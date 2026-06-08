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K domu někdo navezl hromady hnoje. Pomsta od vedení družstva, říkají místní

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Jedna kupa hnoje se v pátek objevila před plotem domu, druhá na zadní příjezdové cestě. Neobvyklým způsobem se ve Stonařově řeší spory mezi sousedy. | foto: Ladislav Plavec

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  17:00
Jedna kupa hnoje před plotem domu, druhá na zadní příjezdové cestě. Z obou se do okolí valil nepříjemný zápach. Ani jednu hromadu si přitom majitel nemovitosti neobjednal. Podle všeho si s ním tímto způsobem někdo z místních vyřizoval účty. Neobvyklým sporem ze Stonařova na Jihlavsku se zabývá policie.
Kdo se nebál něco říct otevřeně, ten se dočkal výhrůžek, nátlaku a teď přišlo tohle. Jde strach z toho, co může následovat, kam se to vyhrotí.

místní obyvatel

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vydáno 6. června 2026

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