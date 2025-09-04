Sdílení energií, bateriová úložiště. Žďár hledá cesty, jak ušetřit za elektřinu

Snížit svoji spotřebu energie, a zvláště pak té elektrické, plánuje nyní žďárská radnice. V nadcházejících letech se chce zaměřit ještě více než doposud na různá úsporná opatření i na sledování nových technologických trendů. Za energie totiž město každoročně vynakládá desítky milionů korun.
Mezi městské objekty, které jsou z hlediska spotřeby elektřiny nejnáročnější, patří zimní stadion a relaxační centrum. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

„My jako město využíváme elektřinu, teplo a plyn. Nejzásadnější podíl v tom energetickém ‚koláči‘ zaujímá právě elektřina. Ta nás v roce 2024 stála 32 milionů korun se spotřebou 4 500 megawatthodin,“ vyčíslil žďárský starosta Martin Mrkos.

Největšími odběrateli jsou podle něj zimní stadion, relaxační centrum a dále celý systém veřejného osvětlení.

Úspory na poli zásobování teplem má Žďáru přinést i modernizace kotelny Libušín. Finišuje tam první etapa prací.
Vedení Žďáru proto schválilo strategii, která by měla spotřebu a náklady na tuto komoditu snížit. „Do budoucna v této koncepci pracujeme s tím, že bychom chtěli například sdílet elektřinu mezi městskými budovami. Dále také budovat bateriová úložiště tak, abychom akumulovali levnou energii z léta a z období, kdy svítí slunce, a následně ji spotřebovávali třeba v noci právě na provoz veřejného osvětlení,“ přiblížil Mrkos.

Radnice plánuje využívat rovněž obnovitelné zdroje, tedy například potenciál střech městských budov pro umístění fotovoltaiky. Již z minulosti má Žďár vytipováno hned několik svých budov, kde by panely mohly být umístěny. Přibýt výhledově mají na Knihovnu Matěje Josefa Sychry, Základní školu Komenského 6, mateřinku Vláček v Haškově ulici či na budovu bývalé České pojišťovny, kde nyní sídlí mimo jiné příspěvková organizace Active.

Po nutných opravách střechy je fotovoltaika zvažována i přímo pro objekt městského úřadu. „Naopak rezervovaně se jako samospráva stavíme k větrným elektrárnám, protože tam je zdroj poměrně nestabilní. A znamená to samozřejmě také zásah do krajiny,“ vyjádřil se starosta.

Systém se radnice chystá dál rozvíjet

Další nezanedbatelnou položkou v městské spotřebě energií je dle jeho slov teplo, za něž město ročně vydá kolem třiceti milionů korun. Teplo, vyráběné ve žďárském strojírenském podniku Žďas, putuje trubkami městské společnosti Satt mezi odběratele, včetně řady domácností.

Takzvaný systém centrálního zásobování teplem plánuje radnice i nadále rozvíjet, postupně modernizovat a připojovat k němu také nově vznikající objekty. Nyní již například finišuje první etapa modernizace kotelny Libušín.

Do budoucna je ve Žďáře nad Sázavou v plánu rovněž vybudování „spalovny“, přesněji zařízení s multipalivovým kotlem, který umožní pálit jak odpad, tak i biomasu. Vzniknout má na okraji města, u nové propojky ulic Brněnská a Jihlavská.

Zatímco za elektrickou energii a teplo vynakládá radnice desítky milionů korun za rok, plyn je pro město spíše jen okrajovou záležitostí.

„Jeho roční spotřeba se pohybuje do zhruba osmi set tisíc korun. Tento zdroj navíc není považován za zrovna levný, takže se jej budeme postupně snažit nahradit – například právě již zmíněným centrálním zásobováním teplem,“ upřesnil starosta Mrkos. Doplnil také, že se Žďár chce i nadále soustředit například na motivaci spotřebitelů k úsporám.

