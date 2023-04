Za objednávku vraždy manžela dostala podmínku. Nemyslela jsem to vážně, řekla

Rozsudek není pravomocný, žalobce se na místě odvolal, obhajoba si ponechala lhůtu.

Žena se podle obžaloby chtěla zbavit tehdejšího manžela, získat do péče společné dítě, inkasovat pojistku a pobírat vdovský důchod. Dvojice známých jí podle žalobce nabídla, že vraždu zajistí prostřednictvím ruských nájemných zabijáků. Nikdy se to ale nestalo, historku o nájemných vrazích si dvojice vymyslela. Žena ale známým za několik let naposílala stovky tisíc korun, většinou šlo o peníze z půjček a výdělky z prostituce.

Žena dnes u soudu řekla, že ji známí do toho vmanipulovali. „Cítím se nevinna, nic jsem neudělala, nesouhlasím s návrhem státního zástupce,“ prohlásila obžalovaná.

Dříve uvedla, že na nabídku sice kývla, ale nemyslela to vážně. Údajně si myslela, že je to legrace, a manžela se prý zbavit nechtěla. Nyní jsou rozvedeni, ale mají prý normální vztah, komunikují kvůli společnému dítěti, které má v péči otec - dříve potenciální oběť nájemné vraždy.

Soudkyně Dita Řepková případ označila za specifický, soud podle ní shledal, že žena sice participovala na přípravě vraždy, na druhou stranu se skutečně nechala zmanipulovat. Soudkyně uvedla, že obžalovaná byla určitou loutkou dvojice a že od určité doby šlo za strany dvojice o vydírání a platby z donucení.

Navíc se podle soudkyně neprokázal zištný motiv. Soud tak ženě uložil tři roky vězení podmíněně odložených na pět let s dohledem. „Výchovný trest je zcela na místě, nikoliv trest nepodmíněný, ten by byl zcela neadekvátní ve vztahu k tomu, co bylo zjištěno,“ uvedla Řepková.

Případ úzce souvisí s kauzou, kterou se v současné době také zabývá krajský soud a ve které je souzena zmíněná dvojice pro podvod, vydírání a obchodování s lidmi. Dvojice se plně přiznala, s žalobcem si vyjednala dohodu o vině a trestu, kterou se krajský soud bude zabývat ve středu.