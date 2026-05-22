Havlíčkův Brod má nové neobvyklé sportoviště, hřiště jsou na třech terasách

Autor:
  7:09
V Havlíčkově Brodě byla dokončena stavba nového sportoviště u Základní školy Nuselská. Multifunkční hřiště se oficiálně otevře první červnový den. Nabídne prostor pro nejrůznější míčové sporty, a to i klubům a veřejnosti. Pro město šlo o jednu z nejvyšších investic do sportu v posledních letech. A to i díky neobvyklému řešení.

Hřiště na volejbal, basketbal, tenis, fotbal a další míčové sporty. Běžecké dráhy, sektory pro skok do dálky i třeba vrh koulí. Workoutové hřiště, lezecká stěna, tribuny. To vše v neobvyklém uspořádání na třech oddělených terasách a s příslušným zázemím. Nové sportoviště u základní školy je zcela unikátní.

Nové sportoviště u základní školy Nuselská je složeno ze třech různých hřišť, jeho součástí je i běžecká dráha a sektor pro vrh koulí. Spolu s ním vzniklo i zázemí, malá tribuna, lezecká stěna nebo výtah, který patra propojí. Vše dohromady přišlo na 77 milionů korun. Areál se otevře první červnový den odpoledne.
„Moc se na hřiště těšíme, vlastně se ho nemůžeme dočkat,“ svěřila se už při zahájení stavby ředitelka školy Andrea Hubáčková. Nové sportoviště nahradí původní travnatý a hrbolatý plácek s brankami. Jiné hřiště, které by mohlo sloužit pro tělocvik, u školy není.

„Běhat chodíme nejčastěji do parku,“ zmínila Hubáčková, jak jsou řešeny venkovní hodiny tělesné výchovy. A není výjimkou, že si škola pronajme atletický areál Na Losích a objedná autobus, který tam děti i s doprovodem odveze. Takové manévry by od příštího školního roku měly odpadnout.

Stavebně je sportoviště již dokončeno. „V rámci stavby byly provedeny terénní úpravy, vybudovány opěrné zdi a schodiště pro srovnání různých výškových úrovní. Součástí je také bezbariérové řešení přístupu v podobě výtahu a parkoviště. Na závěr celé výstavby proběhla náhradní výsadba 24 kusů dřevin,“ informoval v tiskové zprávě stavitel, havlíčkobrodská společnost Chládek a Tintěra.

Zájemci si musí hřiště předem rezervovat

„Nové hřiště výrazně zkvalitní sportovní prostředí v Havlíčkově Brodě a poskytne bezpečné a moderní zázemí pro děti, mládež i dospělé, kteří se chtějí věnovat pohybu a sportu,“ pochvaluje si místostarosta Vladimír Slávka.

Slavnostní otevření nového sportoviště město plánuje na 1. června ve 13 hodin. Od té doby bude moci areál využívat i škola a veřejnost. Nebude to ale možné kdykoliv. Příslušné hřiště bude třeba si předem rezervovat. Sportoviště je totiž určeno primárně pro organizovaný sport.

„Již nyní ho mají zamluvené některé městské sportovní kluby. Dopoledne sem mohou docházet žáci blízké Základní školy Nuselské. V časy, které nebudou rezervovány, bude hřiště sloužit veřejnosti. Půjde tedy zejména o podvečerní hodiny,“ vzkázala Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace městského úřadu.

Areál bude mít svého správce. Ten už od počátku června bude k dispozici v časech vytipovaných pro veřejnost. Měly by to být pondělky a středy od 16 do 20 hodin, v ostatní dny od 14 do 20 hodin. „Časy ještě budeme upravovat podle zájmu veřejnosti,“ poznamenala Vránová.

Hřiště na jednotlivé sporty jsou vybavena základním zařízením. Jsou na nich například branky nebo koše na basketbal. Další vybavení bude možno zapůjčit u správce. Budou to třeba míče, sítě na volejbal nebo na tenis, případně florbalové branky a další pomůcky.

Složitý úkol na svažitém terénu

Vyprojektovat a vybudovat takové sportoviště byl poměrně náročný úkol. Je to zejména kvůli svažitému terénu. Jednotlivá hřiště jsou položena na terasách, pro jejichž zpevnění bylo potřeba množství zeminy a betonu. I proto se tato investice řadí k těm nejvyšším do sportovního zázemí v historii města. Práce přišly na téměř 77 milionů korun. Z toho více než 31 milionů pokryla dotace od hejtmanství.

Součástí projektu bylo rovněž vybudování zázemí pro správce a šaten i sociálního zázemí v budově bývalé kotelny. To rovněž záměr prodražilo. Obnášelo to přesun kotelny a změnu systému vytápění v základní škole.

Systém vytápění má nyní dvě části. Jednu představuje tepelné čerpadlo, které by mělo být dostačující po většinu roku. „Druhou částí je bivalentní zdroj pro vykrývání špiček spotřeby. Součástí technologie je i fotovoltaická elektrárna, která zlepšuje ekonomiku celého projektu,“ dodala Jana Vránová.

Výstavbou sportoviště radnice splnila letitý dluh vůči základní škole. Ta byla otevřena v roce 1990, až do nynějška však žádné venkovní hřiště neměla. Mnohokrát bylo slibováno, některé vize ho spojovaly s chystanou sportovní halou, která tu dle dávných úvah měla vyrůst. Rodiče dokonce v minulosti sepisovali za vybudování sportoviště petice.

„Hřiště je už několik let vyprojektované, ale dosud jsme se k jeho výstavbě z nejrůznějších důvodů nedostali. To bychom konečně chtěli napravit. Nuselská je jediná škola, která venkovní hřiště pro děti nemá a dlouhodobě tím trpí,“ obhajoval před třemi roky zařazení projektu mezi priority města starosta Zbyněk Stejskal. Škola se hřiště dočkala po 36 letech.

