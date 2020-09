Spor o půdu na Vysoké graduje, farmář zastavěl lyžařskou chatu balíky slámy

Obrovské balíky slámy zabalené ve fólii brání nejen vstupu do samotné chaty, ale i na pozemek za ní. Okolo chaty jich je několik desítek. Podle lyžařů jde jednoznačně o další z naschválů farmáře, s nímž se už roky přou o pozemky.



„Je to možná k pousmání, ale my jsme z toho už nešťastní. Celou záležitost řeší právníci. Farmář nám musí umožnit do chaty přístup,“ uvedl předseda TJ Lyžař Aleš Kadlec.

„Nemůže nám bránit vstupu do chaty, i když do ní musíme přes jeho pozemek,“ souhlasí s tímto tvrzením i místopředseda spolku Petr Havel, podle něhož byly balíky k chatě naskládány zrovna v době, kdy lyžaři plánovali brigády.

Pokud by Hrtús potřeboval balíky slámy na vrcholu Vysoké složit, místa na něm najde dost. Vlastní tu velký pozemek, který zasahuje až pod chatu. Jeho velká část je momentálně prázdná, balíky by bylo možné složit prakticky kamkoli. Místo toho skončily narovnané těsně před vstupními dveřmi chaty.

Farmář se bavit nechce: Mám práci, sklízím

Proč tak učinil, Hrtús nevysvětlil. K novinářům už delší dobu příliš vstřícný nebývá a bavit se nechtěl ani tentokrát. „Sklízím kukuřici, mám tu plno práce. Zavolejte zítra,“ stroze odpověděl do telefonu. O den později už ho nezvedl vůbec.

„Začali jsme na chatě opravovat hromosvod. A kvůli jeho svedení do země jsme museli odkopat kolem chaty pár metrů zeminy,“ popisuje Petr Havel, kde může být jádro současné eskalace sporu.

Pozemek na západ od chaty a pod její částí farmáři patří. Jakékoli cizí činnosti na své půdě se dlouhodobě brání. Před třemi roky pozemek na Vysoké koupil od původního majitele. Podle lyžařů i podle havlíčkobrodské radnice však protiprávně.

Město v květnu kvůli krátícímu se termínu podalo odpor proti platnosti kupní smlouvy, kterou farmář uzavřel s původním vlastníkem. Ačkoli pozemky město i Lyžař využívaly, původní majitel je s možností jejich odkupu neoslovil.



„Domníváme se, že jsme měli mít na pozemky předkupní právo,“ tvrdí brodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Na přelomu roku nebylo ke smíru daleko

Město se navíc právní cestou domáhá alespoň části pozemku, jenž se nachází pod horní stanicí vleku a chatičkou s ovládacím pultem. Argumentuje tím, že jde o stavby, a tudíž by k nim měl náležet i pozemek pod nimi. Obdobnou žalobou chce TJ Lyžař získat celý pozemek pod svou lyžařskou chatou.

Spor se opětovně vyhrotil, i když už se na počátku letošního roku zdálo, že míří ke smíru. Tehdy vedení města s Hrtúsem na půdu pod vlekem uzavřelo nájemní smlouvu. Tím by bylo možné vlek opět využívat. Jenže nyní je znovu vše jinak.

„Na naší členské schůzi jsme se dohodli, že už panu Hrtúsovi nebudeme v ničem ustupovat. Je to zákulisní člověk, který neplní uzavřené dohody,“ zlobí se Aleš Kadlec. Ten je sice dosud formálním předsedou TJ Lyžař, kvůli zdravotnímu stavu ale na konci června předal vedení spolku místopředsedovi Havlovi.

Oba dva nicméně vidí letošní sezonu opět černě. Podle nich je pravděpodobné, že se na Vysoké znovu – už třetím rokem v řadě – lyžovat nebude. „Vypadá to velice špatně,“ konstatoval Kadlec. „Sezona je vážně ohrožena,“ přikyvuje i Petr Havel.

Lyžaři přemýšlí o zapůjčení kratšího vleku

Jak se oba shodli, lyžování by umožnilo pouze rychlé rozhodnutí soudu, který by prohlásil vlek a chatku s jeho ovládáním za stavby a přiřkl spornou část pozemku městu. Zároveň by ale muselo jít o rozhodnutí pravomocné, aby převod nezbrzdilo ani případné - a pravděpodobné - odvolání farmáře.

Pokud město, potažmo pak TJ Lyžař u soudů neuspějí, je budoucnost celého areálu ve hvězdách. Lyžaři by alespoň chtěli zakoupit či zapůjčit kratší vlek, dlouhý zhruba 250 metrů, aby si na Vysoké zajezdili skalní příznivci a děti.



„To už by šlo úplně mimo pana Hrtúse. S pozemky pod sjezdovkou problémy nemáme, měli bychom volný přístup i k zasněžování,“ říká Petr Havel.

Miroslav Hrtús v okolí Havlíčkova Brodu i nedaleké Vysoké vlastní řadu pozemků. Do povědomí veřejnosti se dostal před pěti lety, když jako jediný ze stovky vlastníků odmítl prodat půdu potřebnou pro havlíčkobrodský jihovýchodní obchvat. Pozemek mu byl následně vyvlastněn, stavba ale kvůli tomu nabrala zpoždění.

Sporný pozemek na Vysoké Hrtús získal v roce 2018. Momentálně tam vlastní velké pole od posledních domů obce až po samotný vrchol kopce. Jen titěrným zlomkem z jeho rozlohy je plocha pod horní stanicí vleku, chatičkou i částí velké lyžařské chaty. K dohodě o prodeji, pronájmu či pouhé možnosti tyto pozemky využívat však mezi Lyžařem a Hrtúsem nedošlo.