„Naším cílem je, aby neměli podporu pouze sportovci, kteří se sdružují v různých klubech a oddílech. Chceme vytvářet podmínky i pro sport neorganizovaný, kdy si sem může kdokoliv přijít prostě ‚jen‘ zacvičit, zajezdit, zaskákat nebo si zaházet na koš,“ okomentoval novou část rozlehlého komplexu u řeky Sázavy žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město).
Streetpark, zaujímající plochu bezmála 0,7 hektaru, tvoří hned několik sportovišť. „Zahrnuje rozšířený skatepark, pumptrack, parkourové hřiště, víceúčelové hřiště - určené především pro streetball, ale s lajnováním umožňujícím také volejbal a nohejbal - a venkovní fitpark,“ popsal základní prvky areálu projektant Rudolf Grimm ze studia Grimm Architekti.
Konečně vzniklo pořádné hřiště, kde se dá fakt něco dělat. Plno podobných sportovišť je bohužel jen poskládaných tak, aby na nich ‚něco bylo‘, ale přitom se tam nedá pořádně skákat a navazovat jednotlivé prvky.
Antonín Krállektor parkourových kurzů
Většinu nových atrakcí otestovali první nedočkavci již před otevřením. To se oficiálně konalo koncem minulého týdne ve spojení s řadou exhibic. Akce se účastnily stovky lidí, hlavně mládeže, dětí a rodin.
„S kámoši jezdíme na skatepark fakt často. Ten původní sice špatný nebyl, ale teď po rozšíření je to lepší. Dá se tady dělat víc triků, taky se sem lépe vejdeme, protože předtím tady bývalo občas dost plno, což nebylo ani moc bezpečné,“ vyjádřil se čtrnáctiletý Michal, který skatepark využívá pro jízdu na freestylové koloběžce.
Právě příznivcům této disciplíny, stejně jako třeba jezdcům na skateboardech či speciálních kolech, je upravený skatepark - bohatší teď o velkou betonovou část s takzvanými „bazény“ - k dispozici.
Parkour pro zkušené i začátečníky
Doslova v obležení bylo při „otvíračce“ zázemí pro příznivce parkouru, jehož atrakce využívaly pro šplhání, přelézání a skoky i menší děti, jež zatím o pojmu parkour nemají ani ponětí.
„Konečně vzniklo pořádné hřiště, kde se dá fakt něco dělat. Plno podobných sportovišť je bohužel jen poskládaných tak, aby na nich ‚něco bylo‘, ale přitom se tam nedá pořádně skákat a navazovat jednotlivé prvky,“ vyjádřil se Antonín Král, parkourista a lektor parkourových kroužků pro děti ve žďárské organizaci Active.
Pochválil mimo jiné railovou sekci pro pokročilé, tvořenou kovovými trubkami, i možnost skákat do písku. „Ta je super i pro začátečníky, kteří se tam mohou učit třeba salta,“ řekl Král. Dle jeho slov by mohlo nové hřiště zvýšit zájem dětí o tento sport i pohyb celkově.
„Parkour už naštěstí není vnímaný jen jako nějaká okrajová aktivita nebo až dokonce vandalismus, kdy mladí využívají ke skokům střechy, různé zídky, patníky a zábradlí. Tak to bylo, když jsem začínal, ale dnes už jde trénovat na takovýchto hřištích,“ těší lektora.
Netradičním prvkem streetparku je pak deska pro takzvaný fingerboarding. Jedná se o poměrně mladý sport, kdy aktér jezdí po speciální dráze se zmenšenou replikou skateboardu; tu ovládá dvěma prsty.
Areál doplní kiosek se zdravými pokrmy
Vybudování celého streetparku vyšlo na bezmála 30 milionů korun bez daně, část nákladů ale město pokrylo z krajské dotace. Krom už zmíněných sportovišť tvoří komplex ještě toalety se skladem, pítko, lavičky a další mobiliář i nová zeleň.
„Důležitou součástí volně průchozího areálu je i centrální plocha, která umožní pořádání větších akcí, včetně umístění pódia. Pro tento účel jsou tu připravena i místa pro připojení na vodu, kanalizaci a elektrickou energii. Část plochy je zároveň navržena tak, aby tam bylo možné při pořádání streetballových turnajů dočasně umístit třetí streetballové hřiště,“ nastínil Rudolf Grimm.
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Za žďárským stadionem vznikne nový streetpark. Ten ve městě dosud chybí
Do sportovního kampusu má ještě na podzim přibýt rovněž „kontejnerový“ stánek s občerstvením. „Půjde o Bistro Tom Vaří, zaměřené na lehké a kvalitní občerstvení pro sportovce, rodiny i širokou veřejnost. Nabídka počítá například s wrapy, smoothie, domácími limonádami či dalšími zdravějšími alternativami klasického fast foodu,“ popsal za provozovatele areálu Radim Technik, ředitel městské organizace Sportis.
Ten připomněl návštěvní řád areálu, jenž je postaven především na bezpečnosti, vzájemném respektu a ohleduplnosti. „Důraz klademe hlavně na používání ochranných pomůcek, dodržování pravidel jednotlivých sportovišť, dohled dospělých nad dětmi tam, kde je vyžadován, a respektování ostatních návštěvníků,“ zdůraznil.