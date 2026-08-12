Postrach Jihlavy je ve vazbě, vulgární bezdomovkyně doplatila na návrat do města

Mladá bezdomovkyně původem z Plzeňska se nechvalně proslavila zejména výstupem v jihlavské nemocnici. Při vulgárních urážkách a slovním napadání personálu a pacientů nemocnice ji natočil v květnu člověk, který do zdravotnického zařízení přišel na ošetření.
Obyvatele Jihlavy žena terorizovala po několik měsíců. Oznámení o jejím agresívním a nevyzpytatelném chování řešili policisté co chvíli. Za předchozí trestnou činnost byla v podmínce. Od konce července měla žena soudem zakázaný pobyt v Jihlavě. Ten nerespektovala.
A to byl také důvod, proč ji policisté v pondělí večer po osmé hodině zadrželi v jihlavské ulici Na Dolech. „Na místě ji kontrolovali strážníci městské policie, kteří na místo přivolali policisty. Ti ženu zadrželi a převezli na policejní služebnu, kde byla umístěna do policejní cely,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Policejní komisař proto podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné ženy do vazby. Soud žádosti vyhověl, ženu přímo ze síně odvezli do vazební věznice. „Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři léta,“ dodal vedoucí jihlavské kriminálky Jakub Pivoňka.
Nemocnice za zadržení a rozhodnutí děkuje
Vedle policistů a strážníků městské policie s mladou ženou má neblahé zkušenosti řada obyvatel města. „Žena se na různých místech chovala nevhodně, vulgárně pokřikovala na ostatní osoby, slovně je napadala a chovala se vůči nim agresivně,“ přiblížila Lébrová.
Její květnový výstup v jihlavské nemocnici díky videu šířícímu se po sociálních sítích způsobil veřejné pohoršení. K dalšímu incidentu došlo na konci července, kdy v trolejbuse bezdůvodně napadla jinou ženu. Minulou sobotu ji kvůli nevhodnému chování ochranka hned šestkrát vykázala z prostor nemocnice, kterou si žena oblíbila a kde okupovala a ničila toalety.
Vedení nemocnice se vzápětí po rozhodnutí soudu vyjádřilo na sociálních sítích. Rozhodnutí soudu přivítalo, považuje ho za velkou úlevu nejen pro samotné zdravotnické zařízení, ale velkou část Jihlavy.
„Nemocnice Jihlava vítá dnešní rozhodnutí soudu o vzetí do vazby ženy, která dlouhodobě a opakovaně závažným způsobem narušovala chod nemocnice, obtěžovala a slovně napadala zdravotnický personál i pacienty a nerespektovala uložený zákaz pobytu,“ napsalo vedení zdravotnického zařízení.
„Nešlo přitom o ojedinělé incidenty. Nemocnice se s touto mimořádně náročnou situací potýkala řadu měsíců. Jednotlivé události jsme důsledně zaznamenávali, shromažďovali potřebné podklady a podnikali dostupné kroky s cílem chránit naše zaměstnance, pacienty a zajistit bezpečný chod nemocnice. Byla to dlouhodobá a často doslova mravenčí práce,“ poděkovala nemocnice policistům za zadržení ženy a soudu za rozhodnutí o vazbě.