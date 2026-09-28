Přitom když se zhruba před dvěma měsíci ozvalo Martinu Frýdkovi vedení fotbalového FK Maraton Pelhřimov, legenda pražské Sparty toho o týmu moc nevěděla.
„Jediné, co mě hned napadlo, byla scéna z filmu Vesničko má středisková, v níž doktor v podání Rudolfa Hrušínského vybízel pacienta, aby si jel do Pelhřimova prohlédnut krematorium,“ prozrazuje se smíchem sedmapadesátiletý rodák z Hradce Králové.
Víte, proč si pelhřimovský klub vybral právě vás?
Popravdě řečeno to vlastně netuším. Slyšel jsem, že na mě od někoho dostali tip. Pelhřimovu totiž na poslední chvíli místo hlavního trenéra někdo odřekl a v hledáčku klubu jsem se vzápětí objevil já. Domluvili jsme se prakticky hned, neváhal jsem.
Všichni pořád říkají, že jsou ve Spartě vesměs samí výborní fotbalisti. A ano, určitě nejsou špatní, ale já to vidím tak, že si jdou zahrát každý sám za sebe. Je to jedenáctka individualistů.