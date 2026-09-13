Byl ikonou. Vizionářem a velmistrem slova, kterého za Rakouska-Uherska Češi milovali. Březina byl výjimečný duch a autor mimořádných schopností. Jeho texty byly nadšeně obdivovány současníky, ale ani v přítomné době neztratí nic na působivosti - pokud se do nich čtenář ponoří.
Nejméně dvakrát byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu, aniž by o to stál. Byl natolik váženou osobností, že v roce 1928 dostal k šedesátým narozeninám velkou státní cenu - sto tisíc korun! Tuto částku ale velkoryse věnoval spolku Svatobor, který byl založen roku 1862 k podpoře českých spisovatelů.
To je však informace z úplného konce básníkovy životní pouti. Jaké slovo bylo na počátku?
Navzdory všem tvrzením o výlučnosti a nesrozumitelnosti byla jeho tvorba se zřejmými sympatiemi přijímána na recitačních dělnických večírcích i ve význačných literárních a filozofických společnostech Evropy.