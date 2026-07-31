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Ročně o 1,4 milionu km víc, častější a přímé spoje. Busem to rozjede v neděli

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  12:51
Od neděle začnou dopravní obslužnost na Pelhřimovsku a Humpolecku obstarávat vozy společnosti Busem.

Od neděle začnou dopravní obslužnost na Pelhřimovsku a Humpolecku obstarávat vozy společnosti Busem. | foto: ČSAD České Budějovice

Od neděle začnou dopravní obslužnost na Pelhřimovsku a Humpolecku obstarávat vozy společnosti Busem.
Od neděle začnou dopravní obslužnost na Pelhřimovsku a Humpolecku obstarávat vozy společnosti Busem.
Od neděle začnou dopravní obslužnost na Pelhřimovsku a Humpolecku obstarávat vozy společnosti Busem.
Od neděle začnou dopravní obslužnost na Pelhřimovsku a Humpolecku obstarávat vozy společnosti Busem.
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Cestování autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku čeká od neděle změna. Dosavadního dopravce ICOM transport střídá společnost ČSAD Autobusy České Budějovice (Busem), která získala krajskou zakázku na deset let. Autobusy v regionu najedou ročně o 1,4 milionu kilometrů víc, což přinese častější spoje i přímé linky do okolních krajů.

„Termín zavedení jízdních řádů, které odpovídají současným přepravním trendům, je spojený se zahájením provozu nově vysoutěženého dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice a. s.,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO). Nové jízdní řády už lidé najdou v běžných vyhledávačích spojení (například na IDOS.cz).

Cestující na Pelhřimovsku se nemusí bát. Autobusy v červenci zajistí dva dopravci

Největší novinkou pro cestující z Pelhřimova je přímá linka 401 do Prahy. Autobusy dojedou na pražské Roztyly za necelé dvě hodiny. Ve špičkách pracovních dnů pojedou každou hodinu, dopoledne, večer a o víkendech pak každé dvě hodiny.

Linka kromě konečné zastaví i na zastávkách Volha a Petýrkova. Zkrátí se tím cesta vysokoškolákům přímo ke kolejím Jižní Město a nakupujícím k obchodnímu centru Chodov.

Přímého spojení s hlavním městem se dočkají také lidé z Pacova či Ledče nad Sázavou, odkud cesta zabere necelých 90 minut.

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s autobusy jezdícími pod značkou Busem.
U stanoviště 32 sice osobní auta stojí, jedná se ovšem o vozidla zaměstnanců dopravní společnosti ICOM transport. Možnost přivezení či vyzvednutí cestujících autem tu není.
Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s autobusy jezdícími pod značkou Busem.
Autobusy dopravní společnosti ICOM transport na jihlavském autobusovém nádraží. Mnoho z nich nese polepy s tvářemi krajských politiků, podobné billboardy stojí i v jeho okolí. Ty samé krajské politiky nyní ICOM žádá o přehodnocení nabídek v tendru na dopravní obslužnost Humpolecka a Pelhřimovska pro další období. ICOM transport v soutěži už podruhé na Vysočině neuspěl.
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Předání provozu mezi starým a novým dopravcem se neobešlo bez komplikací v termínech, červenec se proto musel vyřešit přechodnými smlouvami.

„Na Humpolecku jsme prodloužili obsluhu společností ICOM transport a na Pelhřimovsku zahájili provoz pod novým dopravcem o měsíc dříve. Změna proběhla bez komplikací a cestujících se tak předčasné ukončení původní smlouvy nijak nedotklo,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

Na Jihlavu každou půlhodinu, snadnější přestup

A pohodlnější bude i cestování po Vysočině. Mezi Pelhřimovem a Jihlavou bude ve špičkách jezdit přímý autobus, a to každých třicet minut.

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Výrazně snazší bude též přestupování. Autobusy na Jihlavu, Prahu nebo Humpolec budou mít na pelhřimovském nádraží srazy tak, aby lidé nemuseli zbytečně čekat. Podobně to bude fungovat u vlaků v Pacově, Počátkách, Žirovnici nebo Horní Cerekvi.

Novinky čekají i dojíždějící do Jihočeského kraje - z Pacova do Tábora pojedou střídavě po hodině vlaky a nové autobusy. Myslelo se i na směny v průmyslových podnicích v Humpolci a Komorovicích.

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