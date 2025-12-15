Detaily pórů a chloupků na žlutém pozadí. Vítěznou makrofotkou je Krásnoočko

Snímek krásnoočka Jaroslavy Melicharové z Jihlavy zvítězil v letošním již dvaadvacátém ročníku fotografické soutěže Photographia Natura. Tu každoročně vypisuje jihlavské Muzeum Vysočiny, kde jsou soutěžní snímky i vystaveny. Organizátorům se sešly téměř dvě stovky snímků z celé republiky.
Tématem letošního ročníku soutěže byla makrofotografie z přírody. Čtyřiatřicet snímků, vyhodnocených porotou jako nejlepší, nyní muzeum vystavuje až do 1. února.

„Celkem 173 fotografií letos do soutěže zaslalo 27 autorů z celé republiky včetně dvou autorů z Rakouska. Podmínkou však je, že snímky musí být pořízeny na území České republiky,“ sdělil hlavní koordinátor soutěže a kurátor Muzea Vysočiny Pavel Bezděčka.

„Snímek, který vyhrál, je ukázkou velice dobré makrofotografie se všemi detaily pórů či chloupků na mouše i na květině, kdy navíc obraz zvýraznilo i žluté pozadí. Zřejmě proto se porotci shodli právě na této fotografii,“ dodal Bezděčka.

Vítězný snímek získal od poroty celkem osmnáct bodů. Druhý záběr v pořadí dostal o jeden bod méně a jeho autorem je Mirka Patočková taktéž z Jihlavy. V hodnocení v pořadí třetí fotografie svižníka polního se čtrnácti body je opět od Jaroslavy Melicharové.

Zájem o soutěž je podle Bezděčky víceméně setrvalý, organizátoři však museli zrušit žákovskou a studentskou kategorii, kam už od konce covidové pandemie přichází jen mizivý počet snímků.

„Stále držíme soutěž v konzervativním duchu, kdy fotografové musí dodávat skutečně snímky už na papíru. Nepřijímáme do soutěže pouhá digitální data,“ upozornil Bezděčka.

