástupci stran a uskupení, které nejsou ve vládnoucí koalici. „Pokud máme zastřešující organizace pro kulturu, sociální služby či školství, měla by být i pro sport. A když tým, který to bude mít na starosti, přijde s novými myšlenkami a nápady, bude to výhra pro všechny,“ sdělil Tomáš Hermann (Společně pro Brod).

„Dává mi to smysl, ostatně podobně to dobře funguje třeba v Pelhřimově. Podpořím to, městská sportoviště by to mohlo posunout. Asi to ale bude chtít posílit tým Brodské sportovní o specialisty na marketing,“ konstatoval Ondřej Rázl (KDU-ČSL).

Kapacita zimního stadionu nestačí, Brod si na zimu pronajme umělé kluziště

„Očekávám, že to více otevře sportoviště a ke sportu přiláká ještě více dětí, že celkově pomůže rozvoji sportu. S kulturou jsme takový krok učinili a vyplatil se,“ srovnává se zřízením společnosti Městské divadlo a kino Ostrov (MDKO), která se stará o veškeré městské kulturní akce, zastupitel Jan Schwarz (Broďáci).

Podobná slova volí také Vladimír Frič (KSČM). „Po zřízení MDKO se rapidně zvýšila úroveň kultury ve městě. To samé nyní očekávám od Brodské sportovní. Já osobně pro to budu všemi deseti,“ prohlásil komunistický zastupitel, který navíc byl také jedním z iniciátorů celého záměru.

Do Pelhřimova za zábavou i rekordy. Kdo hledá krematorium, odjíždí zklamán

Možná to není úplně nejnavštěvovanější město v republice, přesto o jeho existenci obyvatelé Česka dobře vědí. Pelhřimov je znám především jako město rekordů a kuriozit. Párkrát jeho název zazněl i v...

30. srpna 2025  8:53

Akademie Agrostroj. Firma založila střední školu, vsází na špičkové technologie

Prvních patnáct studentů začne 1. září výuku v nové firemní střední škole - Akademii pelhřimovského Agrostroje. Ta otevírá dva tříleté technické obory operátor - programátor průmyslových robotů a...

29. srpna 2025  16:53

