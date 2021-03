Světový pohár v Novém Městě? Ani není znát, že se něco takového děje

„S běžnými roky je to nesrovnatelné, okolo neprojde ani noha. V tuto chvíli to vypadá, jako by se tady žádná biatlonová akce nekonala. Tohle už bychom nechtěli znovu zažít,“ líčí Petr Dostál, sportovní fanoušek a spolumajitel papírnictví pod nemocnicí.



Obvykle kolem proudily davy fanoušků, protože se obchod měnil při každé velké sportovní akci na fanshop. Zastavila se v něm řada Čechů i cizinců.

Loni měl Petr Dostál objednáno biatlonové zboží za 150 tisíc. Bezpečnostní rada státu však tenkrát svým rozhodnutím na poslední chvíli do Vysočina Areny diváky nepustila. Novoměstský podnik se stal první velkou mezinárodní akcí v Evropě omezenou kvůli covidu.

„Přesto loni spousta fanoušků do Nového Města přijela a nějaké zboží jsme prodali,“ vzpomíná Dostál.

Nyní ani nemůže prodávat papírenské zboží, seženete u něj ale respirátory, roušky a další hygienické potřeby, venku jsou pak vystavené prvosenky.

I letos na lavičku před obchodem Dostál nastrojil Fanouše, tedy figurínu fanouška s lyžemi, a napsal vzkaz čerstvé mistryni světa z Pokljuky Markétě Davidové.

Bažina letos nefandí

Loni k oplocené aréně dorazily stovky fanoušků. „Fandí celá bažina, hej, hej, hej,“ ozývalo se z močálu u Černého rybníka kousek pod arénou na dohled tratí.

Ve čtvrtek se však dostavili pouze jednotlivci, které si proklepli hlídkující policisté. Ti byli výrazně v převaze. Například fotoreportér MF DNES se musel prokázat občanským a novinářským průkazem.

I v době zákazu volného pohybu osob se však našli ryzí srdcaři. Jeden dorazil k plotu se zvoncem. A vydržel celý závod.

Ještě před štafetami postával u plotu za střelnicí i další z místních. „Vydal jsem se na procházku, říkal jsem si, že to vezmu kolem areálu, jak to tady vypadá. Ze závodu bych stejně nic neměl, podívám se doma na přenos,“ reagoval.

Zavzpomínal, jak se fanoušci bavili v hospodách při mistrovství světa 2013: „Tam to žilo až do rána.“ Po roce nekončících opatření v přidušeném Česku docela sci-fi...