Chyběla dokumentace bouracích prací, zjistil soud v kauze zříceného mostu

Nyní soudkyně vyslechla inspektory bezpečnosti práce, kteří kontrolovali místo neštěstí bezprostředně po pádu mostu. Další jednání je nařízené na 9. září. Zaznít by při něm mohly i závěrečné řeči a rozhodnutí.

Obhájci většiny obžalovaných řekli, že nechtějí další dokazování. Jeden z nich ale trvá na opakovaném vyslechnutí soudního znalce v oboru bezpečnosti práce Petra Osičky. Soudkyně Hana Doubková také zváží, zde nepředvolat znovu hlavního projektanta.

„Vzhledem k předchozí výpovědi, kterou nám tady předvedl naposledy slyšený svědek. Jinak bychom pak případně ve věci mohli rozhodnout,“ řekla soudkyně.

Projektant vypovídal opakovaně loni v září. Jeho výpověď se lišila od té, kterou před soudem učinil v roce 2018. Podle některých obhájců může čtení závěrečných řečí trvat déle než jeden den, jednání jsou ještě nařízená na 14. a 16. září.

Původní verdikt zrušil odvolací soud

Z dnešních výpovědí mimo jiné vyplynulo, že kontrolorům chyběla dokumentace k bouracím pracím. Na její absenci už dřív upozorňovali obhájci obžalovaných.

Původní most se během odstraňování zřítil. Jeho klenba ještě nebyla celá podepřená. Současně se demontovalo zábradlí a další části mostu, po odbagrování části zeminy za patou klenby most spadl.

Kvůli smrti dělníků je obžalováno devět lidí včetně stavbyvedoucích a zástupců investora. Okresní soud už ve věci jednou rozhodl. Jeho verdikt z listopadu 2018 ale v srpnu 2019 zrušil odvolací soud.

Původně bylo před soudem deset lidí. Devět z nich v roce 2018 okresní soud zprostil obžaloby, čtyřletým vězením a zákazem činnosti byl potrestán jen stavbyvedoucí společnosti Bögl & Krýsl.

Pokuta pro koordinátorku bezpečnosti práce

Nové projednání případu se týká devíti lidí, protože odvolací soud zastavil trestní stíhání koordinátorky bezpečnosti práce Marie Hubkové. Za stejnou věc už byla postižena ve správním řízení. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) jí uložil pokutu 96 tisíc korun a tisíc korun jako náklady řízení.

Most byl rekonstruován při modernizaci silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl. Nový most byl zprovozněn v roce 2015.

Záběry z minulého jednání u havlíčkobrodského okresního soudu v září 2020: