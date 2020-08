Už žádné nahánění. Dvakrát písknu a ovce mám zavřené, chválí psa farmář

Nejdřív měli Jašovi doma jen pět ovcí na vypasení zahrady. Když si ale před pěti lety pořídil první závodní border kolii, začalo se stádo ovcí na rodinné farmě rozrůstat.

„Napřed jsme měli dvacet ovcí. Pak jsem zjistil, že to je na závody málo, takže jsem si jich dovezl ještě padesát z Maďarska. A teď jich mám včetně jehňat nějakých 120 kusů,“ vypočítává Jaša, který letos oslaví dvacáté narozeniny.



Ovčácké psy má dva - a jsou pro něj pořád hlavně pomocníky. „Ale zase ty ovce mám kvůli tomu, že výcvik psů je moje hobby,“ přiznává mladý farmář.

Práce se stádem je podle něj se psem mnohem jednodušší. Když dřív chtěli zavřít pět ovcí, muselo je nahánět několik lidí se zábranami. „Teď dvakrát písknu a mám ovce zavřené,“ usmívá se Jaša.

Na louce u Pavlínova o víkendu zajišťoval organizaci jednoho z letošních závodů Klubu pracovních ovčáckých psů ČR. Poskytl i své ovce se šroubovitě kroucenými rohy, zároveň se zařadil mezi závodníky.

Sobotní klání ovčáckých psů patřilo mezi kvalifikační. „To znamená, že se započítává do série závodů, ze kterých se vyberou ti nejlepší, kteří potom jedou na mistrovství Evropy,“ vykládá Jaša.

Psovodi, jimž se v tomto případě říká handleři, předvedli při práci patnáct špičkových psů z celé republiky. Nedělní program pak byl určený třem desítkám méně zkušených psů.

Závodí jen border kolie. Jsou to drobnější, ale pohyblivější psi než obvyklá plemena používaná k ostraze stáda. Na každého psa v sobotu připadlo pět odpočatých ovcí. Nejprve je musel přihnat z místa vzdáleného více než 350 metrů. Povely na dálku dostával od svého pána píšťalkou. Rozhodčí hodnotil třeba to, jak pes provedl ovce brankami nebo jak pracoval při jejich dělení a zahánění do ohrady.