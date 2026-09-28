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Český tým už Barcelonu nikdy neporazí. Legenda Sparty Frýdek dnes trénuje divizi

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  11:00

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Bývalý sparťanský záložník a reprezentant, vicemistr Evropy Martin Frýdek od léta trénuje divizní FK Maraton Pelhřimov. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Kdysi už v nižší fotbalové soutěži jako trenér působil, v poslední době se však věnoval výhradně individuálním tréninkům mladých nadějí. Nicméně nedávnou nabídku z divizního Pelhřimova nakonec bývalý sparťanský záložník a vicemistr Evropy z roku 1996 Martin Frýdek přece jen přijal.

Přitom když se zhruba před dvěma měsíci ozvalo Martinu Frýdkovi vedení fotbalového FK Maraton Pelhřimov, legenda pražské Sparty toho o týmu moc nevěděla.

„Jediné, co mě hned napadlo, byla scéna z filmu Vesničko má středisková, v níž doktor v podání Rudolfa Hrušínského vybízel pacienta, aby si jel do Pelhřimova prohlédnut krematorium,“ prozrazuje se smíchem sedmapadesátiletý rodák z Hradce Králové.

Víte, proč si pelhřimovský klub vybral právě vás?
Popravdě řečeno to vlastně netuším. Slyšel jsem, že na mě od někoho dostali tip. Pelhřimovu totiž na poslední chvíli místo hlavního trenéra někdo odřekl a v hledáčku klubu jsem se vzápětí objevil já. Domluvili jsme se prakticky hned, neváhal jsem.

Všichni pořád říkají, že jsou ve Spartě vesměs samí výborní fotbalisti. A ano, určitě nejsou špatní, ale já to vidím tak, že si jdou zahrát každý sám za sebe. Je to jedenáctka individualistů.

Martin Frýdekbývalý sparťanský záložník a vicemistr Evropy 1996

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