Hřiště v mnoha městech zůstávají zavřená, sportovci nedodržují pravidla

„Město Jihlava nechává přístupné s omezením pouze dvě hřiště u základních škol Seifertova a Nad Plovárnou. Ostatní sportoviště krajská hygienická stanice městu nedoporučila otevřít. Proti byli i právníci. Není v silách pracovníků města zajistit všechna vládou nařízená opatření,“ píše se v oficiálním odůvodnění.

Podmínek se totiž sešla hned celá řada. „Kontrolovat, jestli k sobě například dva hráči nepřiběhnou blíž než na dva metry, případně zjišťovat, zda trojice sportovců na hřišti patří do jedné domácnosti, to není vůbec proveditelné. Kdo a jak by to kontroloval?“ krčí rameny mluvčí radnice Radovan Daněk.



Atletický stadion, hřiště na volejbal či tenis a nohejbal tak u Vodního ráje dál zejí prázdnotou.

Chotěboř hřiště otevřela... a hned zase zavřela Jen chvíli zůstala otevřená některá hřiště a sportoviště v Chotěboři. Jakmile radnice zjistila, jak se na nich lidé chovají, okamžitě je nechala znovu zavřít. „Sportující osoby od sebe nejsou dva metry, společně nesportují jen dvě osoby,“ vysvětluje vedení města na Facebooku. Navíc skupiny sportujících od sebe nebyly oddělené překážkou a na herních prvcích se shromažďovalo víc dětí. Stejně tak se více lidí, kteří nikterak nesportovali, začalo shlukovat u hřiště na skate. Kdy se sportoviště znovu otevřou, tak zatím není jasné.

„Co se týká tenisového a nohejbalového kurtu, tak tam teď budeme měnit povrch, takže do 15. května budou stejně zavřené. A hřiště na plážový volejbal nejsme schopni otevřít z důvodu, že nám nadále zůstává zavřený akvapark,“ vysvětluje mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Zavřené podle něj zůstane i dětské hřiště u letního kina. „Ale samotný areál je otevřený a řada lidí tam chodí sportovat. Ať už individuálně, nebo ve skupinkách. Takže tam na to bude muset dohlížet městská policie, protože si dost dobře nedokážu představit, že by naši správci měli nějakým způsobem upozorňovat lidi: Dejte si roušky, neshromažďujte se a podobně,“ dodává Málek.

Nezvykle prázdno je také na sportovištích, která v Jihlavě spravuje fotbalový FC Vysočina. „Sportování veřejnosti u nás momentálně neexistuje. Je to i o tom, že nejsme schopni zajistit dohled nad dodržováním daných pravidel,“ připomíná mluvčí klubu Miroslav Fuks.

Od pondělí podle něj začne pouze trénink druholigového A týmu. „Popřípadě i některých týmů dorostu. Ale zase to musí být v omezených skupinách, pravděpodobně na vícero sportovištích. S tím, že se nebudou využívat šatny a podobně,“ doplňuje.

Beachvolejbalové kurty v Pelhřimově bývají plné

Minimálně co se plážového volejbalu týká, jsou na tom oproti krajskému městu mnohem lépe v Pelhřimově. Už minulý týden tam provozovatel Beachwellu otevřel venkovní kurty.



„Bohužel jsme vázáni na počasí, takže například v úterý nebyl zájem nijak velký. Naštěstí další dny už má být hezky, tudíž ve čtvrtek a v pátek máme obsazenost přes devadesát procent,“ pochvaluje si provozovatel Vladimír Kozler.

Volejbalisté se však budou muset obejít bez kabin a sprch. „Do budovy nikoho nepouštíme, pouze vydáváme míče, které pak po vrácení okamžitě všechny dezinfikujeme,“ připomíná Kozler, že dodržování hygieny je na prvním místě.

Na zázemí budou muset ještě nějakou dobu zapomenout i tenisté, nicméně také oni se vracejí v Pelhřimově zpátky na kurty. „Letní antuková sezona začne v pátek 17. dubna na všech venkovních dvorcích,“ vzkazuje prezident Tenisového klubu Evžen Reich.

Zbývá běh a kolo. Ale zavřená je i Vysočina Arena

Většině sportovních nadšenců na Vysočině však zbývá v současné době dál pouze jízda na kole po cyklotrasách či v terénu, případně běh někde v lese. Obojí nyní nabízí i Nové Město na Moravě. Konkrétně v okolí Vysočina Areny.

„Areál je pořád zavřený a do konce dubna ještě určitě bude. Není to ovšem jen kvůli koronaviru, potřebujeme ještě doopravit asfalty a celkově nachystat areál na letní sezonu. Lidem jsou ale zatím k dispozici singltreky, případně běžecké trasy v Ochoze,“ hlásí správce Vysočina Areny Jan Skřička. „V květnu už by pak mělo být mnohem živěji i ve Vysočina Areně,“ dodává.

A lepší budoucnost už s netrpělivostí vyhlížejí také v Havlíčkově Brodě, konkrétně místní softbalisté. „Od pondělí bychom v Hippos aréně měli začít trénovat. A koukal jsem, že od 8. června by se snad daly hrát i soutěže bez diváků,“ říká šéf extraligových brodských Hrochů Dušan Šnelly.