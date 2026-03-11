Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Autor:
  16:22
Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na malého hocha musí podle verdiktu soudu zaplatit. Rozsudek zatím není pravomocný, Dušák se na místě odvolal.
Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana Dušáka vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. (11. března 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...
Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...
Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...
Místo nešťastné události kontrolovali technici i statik. Za pád omítky, která...
19 fotografií

Ředitel soukromé školy, který je zároveň i jejím vlastníkem, má uhradit 144 tisíc korun coby peněžitý trest. Dalších 100 tisíc by měl vyplatit jako odškodné nezletilému chlapci, který byl v době pádu kusu fasády v září 2024 v předškolním věku.

„Jako majitel budovy neprováděl řádně údržbu jejích vnějších omítek, které se postupem času dostaly do špatného stavu,“ uvedl v odůvodnění soudce Zdeněk Chalupa.

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana Dušáka vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. (11. března 2026)
Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana Dušáka (vpravo) vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. (11. března 2026)
Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana Dušáka (vpravo) vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. (11. března 2026)
Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana Dušáka vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. (11. března 2026)
19 fotografií

Nevyhovující stav nemovitosti se přitom podle něj začal projevovat už v roce 2019, a to minimálně odlupováním částí omítek na římsách. V září 2024 se navíc na vnější schránce stavby podepsaly ještě dlouhotrvající deště, čímž se kondice omítek stala havarijní.

A právě tento havarijní stav fasády školní budovy vedl málem k tragédii. Ve středu 18. září 2024 se velký kus omítky, zhruba o velikosti pštrosího vejce, z čelní atiky objektu uvolnil. Z výšky kolem necelých šestnácti metrů dopadl přímo na hlavu malého hocha, který po frekventovaném chodníku podél budovy v centru města odpoledne procházel se svojí matkou.

Krvácení pomáhali zastavit policisté

S první pomocí a zastavením silného krvácení zraněného dítěte tehdy výrazně pomohla projíždějící policejní hlídka. Hoch nakonec skončil s vážným zraněním v nemocnici. Utrpěl otevřenou frakturu lebky, tržnou ránu na hlavě a také poranění páteře.

V Jihlavě spadl kus omítky z domu na malého chlapce, je vážně zraněný

Právě lebka ale dle předchozího vyjádření chlapcových rodičů uchránila mozek, takže jejich syn vyvázl bez trvalých následků. S potížemi, včetně fyzické bolesti, se však hoch potýkal ještě minimálně v prosinci 2024.

O havarijním stavu objektu přitom podle soudu ředitel a majitel školy věděl. Již 17. září, den před tragédií, začala totiž omítka více odpadávat na přilehlý chodník v Křížové ulici.

„Obžalovaný nechal dosažitelnou část omítek pouze otlouct teleskopickou malířskou tyčí a na krajích budovy nechal umístit dvě šikmo postavené tyče, omotané červeno-bílou páskou, které zasahovaly asi do poloviny šířky chodníku před budovou,“ popsal Chalupa.

Další kroky už ale podle soudu neudělal, možností měl přitom dost – například mohl přidat varující informační cedule, požádat o spolupráci hasiče, případně informovat stavební úřad. „Neučinil odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti života a zdraví lidí,“ konstatoval soudce.

Soud měl k dispozici i kamerové záznamy. Z nich bylo patrné, že rušný chodník v inkriminovanou dobu vyžívalo množství lidí. Ti dvě položené tyče nijak nereflektovali a nevědomky se tak vystavovali riziku.

Soud proto dospěl k závěru, že zodpovědnost za pád omítky nese právě Milan Dušák. Rodina poškozeného hocha přitom žádala jako odškodné podstatně víc peněz - čtvrt milionu korun. Soud je však se zbytkem nárokované sumy odkázal na občanskoprávní řízení.

Soudce postrádal řádné doznání

Jihlavský okresní soud se ve středu věnoval rovněž podmíněnému zastavení trestního stíhání, jehož se ředitel školy už dříve domáhal. K tomu však nebyla podle Chalupy naplněna první a základní podmínka – úplné a řádné doznání obžalovaného.

Soudce uvedl, že jediné, co z protokolu z výslechu na policii v listopadu 2024 lze alespoň trochu považovat za doznání, je poslední Dušákova věta z dokumentu, která zní: Je mi líto, že k dané události došlo. Souhlasím s tím, co je mi kladeno usnesením o zahájení trestního stíhání za vinu.

Padající omítka rozbila pětiletému chlapci lebku, krvácení zastavili policisté

Jinak se ale podle Chalupy vine celým protokolem duch toho, že obžalovaný se vinen necítí. „Podstatnou část výslechu Milan Dušák věnoval navazujícím opatřením, k nimž došlo až poté, co kus omítky na malého chlapce spadl.“

Rozsudek prozatím pravomocný není. Dušák se totiž hned v soudní síni prostřednictvím svých obhájců odvolal. Stejně tak si lhůtu pro případné odvolání ponechali i státní zástupce a zmocněnec poškozeného. Celým případem se tak bude nyní zabývat Krajský soud v Brně.

