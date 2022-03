Trest za sražení cyklisty autem po hádce neplatí, podle soudu chybí důkazy

Střet obou mužů se odehrál na podzim roku 2018 na Žďársku. Řidič podle obžaloby nedal cyklistovi přednost při odbočování, muži se pohádali, poté cyklista auto objel a úderem rukou poničil zpětné zrcátko.

Obviněný řidič za ním pak podle spisu odbočil na štěrkovou cestu, kde byl zákaz vjezdu, a záměrně autem vrazil do zadního kola cyklisty. Ten spadl a utrpěl četné pohmožděniny i zlomeniny prstů na ruce a musel být dvakrát operován.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou obžalovaného odsoudil ke čtyřleté podmínce, stejně dlouhému zákazu řízení a zabavení osobního auta. Jeho rozhodnutí následně potvrdil Krajský soud v Brně.

Po první námitce soud verdikt zopakoval

S tím však obžalovaný odmítl žít a dovolal se k Nejvyššímu soudu v Brně. Ten v roce 2020 rozsudky zrušil a případ vrátil k okresnímu soudu s tím, že důkazy se zabývaly pouze tím, kdo auto vlastní, ale neprokazovaly, že obviněný za volantem v době incidentu opravdu seděl.

Okresní soud tak loni v dubnu rozhodl znovu, doplnil dokazování a uložil stejný trest jako v prvním případě, jeho rozhodnutí opět potvrdil i krajský soud.

Obžalovaný ovšem znovu podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Na námitkách k rozhodnutí obou nižších soudů se shodli obhájce i státní zástupce a jejich oprávněnost potvrdil v odůvodnění i předseda senátu. Námitky se týkaly toho, že žádný z důkazů, které obžaloba u nižších soudů předložila, jednoznačně nedokazoval, že čin opravdu spáchal obviněný řidič. Toho navíc soudy uznaly vinným i z trestného činu poškození cizí věci, přestože způsobená škoda nedosahovala částky stanovené zákonem.

„Doplněné dokazování před soudem prvního stupně nepřineslo žádný nový posun ve věci, žádný přímý důkaz, který by potvrdil, že se obviněný projednávaného skutku dopustil. To, že je soud přesvědčen o vině obviněného, nestačí, musí k tomu mít i důkazy. Ty nejsou jednoznačné a vzhledem k tomu, že se nenabízejí žádné další důkazy, které by rozhodnutí mohly ovlivnit, není na místě věc vracet na první stupeň,“ uvedl nyní předseda senátu Petr Angyalossy.

Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu není žádný opravný prostředek kromě obnovy řízení.