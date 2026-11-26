Změny se mají odehrát ve dvou etapách: první od ledna 2028 a hlavní druhá od ledna 2029, kdy má Pelhřimov společně s Jindřichovým Hradcem přejít pod Okresní soud v Táboře.
Ministerstvo si od slučování slibuje především rychlejší a kvalitnější soudní řízení díky větší specializaci soudců. Výhledové úspory odhaduje na více než 100 milionů korun ročně. „Soudní mapa ze 60. let minulého století neodpovídá dnešní demografické realitě. Čeká nás ještě náročná cesta, ale změna je nevyhnutelná,“ uvedl Tejc.
Lidé bez auta to odnesou, říká starosta a senátor
Pro starostu Pelhřimova a senátora Ladislava Meda (ODS) není chystaný konec tamního soudu a přesun pod Tábor novinkou. Přesto krok vnímá jako velmi nepříjemný pro město i jeho okolí.
„Je to velký problém, pokud se uvažuje, že spádovost bude přesunuta do Tábora. Nedovedu si představit, že lidé, kteří třeba nemají auto, budou i kvůli běžným občanskoprávním sporům dojíždět do Tábora. Budou na cestách celý den, když pojedou z odlehlejších městeček, jako jsou Počátky. Doprava vlakem je špatná,“ říká Med.
Kraj Vysočina na to doplatil nejhůř, protože je poskládaný ze tří bývalých krajů, a stejně tak se rozdělila i soudní část. To není dobře.
Ladislav Medstarosta Pelhřimova a senátor (ODS)
Podle něj ani úspory zánik soudu neospravedlňují. „Jde o základní služby pro občany a úspory v těchto případech nejsou tak výrazné, aby se kvůli nim omezovala dostupnost služeb pro lidi,“ míní senátor a starosta. „Tato instituce do Pelhřimova patří, funguje tu sto let a nikdo s tím neměl problém. Vláda by měla hledat úspory na jiných místech,“ dodal Med.
Upozorňuje také na možné komplikace v návaznosti práce soudu, policie a státního zastupitelství nebo při převozech obviněných k vazebním jednáním. „Je to jedno s druhým. Je to navázané na krajské ředitelství policie, státní zástupci v Jihlavě i policie se soudem úzce spolupracují. Budou převážet lidi na rychlou vazbu nebo někoho do Tábora či kam? Prostě mi to nejde do hlavy,“ dodává.
Med kritizuje také rozdělení soudních krajů na Vysočině. „My spadáme v rámci soudnictví pod Jihočeský kraj. Nikdy jsem nebyl zastáncem toho, aby vzniklo tolik krajů oproti předchozímu uspořádání. Kraj Vysočina na to doplatil nejhůř, protože je poskládaný ze tří bývalých krajů, a stejně tak se rozdělila i soudní část. To není dobře,“ říká.
Proti záměru se chce postavit, oslovit další dotčené představitele a zapojit také kraj. Zvažuje také spolupráci se senátorem ze Strakonicka, které má o samostatný soud rovněž přijít. „Čím víc lidí se do toho zapojí, tím lépe. Kraj by v tom mohl také sehrát svou roli, ale bude to těžké,“ míní.
„Nebyla respektována dopravní dostupnost“
Soudkyně Jitka Papežová, pověřená zastupováním předsedy Okresního soudu v Pelhřimově, vnímá plán zrušení soudu bez pobočky kriticky hlavně kvůli dopravě. „Nevnímám to dobře, protože si myslím, že vůbec nebyla respektována dopravní dostupnost našeho okresu,“ říká.
Poukazuje na to, že pro obyvatele regionu je dopravně přirozenější Jihlava, přestože Pelhřimovsko z hlediska soudnictví spadá do jiného kraje. „Kraj Vysočina zajišťuje veřejnou dopravu pro kraj, takže nejsme ani napojeni na jihočeskou dopravu a spoje jsou tady prostě řídké. Tomu nerozumím,“ uvedla.
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Zároveň odmítá, že by soud dlouhodobě trpěl nedostatkem soudců a zaměstnanců. „V žádném případě si nemyslím, že by byl problém, co se týče obsazenosti soudců a zaměstnanců. Za svoji kariéru, kdy jsem tady třicet let, musím konstatovat, že v tomto směru to tak prostě není. Máme přiřazeno osm soudců, z toho je jedna soudkyně v současné době na mateřské dovolené,“ upozorňuje.
Vyzdvihuje také objem péčové a opatrovnické agendy. „To opravdu je agenda, která je u nás poměrně rozsáhlá. V rámci obvodu okresního soudu se nachází nejméně 10 sociálních zařízení, s nimiž je spjata agenda týkající se omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníků. Řízení nekončí rozhodnutím, ale nadále se v této agendě pracuje. Taktéž jsou zde dva dětské domovy a dva ústavy pro mládež,“ dodává.
A doufá, že se situací ještě někdo bude zabývat a zohlední specifické podmínky regionu.
Nadšen není ani bývalý hejtman Běhounek
Bývalý hejtman a nynější krajský radní Jiří Běhounek (SOCDEM) z Pelhřimova vnímá zrušení tamního soudu realisticky, ale bez nadšení. Podle něj se u soudu dlouhodobě nedařilo naplnit personální stavy.
Kritizuje, že zůstává zachována stará struktura krajských soudů, která neodpovídá hranicím současných krajů. Pelhřimov spadá do obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích, Havlíčkův Brod pod Hradec Králové a zbývající tři okresy Vysočiny pod Brno.
Podle Běhounka se dlouhodobě nepodařilo prosadit sladění soudní soustavy se čtrnácti kraji kvůli silnější soudní lobby i lobby na ministerstvu spravedlnosti. „Vnáší to do systému jen zmatek,“ uvádí Běhounek a v souvislosti s tím, že Pelhřimov patří ke Kraji Vysočina a soudně pod Jihočeský kraj, označuje přesun do Tábora za „úplný nonsens“.
Současnému vedení Kraje Vysočina doporučuje, aby se záměrem zabývalo v radě, vzneslo proti němu námitky a jednalo přímo s ministrem Tejcem. Podle něj by lidem situaci neusnadnilo ani případné zachování detašovaného pracoviště, ani přesun části agendy do Tábora či Českých Budějovic.
O podobě reformy ještě bude jednat Poslanecká sněmovna. Do té doby chtějí pelhřimovští představitelé získat podporu dalších politiků a pokusit se plán na zrušení soudu zvrátit.