Sám Dušák ve středu soudní síň opustil bez jediného slova, a vyjadřovat se nechtěli ani jeho obhájci.

19. září 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bezdomovci ohněm poškodili most, silničáři po nich vymáhají desítky tisíc

Pod mostem v Třebíči si bezdomovci vytvořili bydlení. Natahali tam starý...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo nechat neplánovaně opravit most v Třebíči. Poškodili ho bezdomovci. Ti si pod ním vytvořili obývák s gauči a stolem. Stěny mostu poničili otevřeným ohněm....

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

Mezi řidiči zahraničních kamionů se rozšířila manipulace s tachografem

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Policisté na dálnici D1 na Vysočině v posledních několika týdnech při kontrolách opakovaně uložili statisícové kauce řidičům zahraničních kamionů. Řidiči často vkládají do tachografu svého kamionu...

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s...

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova...

Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Nově zrekonstruovaný zimní stadion v Třebíči už disponuje vším, co má hokejová hala sportovcům i návštěvníkům nabízet – včetně úplně nové multimediální kostky. Zatím ovšem halu využívá výhradně...

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Vznikne park, hřiště i sociální zázemí. Světlá investuje 31 milionů do nové čtvrti

Kromě zeleně nabídne nový park na jihu Světlé také víceúčelové sportoviště,...

Nebývá obvyklé, aby města vynakládala peníze na zakládání nových parků. Světlá nad Sázavou se touto cestou vydala. A jak z čerstvě schváleného rozpočtu vyplývá, nový park na Kalvárii bude dokonce...

11. března 2026  8:35

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Modernizovanou arénu otevře duel hokejistů Třebíče s mistry světa. Je vyprodáno

Zimní stadion města Třebíče KHNP Aréna po kompletní modernizaci svítí novotou....

Třebíčská KHNP Arena je po rozsáhlé modernizaci zkolaudována a připravena na svůj první velký test. Letos v srpnu ji v rámci akce „Hvězdy zpět“ slavnostně otevře souboj domácích odchovanců s výběrem...

10. března 2026  14:25

Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...

10. března 2026  10:48

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

10. března 2026  10:20

Kvůli výpovědím kantorů hrozí škole v Humpolci kolaps, rodiče tlačí na radnici

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Dramatický vývoj na Základní škole Hradská v Humpolci dostal v závěru týdne před aktuálními jarními prázdninami nový rozměr. Zatímco rodiče žáků ve čtvrtek „vystřelili“ směrem k radnici ostrý...

9. března 2026  11:24,  aktualizováno  10. 3. 9:35

Konec nebezpečné Masarykovy ulice. Nové Město v létě zkrotí dopravu kruháčem

Nová okružní křižovatka na Komenského náměstí začne vznikat už v březnu.

Cesta k plynulejšímu a bezpečnějšímu průjezdu Novým Městem na Moravě bude letos pro řidiče dosti svízelná. Do rekonstrukcí a úprav silnic se tam pustí jak samo město, tak i kraj či stát. Stavby jsou...

10. března 2026  8:18

Do Náměště se z Čáslavi přestěhují bitevníky. Můžou dělat pořádný rachot

Lehké bitevníky L-159 českého letectva

Obyvatelé v okolí náměšťského letiště se musí připravit na dočasnou změnu leteckého provozu. Od března se na tamní základnu přesunou podzvukové letouny L-159 ALCA z Čáslavi. Důvodem je modernizace...

9. března 2026  16:13

Kvůli novému mostu padne klubovna skautů. Stavět se začne v září

Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů....

Dvacet let o tom ve Světlé nad Sázavou snili. Koncem letošního roku by se obyvatelé měli dočkat zahájení prací. Kraj Vysočina spolu s radnicí hodlá postavit druhý most přes řeku. Nacházet se bude...

9. března 2026  15:17

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Přibyslav staví spojnici za 18 milionů. Uleví centru a nabídne parcely pro domy

Starosta Martin Kamarád na mapě ukazuje novou silniční spojku Pecháčkovy a...

Město Přibyslav finalizuje přípravy před spuštěním jedné z největších investic letošního roku. Ve čtyřtisícovém městě na Havlíčkobrodsku se v dubnu pustí do stavby nové ulice. Ta nejen že propojí dvě...

9. března 2026  11:18

Logo věže a střechy kostela už nestačí, Pelhřimov hledá nový vizuální styl

Symbol věže a hřebene střechy z pelhřimovského loga brzy zmizí. Nahradit ho má...

Nový jednotný styl, kterým se bude město prezentovat, hledá pelhřimovská radnice. Podle vedení městského úřadu by měl být moderní, jasně srozumitelný pro návštěvníky a zároveň i blízký místním...

9. března 2026  8:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.