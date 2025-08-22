Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Stavba je nyní konzervována a polytechnika i dodavatelská stavební firma čeká, jak se spor dál vyvine. „Stavební povolení na výstavbu studentských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) bylo pozastaveno rozhodnutím Stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy z 29. července, který jednal na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové,“ sdělila mluvčí polytechniky Martina Tomšů.
Verdikt soudu je další kapitolou v tříletém sporu polytechniky a sousedů budoucí stavby kolejí, kteří proti záměru před časem podali kasační stížnost. Argumentovali mimo jiné tím, že stavba čtyřpatrové budovy kolejí zastíní jejich rodinné domy na druhé straně Fritzovy ulice a negativně ovlivní jejich další obývání.
Stavaři začali po soudním rozhodnutí v minulých týdnech se zakonzervováním stavby. „Zhotovitel stavbu zajišťuje, aby během pozastavení stavebního povolení nedocházelo k dalším škodám a aby byl objekt chráněn před povětrnostními vlivy i případným znehodnocením dosud provedených prací,“ vyjádřila se mluvčí Tomšů.
O odvolání proti vydanému stavebnímu povolení teď rozhoduje středočeský krajský úřad. „Do doby vydání rozhodnutí toho odvolacího orgánu jsou povolené pouze práce související se statickým zajištěním rozestavěného objektu,“ řekla vedoucí jihlavského stavebního úřadu Jana Matoušková.
Pochybil středočeský krajský úřad?
Nyní buď středočeský krajský úřad odvolání zamítne, nebo potvrdí rozhodnutí stavebního úřadu v Havlíčkově Brodě a pak se bude moci pokračovat ve stavbě. Nebo rozhodne, že věc vrátí stavebnímu úřadu k novému projednání a stavba se bude znovu projednávat a vydávat opakované stavební povolení.
„O odvolání by se mělo rozhodnout v termínu do dvou měsíců, pakliže se nebudou nechávat přezkoumávat například závazná stanoviska ke stavbě nadřízenými orgány,“ dodala Matoušková.
Podle mluvčí polytechniky Tomšů během tříletých soudních sporů se polytechnice podařilo úspěšně vypořádat všechny námitky protistrany. „Projekt studentských kolejí je dobře připraven a v tuto chvíli není důvod ke změnám,“ sdělila Tomšů.
Důvodem pozastavení stavebního povolení je pochybení Krajského úřadu Středočeského kraje, který v řízení nedodržel správný postup podle správního řádu a neobeslal všechny účastníky řízení, jak mu ukládá zákon. „V současné době čekáme na nápravu tohoto pochybení ze strany úřadu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě,“ dodala Tomšů.
„Chceme chodit do parku“
Jedním ze sousedů stavby budoucích kolejí je Petr Kubíček. Účastníkem sporu není. „Vyroste nám tady barák, který nám bude koukat do zahrady a na terasu. Ale škola ten prostor potřebuje, protože ubytování pro studenty nemá a vývoj nezastavíme. Bude to pro nás trochu omezující, ale abych kvůli tomu psal petici, do toho jsem nešel,“ řekl Kubíček.
„Hlavně doufám, že nás budou pouštět do parku za kolejemi, kam jsme chodili. Protože kdyby nám tam zakázali vstup, to by mi vadilo mnohem víc než celé ubytování studentů,“ vyslovil se Kubíček.
Stavba studentských kolejí bude stát přibližně 340 milionů korun. Další etapa sporu se sousedy však stavbu nepochybně prodraží. „Pozastavení stavby s sebou nese finanční dopady. Každý měsíc konzervace znamená dodatečné náklady v řádu nižších jednotek milionů korun,“ informovala Tomšů.
Termín dokončení výstavby kolejí pro přibližně 200 studentů byl naplánován na listopad 2026. V běžnému provozu měly koleje začít sloužit během roku 2027.
Stavba kolejí vzniká v prostoru takzvané staré jihlavské nemocnice, kde před demolicí stála její hospodářská budova s kotelnou a ubytovny.