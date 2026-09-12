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Chtěli šály soupeřů. Za loupež musí platit desetitisíce a hokej naživo dlouho neuvidí

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  16:16
Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení. | foto: Policie ČR

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.
Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.
Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.
Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.
15 fotografií
Jedna podmínka, peněžité tresty v rozmezí 18 až 27 tisíc korun a nejméně na rok a půl zákaz návštěvy ligových hokejových utkání. S takovým trestem od soudu odešlo šest fanoušků Dukly, kteří po lednovém utkání v Jihlavě napadli příznivce Slavie Praha. Chtěli se zmocnit jejich šál a klubových symbolů.

O pátečním rozsudku informoval Jihlavský deník. Všichni fanoušci obžalovaní z loupežného přepadení podle něho u soudu projevili lítost, za skutek se omlouvali a označili ho za hloupost. Hrozilo jim až deset let vězení.

K incidentu došlo ve středu 28. ledna po skončení prvoligového hokejového utkání. Při něm se část jihlavských fandů domluvila na tom, že fanouškům Slavie seberou vlajky, šály a dresy. Nejednalo se o žádnou domluvenou bitku.

„Sledovali je na parkoviště, tam je maskovaní kuklami obestoupili a požadovali vydání věci. Ty získali násilím. Čtyři napadení muži čelili ranám pěstí, bránili se,“ popsala tehdy policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení. Nyní čelí obvinění z loupeže.
K potyčce a loupeži fanouškovského vybavení došlo na parkovišti nedaleko Horácké arény.
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností.
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností.
15 fotografií

Čtyři hostující fanoušci utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření v nemocnici. Šlo o oděrky, pohmožděniny, ale i poranění hlavy a zlomený prst.

Útočníkům se podařilo jednomu z napadených strhnout ze zad batoh a zmocnit se jeho megafonu. „S věcmi v celkové hodnotě přibližně za pětadvacet tisíc korun poté z místa utekli,“ dodala Jana Kroutilová.

Fanoušky policisté identifikovali a zadrželi na různých místech Vysočiny přibližně o dva týdny později. Šlo o pět mužů a jednu ženu z Jihlavska a Pelhřimovska. Policisté zajistili i všechny odcizené věci.

Rozhodnutí soudu vítá aréna i samotná Dukla

Za uplynulý rok, kdy se jihlavští hokejisté vrátili z pelhřimovského azylu do nově postavené Horácké arény, to byl jen jeden z mnoha incidentů, které mají fanoušci na svědomí. K několika potyčkám došlo přímo na stadionu, poničeny byly jeho útroby, neukáznění fanoušci dokázali spustit požární poplach, projevy agresivity a hulvátství se objevily i v přípravných utkáních.

Vedení arény páteční rozhodnutí jihlavského okresního soudu přivítalo. „Věříme, že rozsudek pomůže i tomu, co chceme v aréně budovat. Nám jde o to, aby se do Horácké arény dalo přijít v klidu. Na hokej, na koncert, na lední show, nebo si jen tak vylézt na střechu na vyhlídku. S dětmi, s rodiči, s partou, nebo sami,“ uvedlo v prohlášení na svých webových stránkách.

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

V podobném duchu vyznívá i reakce samotné Dukly. Také klub vydal na svých stránkách prohlášení o několika odstavcích, v němž se od odsouzených fanoušků distancoval.

„HC Dukla Jihlava vnímá své fanoušky jako důležitou součást klubu. Respektujeme emoce, rivalitu mezi kluby i skutečnost, že hokej se nehraje a nesleduje v divadelním tichu. Právě silné emoce, věrnost klubovým barvám a atmosféra v hledišti ke sportu neodmyslitelně patří. Existuje ale hranice, za kterou už nejde o fandění ani o sportovní rivalitu. Tou hranicí je násilí,“ napsali představitelé klubu.

„HC Dukla Jihlava jednoznačně odsuzuje brutální napadení fanoušků jiného klubu. Nechceme násilí na stadionech ani mimo ně. Nechceme, aby byly s Duklou spojovány projevy agresivity, hulvátství a bezdůvodné vulgarity. Takové jednání poškozuje jméno Dukly i všechny její fanoušky,“ dodal klub.

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Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

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Chtěli šály soupeřů. Za loupež musí platit desetitisíce a hokej naživo dlouho neuvidí

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.

Jedna podmínka, peněžité tresty v rozmezí 18 až 27 tisíc korun a nejméně na rok a půl zákaz návštěvy ligových hokejových utkání. S takovým trestem od soudu odešlo šest fanoušků Dukly, kteří po...

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