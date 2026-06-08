Kdo se nebál něco říct otevřeně, ten se dočkal výhrůžek, nátlaku a teď přišlo tohle. Jde strach z toho, co může následovat, kam se to vyhrotí.
Do supermarketu v Jihlavě mířily zájezdy. Prodával něco, co Češi ještě nikdy neviděli
Toto prvenství už Jihlavě zůstane navždy. Přesně před 35 lety, 6. června 1991, se tu otevřel první „západní“ supermarket v celém Československu. Nizozemský řetězec Ahold tehdy na jihlavském sídlišti...
KVÍZ: Šoustka, škrápy, vošťurák... Porozumíte nářečním výrazům na Vysočině?
Vysočina je krajem, kde se vlivem historie potkávají různá lidová nářečí: na Havlíčkobrodsku středočeské, na Pelhřimovsku jihočeské, Jihlavsko i Žďársko mluví nářečím českomoravského pomezí a na...
Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem
Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...
Hala pro Sáblíkovou a Jílka bude. Babiš udělal první krok, chce ji i pro veřejnost
Sen o rychlobruslařské hale pro trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou a olympijského vítěze Metoděje Jílka znovu ožívá. Premiér Andrej Babiš v úterý dopoledne ve Žďáru nad Sázavou...
Zdevastovaný zámek zachránil řád s dobrovolníky. Opravují ho hlavně svépomocí
Postupnými, ale neustávajícími kroky vstává jedna z dominant Stránecké Zhoře na Žďársku z popela. A to doslova, neboť v minulosti daly renesančnímu zámku zabrat i plameny. Další zásadní rány sídlo...
K domu někdo navezl hromady hnoje. Pomsta od vedení družstva, říkají místní
Jedna kupa hnoje před plotem domu, druhá na zadní příjezdové cestě. Z obou se do okolí valil nepříjemný zápach. Ani jednu hromadu si přitom majitel nemovitosti neobjednal. Podle všeho si s ním tímto...
Na Vysočině začal samosběr jahod. Jsou trochu menší, ale lidem to nevadí
O něco menší jahody, o pětinu nižší úroda. Ale zájemcům to vůbec nevadí. Na oblíbený samosběr jich na plantáže u České Bělé na Havlíčkobrodsku hned první den vyrazily stovky. A domů s prázdnou lidé...
Cyklisté staví kola na zadní, s nákupem neprojdete. Úzká lávka drásá lidem nervy
Uzavřený most na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě, který dělníci kvůli nízké nosnosti kompletně bourají a staví místo něj nový, nahradilo provizorní přemostění pro vybrané vozy a chodce. Parametry...
Závislí pro nás nejsou čísla, brání se převodu pod ministerstvo adiktologové
Nejistota a obavy. Tak lze shrnout pocity odborných pracovníků, již na Vysočině pomáhají lidem se závislostmi. Pomoc kontaktního centra, adiktologické ambulance či terénních služeb, které v kraji...
Zdevastovaný zámek zachránil řád s dobrovolníky. Opravují ho hlavně svépomocí
Postupnými, ale neustávajícími kroky vstává jedna z dominant Stránecké Zhoře na Žďársku z popela. A to doslova, neboť v minulosti daly renesančnímu zámku zabrat i plameny. Další zásadní rány sídlo...
Největší událost v historii diecéze. Blahořečili dva kněze popravené komunisty
V Brně se v sobotu sešlo přes 13 tisíc věřících, aby se zúčastnili události, která nemá obdoby. Sobotní mší vyvrcholil proces blahořečení dvou umučených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Muži, které...
Bič jako první překonal rychlost zvuku, říká jediný Čech zapsaný do Síně slávy
Když se řekne bič, většina lidí si představí kovboje z amerických filmů nebo postavy z dobrodružných románů. Martin Štulla vás ale rychle vyvede z omylu. Je prvním skutečným českým mistrem v ovládání...
V majoru Zemanovi vykreslili kněze Bulu jako zrádce, popisuje publicista
Napsal mnoho knih o zločinech komunistického režimu. Mezi nimi „A přece budu blízko“ o popravě Jana Buly a Václava Drboly. Podrobnosti o jejich osudu tak bývalý novinář MF DNES Luděk Navara, který na...
Do supermarketu v Jihlavě mířily zájezdy. Prodával něco, co Češi ještě nikdy neviděli
Toto prvenství už Jihlavě zůstane navždy. Přesně před 35 lety, 6. června 1991, se tu otevřel první „západní“ supermarket v celém Československu. Nizozemský řetězec Ahold tehdy na jihlavském sídlišti...
KVÍZ: Šoustka, škrápy, vošťurák... Porozumíte nářečním výrazům na Vysočině?
Vysočina je krajem, kde se vlivem historie potkávají různá lidová nářečí: na Havlíčkobrodsku středočeské, na Pelhřimovsku jihočeské, Jihlavsko i Žďársko mluví nářečím českomoravského pomezí a na...
Udrží se Jihlava ve druhé lize? Klub vyhlíží verdikt asociace s optimismem
Pátek byl dnem, kdy padlo definitivní rozhodnutí o nejbližší budoucnosti FC Vysočina. Jihlavský tým sice na konci sezony obsadil ve druholigové tabulce sestupovou patnáctou příčku, ovšem do...
„Na dnešním Brodě by si vylámal zuby i Žižka“. K zavřenému mostu přibude náměstí
Centrum Havlíčkova Brodu trpí pod kolonami a dopravními zácpami. Souvisí to s uzavřením mostu přes Sázavu v Masarykově ulici. Doslova šok tak mezi řidiči vyvolalo čerstvé oznámení městského úřadu....