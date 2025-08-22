Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Autor:
  11:21
Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení. Vrcholí tím spory se sousedy ve Fritzově ulici, kteří se obávají zastínění svých domů a podali kasační stížnost.

Stavba je nyní konzervována a polytechnika i dodavatelská stavební firma čeká, jak se spor dál vyvine. „Stavební povolení na výstavbu studentských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) bylo pozastaveno rozhodnutím Stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy z 29. července, který jednal na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové,“ sdělila mluvčí polytechniky Martina Tomšů.

Verdikt soudu je další kapitolou v tříletém sporu polytechniky a sousedů budoucí stavby kolejí, kteří proti záměru před časem podali kasační stížnost. Argumentovali mimo jiné tím, že stavba čtyřpatrové budovy kolejí zastíní jejich rodinné domy na druhé straně Fritzovy ulice a negativně ovlivní jejich další obývání.

Plocha stavby v areálu někdejší staré jihlavské nemocnice u Fritzovy ulice po zakonzervování osiřela. Všichni čekají, jak ve vlekoucím se sporu rozhodne úřední verdikt.
Plocha stavby v areálu někdejší staré jihlavské nemocnice u Fritzovy ulice po zakonzervování osiřela. Všichni čekají, jak ve vlekoucím se sporu rozhodne úřední verdikt.
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat.
Plocha stavby v areálu někdejší staré jihlavské nemocnice u Fritzovy ulice po zakonzervování osiřela. Všichni čekají, jak ve vlekoucím se sporu rozhodne úřední verdikt.
8 fotografií

Stavaři začali po soudním rozhodnutí v minulých týdnech se zakonzervováním stavby. „Zhotovitel stavbu zajišťuje, aby během pozastavení stavebního povolení nedocházelo k dalším škodám a aby byl objekt chráněn před povětrnostními vlivy i případným znehodnocením dosud provedených prací,“ vyjádřila se mluvčí Tomšů.

O odvolání proti vydanému stavebnímu povolení teď rozhoduje středočeský krajský úřad. „Do doby vydání rozhodnutí toho odvolacího orgánu jsou povolené pouze práce související se statickým zajištěním rozestavěného objektu,“ řekla vedoucí jihlavského stavebního úřadu Jana Matoušková.

Pochybil středočeský krajský úřad?

Nyní buď středočeský krajský úřad odvolání zamítne, nebo potvrdí rozhodnutí stavebního úřadu v Havlíčkově Brodě a pak se bude moci pokračovat ve stavbě. Nebo rozhodne, že věc vrátí stavebnímu úřadu k novému projednání a stavba se bude znovu projednávat a vydávat opakované stavební povolení.

„O odvolání by se mělo rozhodnout v termínu do dvou měsíců, pakliže se nebudou nechávat přezkoumávat například závazná stanoviska ke stavbě nadřízenými orgány,“ dodala Matoušková.

V Jihlavě začaly růst vysokoškolské koleje. Kvůli soudům o dva roky později

Podle mluvčí polytechniky Tomšů během tříletých soudních sporů se polytechnice podařilo úspěšně vypořádat všechny námitky protistrany. „Projekt studentských kolejí je dobře připraven a v tuto chvíli není důvod ke změnám,“ sdělila Tomšů.

Důvodem pozastavení stavebního povolení je pochybení Krajského úřadu Středočeského kraje, který v řízení nedodržel správný postup podle správního řádu a neobeslal všechny účastníky řízení, jak mu ukládá zákon. „V současné době čekáme na nápravu tohoto pochybení ze strany úřadu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě,“ dodala Tomšů.

„Chceme chodit do parku“

Jedním ze sousedů stavby budoucích kolejí je Petr Kubíček. Účastníkem sporu není. „Vyroste nám tady barák, který nám bude koukat do zahrady a na terasu. Ale škola ten prostor potřebuje, protože ubytování pro studenty nemá a vývoj nezastavíme. Bude to pro nás trochu omezující, ale abych kvůli tomu psal petici, do toho jsem nešel,“ řekl Kubíček.

„Hlavně doufám, že nás budou pouštět do parku za kolejemi, kam jsme chodili. Protože kdyby nám tam zakázali vstup, to by mi vadilo mnohem víc než celé ubytování studentů,“ vyslovil se Kubíček.

Jihlava podpoří studentské koleje. Mladí a chytří městu prospějí, tvrdí primátor

Stavba studentských kolejí bude stát přibližně 340 milionů korun. Další etapa sporu se sousedy však stavbu nepochybně prodraží. „Pozastavení stavby s sebou nese finanční dopady. Každý měsíc konzervace znamená dodatečné náklady v řádu nižších jednotek milionů korun,“ informovala Tomšů.

Termín dokončení výstavby kolejí pro přibližně 200 studentů byl naplánován na listopad 2026. V běžnému provozu měly koleje začít sloužit během roku 2027.

Stavba kolejí vzniká v prostoru takzvané staré jihlavské nemocnice, kde před demolicí stála její hospodářská budova s kotelnou a ubytovny.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

22. srpna 2025  11:21

Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí....

22. srpna 2025  6:45

Cestáři pracují na přeměně nebezpečného úseku, silnice se stěhuje do zářezu

Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. Provoz vede přes úsek kyvadlově po provizorní vozovce za řízení semaforem.

21. srpna 2025  16:06

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

21. srpna 2025  12:09

Vesnický statek ochotníci promění v operní scénu. Na magické večery zve Rusalka

Pod širým nebem a v autentickém venkovském prostředí ožije o víkendu jedno z nejznámějších děl Antonína Dvořáka. Operu Rusalka nazkoušeli pro diváky ochotníci z Radostína u Vojnova Městce na Žďársku....

21. srpna 2025  6:39

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

20. srpna 2025  18:55

Jihlavská záchytka v srpnu láme rekordy, už dvakrát musela vyhlásit stop stav

Každý rekord se u nás obvykle v nějaké větší či menší formě slaví. Ten, který ohlásila protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě, však za oslavu rozhodně nestojí. V první polovině srpna byl o její...

20. srpna 2025  16:58

Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Už tak dost složitou dopravní situaci ve Žďáře nad Sázavou, kde provoz komplikuje hned několik uzavírek, zhoršili ve středu silničáři další novinkou. A to dost nečekanou. Na motoristy hned zrána...

20. srpna 2025  14:46

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:38,  aktualizováno  11:41

V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Městu Havlíčkův Brod se v posledních pěti letech výrazně zadařilo na poli odpadového hospodářství. Oproti roku 2020 občané vyprodukovali o třetinu méně komunálního odpadu, a naopak lépe třídili....

20. srpna 2025  6:10

Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají...

19. srpna 2025  16:07

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.