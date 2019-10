Koordinátorka bezpečnosti už za pád mostu stíhána nebude, rozhodl soud

O již pravomocném rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové nad Hubkovou informoval jeho mluvčí Jan Kulhánek. Odvolací soud rozhodoval v srpnu, do doručení všem účastníkům ale nezveřejňoval podrobnosti.

„Odvolací soud zrušil napadený rozsudek v části týkající se obžalované Marie Hubkové a v této části trestní řízení zastavil z důvodu, že obžalovaná byla již postihnuta za shodné jednání ve správním řízení,“ uvedl Kulhánek.

„Marii Hubkové uložil Státní úřad inspekce práce pokutu 96 tisíc korun a tisíc korun jako náklady řízení,“ doplnila k tomu Dagmar Plocková z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Souhrnná výše pokut, které inspektorát práce udělil kromě Hubkové také společnostem Strabag a Bögl & Krýsl, byla 1,5 milionu korun.

Sama Marie Hubková odmítla rozhodnutí odvolacího soudu jakkoliv komentovat. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ konstatovala.

Odvolací soud v létě zrušil rozsudek z listopadu loňského roku i v případě dalších devíti obžalovaných. Původně byl odsouzen jen jeden stavbyvedoucí ke čtyřletému vězení a zákazu činnosti. Okresní soud se bude případem znovu zabývat 5. listopadu. Jednání jsou nařízená také na 6. a 7. listopadu.

„Závěr okresního soudu, že obžalovaní postupovali podle projektu, podle názoru odvolacího soudu neodpovídá obsahu provedených důkazů, rozhodně není přesvědčivě odůvodněn a nevypořádává se s obsahem dosavadního obsáhlého dokazování,“ uvedl Kulhánek.

Soud bude muset zřejmě znovu vyslechnout alespoň některé obžalované a znalce.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově rekonstruoval Kraj Vysočina za více než 200 milionů korun spolu se silnicí II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Zřítil se 4. září 2014, čtyři dělníci pod ním zemřeli, dva byli zranění. Nový most byl zprovozněn na konci července 2015.

Havlíčkobrodský okresní soud vynesl verdikt nad obžalovanými loni v listopadu: