Dvojice nabídla ženě, že dá zabít jejího manžela. Přiznali se a chtějí podmínku

Lenka a Jiří Doležalovi podle obžaloby v roce 2018 poškozené nabídli, že za 300 tisíc korun dají zavraždit jejího manžela prostřednictvím fiktivní ruské vražedné agentury. Další tři roky ji přesvědčovali o tom, že se usmrcení chystá a požadovali po ní další částky. Celkem jim podle obžaloby žena zaplatila bezmála půl milionu korun.

Žalobce je v tomto případě viní z podvodu. Poškozená pak stojí před krajským soudem v samostatném hlavním líčení, žalobce ji viní z přípravy vraždy.

Dvojice ženu podle obžaloby také od roku 2018 do roku 2021 nutila k prostituci, mimo jiné v nočním klubu ve Žďáru nad Sázavou. Takto od ní podle obžaloby získali minimálně 120 tisíc korun. Žalobce dvojici v tomto viní z obchodování s lidmi.

Viní je i z vydírání, kdy podle obžaloby od poškozené a jejího přítele pod pohrůžkou zabití ruskými nájemnými vrahy získali přes 200 tisíc korun.

Muž i žena u soudu vinu přiznali, blíž se ale nevyjadřovali. Následně s žalobcem Janem Fichtnerem uzavřeli dohodu o vině a trestu, dohodli si v ní podmíněné tresty.

„V obžalobě jsem navrhoval trest u samotné spodní hranice, tedy pět let nepodmíněně. Vzhledem k tomu, že jsme si asi ušetřili poměrně rozsáhlé a složité dokazování a vzhledem k tomu, jak bylo nakládáno s výnosy trestné činnosti, kdy byly víceméně používány na výchovu a výživu nezletilých, tak si myslím, že ta věc je poměrně mimořádná, proto jsme použili institut mimořádného snížení trestu odnětí svobody,“ řekl žalobce novinářům po skončení jednání.

Dohoda podle něj zní na maximální podmínku, tedy tři roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pětiletou zkušební dobu. Dohodou se soud teprve bude zabývat, jednání odročil na 12. dubna.

Shodou okolností o den dříve pokračuje u krajského soudu i případ samotné ženy. Podle obžaloby se chtěla zbavit tehdejšího manžela, získat společné dítě do péče, inkasovat pojistku a pobírat vdovský důchod. Žena to už dříve popřela, uvedla, že na to sice kývla, ale nemyslela to vážně. Údajně si myslela, že je to legrace a že manžela se zbavit nechtěla. Za přípravu vraždy jí hrozí nejméně 15 let vězení.