Přípravy finišují, v Brodě se otevře největší umělé kluziště v republice

  8:27
Milovníci bruslení v Havlíčkově Brodě dostanou předčasný vánoční dárek. Město pořídilo speciální mobilní umělé kluziště Glice. S rozměry 25 krát 25 metrů a plochou 625 metrů čtverečních bude největší v republice. Jeho stavba v softbalovém areálu finišuje, veřejnosti se otevře v sobotu ve 13 hodin.

„Kluziště je odpovědí na dlouhodobý zájem veřejnosti o zimní sportování v centru města. Chceme nabídnout možnost aktivního trávení volného času nejen dětem, ale i rodinám, školám či sportovním klubům,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Pořízením kluziště vedení města reaguje na časté stesky obyvatel. Ti mají k veřejnému bruslení jen málo možností. O víkendech, kdy bývá zájem zdaleka největší, kapacita zimního stadionu nedostačuje. Jsou víkendy, kdy bývá veřejnosti k dispozici třeba jen hodinu či dvě. A to je málo. Přes týden se na „zimáku“ bruslí jen dopoledne, odpoledne jsou vyhrazena tréninkům.

Technici v Havlíčkově Brodě dokončují přípravu plochy pro veřejné bruslení. Umělé kluziště je umístěné v softbalovém areálu. Otevře se v sobotu 15. listopadu. Město má mobilní sportoviště typu Glice zatím v pronájmu na čtyři měsíce. Pokud se osvědčí, odkoupí ho. (12. listopadu 2025)
„Mobilní kluziště nám umožní rozšířit nabídku volnočasových aktivit, a to bez nutnosti zásahu do stávajícího provozu ledové haly,“ prozradila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Kluziště vzniká v Hippos areně, areálu využívaném pro softbal. Umístěno je v rohu pod tribunou na antukovém podkladu. V uplynulých dnech tu dodavatelé vytvořili dřevěnou konstrukci, na které sportoviště položili. Samotnou „ledovou“ plochu tvoří desky ze speciálního plastu. Ve středu kolem ní další firma instalovala mantinely. Do otevření přibudou i gumové podložky na domácí střídačce, která poslouží jako přezouvárna, i na cestě k samotné bruslící ploše.

Nejkvalitnější umělá plocha pro bruslení

„Jde o lední kluziště Glice – nejkvalitnější syntetickou plochu, na kterou je možné chodit bruslit. Je ekologická, šetrná k přírodě a zcela nezávislá na počasí. I když vyleze sluníčko a začne tát, tak kluziště bude fungovat dál. Výhodou také je, že je povrch měkčí než klasický led, pády tolik nebolí a plocha nestudí,“ poznamenala místostarostka.

„Je to moderní plocha, která sice úplně stoprocentně nenahradí led, ale dá se na ní trénovat hokej,“ konstatoval Petr Havlík, zástupce firmy, které plochu ve středu doplňovala o mantinely. „Bruslení je stejné, jen je o něco větší tření a člověk samovolně nedojede tak daleko. Ale třeba v Třebíči na tom trénovali i chlapi z brněnské Komety,“ dodal.

Že na umělém kluzišti bude bruslení fyzicky o něco náročnější, přiznává i Marie Rothbauerová. Navíc je třeba mít skutečně dobře nabroušené brusle, jinak se bruslař bude na umělém ledě trápit. „Z toho důvodu nabídneme v areálu i službu broušení bruslí,“ podotkla místostarostka.

Kluziště má Havlíčkův Brod prozatím v pronájmu. Za čtyři měsíce provozu, do poloviny března, zaplatí tři miliony korun. V případě pozitivního ohlasu je ale město připraveno hřiště zakoupit natrvalo. To by radnici přišlo na další tři miliony.

Kluziště správce zaměstná i mimo sezonu

Instalováno je v Hippos areně, která slouží jinak pro softbal. Je to z několika důvodů. Areál nabízí dostatečné zázemí včetně šaten i třeba občerstvení. Je oplocen, tudíž lze provoz regulovat. K dispozici je ozvučení a hlavně je celé kluziště pod umělým osvětlením, což umožní protáhnout bruslení až do večera.

Provoz kluziště správce areálu Luboše Bukáčka a partu brigádníků z řad mladých softbalistů zaměstná i mimo hlavní softbalovou sezonu. „To vůbec není problém. Město nám ve spoustě věcí vychází vstříc, teď jsme vstříc vyšli my jemu. Umístění kluziště u nás je totiž naprosto ideální,“ říká Bukáček.

Celý jeho tým do spuštění provozu kluziště projde důkladným proškolením. I když je umělá a takřka bezúdržbová, je třeba se o plochu přeci jen trochu starat. „Máme tu několik strojů, které nám s tím pomůžou. Plochu je potřeba udržovat čistou, takže na ní nesmí být prach nebo listí, problémem můžou být v zimě i zmrazky nebo naopak větší louže vody,“ popsal správce.

Provoz umělého kluziště slavnostně začne v sobotu ve 13 hodin. Areál pak bude otevřen až do poloviny března ve všední dny od 15 do 19 hodin, o víkendech od 13 do 19 hodin. Dopoledne budou vyhrazená pro školy. Mimo hodin pro veřejnost bude možné si plochu i pronajmout. Vstupné bude činit 50 korun a nebude časově omezeno. Školy za žáka zaplatí polovinu. Kluziště bude v jeden moment schopno pojmout až 90 bruslařů.

„Myslíme i na nejmenší bruslaře, proto bude možné si v areálu zapůjčit speciální klouzací hrazdičky v podobě zvířátek, které usnadní malým bruslařům pohyb po bruslařské ploše,“ doplnila mluvčí městského úřadu Zuzana Melounová.

Nový trend, který se ovšem neujme všude

Umělá kluziště se stala trendem v mnoha českých a moravských městech. Zvláště v době adventu jimi samosprávy doplňují například vánoční trhy. Ne všude se ovšem osvědčila. Například v Brně ho v roce 2009 vyzkoušeli na Moravském náměstí, ale bruslaři ho kritizovali. Později plochu umělou nahradil pravý led.

Umělé kluziště se neosvědčilo ani ve Znojmě, které se od roku 2017 pyšnilo největší umělou plochou tohoto typu na bruslení v republice. Bruslaři ho ovšem kritizovali a kritika se za nevydařenou investici snesla i na vedení města. Už loni umělé kluziště ve Znojmě nebylo. Po vyzkoušení myšlenku umělého kluziště opustily i Jihlava a Pelhřimov.

Přípravy finišují, v Brodě se otevře největší umělé kluziště v republice

13. listopadu 2025  8:27

