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V jednom areálu skoro všechny sporty. Chotěboř otevřela jedinečný komplex

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  8:41
Celý areál protíná jeden a čtvrt kilometru dlouhá inline dráha. Novinkou je i...

Celý areál protíná jeden a čtvrt kilometru dlouhá inline dráha. Novinkou je i dětské hřiště, které má usnadnit rodičům s malými dětmi čekání na jejich staršího sourozence při trénincích, a třeba i úložné boxy s celou řadou laviček. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

V areálu zbylo i místo na pumptrack. Dráha se nachází mezi novým fotbalovým...
Nová je i oboustranná tribuna na valu oddělujícím hlavní fotbalové hřiště od...
Zcela nové je víceúčelové hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem.
Při dostavbě vznikl v rohu areálu i menší amfiteátr. Sloužit by mohl pro...
18 fotografií
Devítitisícová Chotěboř na Havlíčkobrodsku otevřela sportovní areál, kterým se jen tak někdo pochlubit nemůže. „Mám od několika lidí potvrzeno, že je to nejkomplexnější sportoviště na Vysočině a v mnoha dalších krajích,“ podotkl starosta Ondřej Kozub z ODS. Město jeho vybudování přišlo na 85 milionů korun.

Hned tři hřiště na fotbal, z toho jedno s umělou trávou a druhé menších rozměrů pro mládež. K tomu nová tribuna, tartanový atletický ovál, víceúčelové hřiště s umělým povrchem na míčové sporty, jako jsou basketbal, házená nebo florbal.

O kousek dál prostor v podobě klecové arény na takzvaný pannafotbal. Kurty na volejbal, nohejbal i písek na beachvolejbal, hned vedle tenisové kurty. Aby toho nebylo málo, tak ještě skatepark, pumptrack, plocha na pétanque i workoutové a parkourové hřiště.

Před dostavbou byla přibližně čtvrtina až třetina jeho plochy bez využití. Nyní je na každém kousku plochy nějaké sportoviště.

Tomáš Škarydmístostarosta Chotěboře

Nestačí? Tak přidejme jeden a čtvrt kilometru dlouhou dráhu pro cyklisty a inline bruslaře nebo lyžaře. To vše osvětlené a doplněné o patřičné zázemí a vybavení.

Samozřejmostí je zcela nové občerstvení s celodenním provozem. Libůstkou pak amfiteátr, který slouží jako prostor pro ceremoniály i promítání, milou drobností pak nabíječky na kola nebo uzamykatelné boxy na tašky či batohy.

Tak vypadá nově otevřený sportovní areál v Chotěboři. Město ho budovalo uplynulý rok a půl. Veřejnosti se otevřel před pár dny. Okamžitě si získal příznivce.

Rekordní množství sportovišť na jedné hromadě

„Je to super areál a moc za něj děkuji. Doufám, že si toho všichni považují a budou dodržovat pravidla a udržovat pořádek. Ještě jednou velké díky všem,“ vyjádřila se třeba místní občanka Růžena Valentová.

Podle starosty Kozuba se podařilo vybudovat areál, který nabízí rekordní množství sportovních aktivit pohromadě. Proto mluví o nejkomplexnějším areálu široko daleko. „Projekt opravdu přesahuje rámec našeho města a celého regionu,“ tvrdí.

V areálu zbylo i místo na pumptrack. Dráha se nachází mezi novým fotbalovým hřištěm a volejbalovými kurty.
Nová je i oboustranná tribuna na valu oddělujícím hlavní fotbalové hřiště od tréninkového s umělou trávou. Pod náspem se mimo jiné skrývá podzemní nádrž na vodu pro zavlažování.
Zcela nové je víceúčelové hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem.
Při dostavbě vznikl v rohu areálu i menší amfiteátr. Sloužit by mohl pro ceremoniály, ale také pro rozbor zápasů a tréninků či jako promítací plocha při sledování důležitých reprezentačních zápasů.
18 fotografií

Všemi novinkami se podařilo kompletně využít celý oplocený areál městského sportoviště. „Před dostavbou byla přibližně čtvrtina až třetina jeho plochy bez využití. Nyní je na každém kousku plochy nějaké sportoviště,“ už dříve poznamenal místostarosta Tomáš Škaryd (SOCDEM-Pro vás).

Nejnovější chotěbořská chlouba se nerodila lehce ani krátce. „První myšlenky jsou staré více než dvacet let,“ podotkl starosta.

Tendr zakázku výrazně zlevnil, vícepráce zdražily

Po dlouhá desetiletí v areálu bylo jen základní travnaté hřiště na fotbal a kolem něho škvárový atletický ovál. O kus dál byly staré volejbalové a tenisové kurty. Postupně vzniklo druhé škvárové hřiště, které zhruba před jedenácti lety nahradila umělá tráva, modernizovány byly tenisové kurty. A pak proměna sportovního areálu na čas usnula.

Až před šesti lety se dostavbou areálu, jehož část leží na stařičké skládce odpadů, začalo tehdejší vedení města znovu zabývat. Dopracovalo projekt, který nové vedení města převzalo. Po opravě mnohých chyb v dokumentaci se mu podařilo získat dotace od Kraje Vysočina a na třetí pokus i od Národní sportovní agentury (NSA) a loni v únoru zahájilo práce.

Nová hřiště i in-line dráha. Chotěboř po desítkách let dostaví sportovní areál

Hodnota projektu byla původně odhadována na 95 milionů korun. V soutěži na zhotovitele se ji podařilo srazit na 75 milionů. Jenže vícepráce, s nimiž původně projekt vůbec nepočítal, dílo opět o deset milionů prodražily. Výsledná cena tak je 85 milionů korun bez DPH s tím, že 25 milionů poskytl Kraj Vysočina a 30 milionů NSA. Zbytek uhradilo město.

„Byly potřeba větší sanace po bývalé skládce. Až při stavbě jsme zjistili, že potřebujeme stadionem protáhnout dešťovou kanalizaci. V projektu chyběly ale i takové drobnosti, jako třeba informační tabule s časem a skórem pro fotbal. Rovněž se zapomnělo na zavlažování druhého fotbalového hřiště, takže jsme museli nechat udělat podzemní nádrže na vodu,“ zmínil, co stálo za prodražením prací, Ondřej Kozub.

Arena na pannafotbal se v Česku jen tak nevidí

Ve sportovním areálu je několik vymožeností, které jsou v Česku k vidění jen výjimečně. Příkladem je třeba aréna na pannafotbal. To je menší hřiště s nizoučkými brankami ohraničené klecí. Hraje se v něm fotbal od jednoho na jednoho až po pět na pět. Hraje se pouze po zemi. Klasicky se počítá skóre, ale tým, který dá gól soupeři jeslemi, okamžitě vyhrává. „Je to parádní prostor pro rychlý výbušný technický fotbal plný kliček,“ vysvětluje starosta.

Další na sportoviště nevšední záležitostí je amfiteátr s několika řadami sedadel. Umístěn byl do rohu areálu, má napojení na sítě. Sloužit by mohl třeba při soustředění oddílů pro venkovní zhodnocení zápasů či tréninků. Lze v něm promítat a rozebírat zápasy, ale rovněž i třeba předávat medaile a pořádat slavnostní ceremoniály. „Možností je i promítání sportovních zápasů pro fanoušky,“ zmínil další možnost starosta. Město už tu s úspěchem vyzkoušelo promítání letního kina.

Perlou celého areálu je asfaltová inline dráha. Je dlouhá jeden a čtvrt kilometru. „Tvoří osmičku mezi hřišti,“ řekl o ní Škaryd. Je možné ji rozdělit na dráhy dvě a třeba při konání fotbalových zápasů využívat jen menší část. Její součástí je jakýsi kruhový objezd. „Ideální na trénování oblouků nebo zatáček a přešlapování,“ podotkl Kozub. Dráha bude sloužit i oddílu biatlonu, který v Chotěboři trénuje. Při dostatku sněhu v zimě na ní město nechá protáhnout běžkařskou stopu.

V první řadě oddíly, volné časy pro veřejnost

Právě pro místní oddíly a kluby bude sportoviště sloužit v první řadě. Ale v časech, kdy se zrovna oficiální tréninky nebo soustředění konat nebudou, bude celý areál volně k dispozici veřejnosti. Lidé budou moci rovnou přijít, nebo si pro větší skupinky či hromadnější akce jednotlivá sportoviště rezervovat přes webové rozhraní. Některá hřiště budou zdarma, některá za drobnější poplatek.

O celý areál se stará místní technická a lesní správa. Vyčlení na to dva až tři správce. „Otevírací doba bude od 7 do 21.30 hodin od pondělí do neděle. Některá sportoviště v tomto režimu poběží i přes zimu, většina jich je osvětlených,“ doplnil starosta Kozub.

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