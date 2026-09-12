O pátečním rozsudku informoval Jihlavský deník. Všichni fanoušci obžalovaní z loupežného přepadení podle něho u soudu projevili lítost, za skutek se omlouvali a označili ho za hloupost. Hrozilo jim až deset let vězení.
K incidentu došlo ve středu 28. ledna po skončení prvoligového hokejového utkání. Při něm se část jihlavských fandů domluvila na tom, že fanouškům Slavie seberou vlajky, šály a dresy. Nejednalo se o žádnou domluvenou bitku.
„Sledovali je na parkoviště, tam je maskovaní kuklami obestoupili a požadovali vydání věci. Ty získali násilím. Čtyři napadení muži čelili ranám pěstí, bránili se,“ popsala tehdy policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Čtyři hostující fanoušci utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření v nemocnici. Šlo o oděrky, pohmožděniny, ale i poranění hlavy a zlomený prst.
Útočníkům se podařilo jednomu z napadených strhnout ze zad batoh a zmocnit se jeho megafonu. „S věcmi v celkové hodnotě přibližně za pětadvacet tisíc korun poté z místa utekli,“ dodala Jana Kroutilová.
Fanoušky policisté identifikovali a zadrželi na různých místech Vysočiny přibližně o dva týdny později. Šlo o pět mužů a jednu ženu z Jihlavska a Pelhřimovska. Policisté zajistili i všechny odcizené věci.
Rozhodnutí soudu vítá aréna i samotná Dukla
Za uplynulý rok, kdy se jihlavští hokejisté vrátili z pelhřimovského azylu do nově postavené Horácké arény, to byl jen jeden z mnoha incidentů, které mají fanoušci na svědomí. K několika potyčkám došlo přímo na stadionu, poničeny byly jeho útroby, neukáznění fanoušci dokázali spustit požární poplach, projevy agresivity a hulvátství se objevily i v přípravných utkáních.
Vedení arény páteční rozhodnutí jihlavského okresního soudu přivítalo. „Věříme, že rozsudek pomůže i tomu, co chceme v aréně budovat. Nám jde o to, aby se do Horácké arény dalo přijít v klidu. Na hokej, na koncert, na lední show, nebo si jen tak vylézt na střechu na vyhlídku. S dětmi, s rodiči, s partou, nebo sami,“ uvedlo v prohlášení na svých webových stránkách.
|
Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu
V podobném duchu vyznívá i reakce samotné Dukly. Také klub vydal na svých stránkách prohlášení o několika odstavcích, v němž se od odsouzených fanoušků distancoval.
„HC Dukla Jihlava vnímá své fanoušky jako důležitou součást klubu. Respektujeme emoce, rivalitu mezi kluby i skutečnost, že hokej se nehraje a nesleduje v divadelním tichu. Právě silné emoce, věrnost klubovým barvám a atmosféra v hledišti ke sportu neodmyslitelně patří. Existuje ale hranice, za kterou už nejde o fandění ani o sportovní rivalitu. Tou hranicí je násilí,“ napsali představitelé klubu.
„HC Dukla Jihlava jednoznačně odsuzuje brutální napadení fanoušků jiného klubu. Nechceme násilí na stadionech ani mimo ně. Nechceme, aby byly s Duklou spojovány projevy agresivity, hulvátství a bezdůvodné vulgarity. Takové jednání poškozuje jméno Dukly i všechny její fanoušky,“ dodal klub.