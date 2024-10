Závad bylo víc, než se čekalo. Oprava sportovní haly v Přibyslavi finišuje

Prvotním úkolem přibyslavské radnice bylo zajistit opravu střechy, do níž zatékalo, a budovu zateplit. Jenže po zahájení prací a odkrytí konstrukcí se zjistilo, že toho bude potřeba udělat mnohem víc. Rekonstrukce se tak protáhla a prodražila o milion na celkových 17 milionů korun.

„V první řadě bylo nutné posílit nosníky. Hala byla stavěná v roce 2001 a nemohla splnit současné normy na zatížení střechy například sněhem. Museli jsme nechat komplikovaně posílit statiku budovy, dost podpěr se vyvařovalo,“ popsal jeden ze zádrhelů přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Střecha je ale díky tomu nyní připravena i na možnou budoucí instalaci fotovoltaických panelů.

Novinkou jsou žaluzie

Během opravy navíc do budovy při deštích zateklo. Voda se dostala do nářaďovny a do jedné ze šaten. Radnice tak v obou místnostech musela nechat neplánovaně vyměnit podlahu.

Další novinkou je opatření oken sportovní haly stahovatelnými žaluziemi. Ty zejména v létě či za slunečných dní sportovcům velmi zpříjemní prostředí.

„Byly v plánu už při stavbě sportovní haly. Kvůli úsporám ale tenkrát byly z projektu vypuštěny. Až nyní tak mohlo dojít k jejich instalaci,“ přiblížil starosta.

Hlavní část sportovní haly byla do předčasného užívání uvedena během září. Zřejmě až do konce října se práce budou týkat ještě gymnastického sálu, vstupních prostor a technického zázemí v přístavbě. Do haly se tak stále chodí vedlejším vstupem od školy. Teprve pak se uskuteční závěrečná kolaudace budovy.