„Termín zavedení jízdních řádů, které odpovídají současným přepravním trendům, je spojený se zahájením provozu nově vysoutěženého dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice a. s.,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO). Nové jízdní řády už lidé najdou v běžných vyhledávačích spojení (například na IDOS.cz).
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Cestující na Pelhřimovsku se nemusí bát. Autobusy v červenci zajistí dva dopravci
Největší novinkou pro cestující z Pelhřimova je přímá linka 401 do Prahy. Autobusy dojedou na pražské Roztyly za necelé dvě hodiny. Ve špičkách pracovních dnů pojedou každou hodinu, dopoledne, večer a o víkendech pak každé dvě hodiny.
Linka kromě konečné zastaví i na zastávkách Volha a Petýrkova. Zkrátí se tím cesta vysokoškolákům přímo ke kolejím Jižní Město a nakupujícím k obchodnímu centru Chodov.
Přímého spojení s hlavním městem se dočkají také lidé z Pacova či Ledče nad Sázavou, odkud cesta zabere necelých 90 minut.
Předání provozu mezi starým a novým dopravcem se neobešlo bez komplikací v termínech, červenec se proto musel vyřešit přechodnými smlouvami.
„Na Humpolecku jsme prodloužili obsluhu společností ICOM transport a na Pelhřimovsku zahájili provoz pod novým dopravcem o měsíc dříve. Změna proběhla bez komplikací a cestujících se tak předčasné ukončení původní smlouvy nijak nedotklo,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.
Na Jihlavu každou půlhodinu, snadnější přestup
A pohodlnější bude i cestování po Vysočině. Mezi Pelhřimovem a Jihlavou bude ve špičkách jezdit přímý autobus, a to každých třicet minut.
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Výrazně snazší bude též přestupování. Autobusy na Jihlavu, Prahu nebo Humpolec budou mít na pelhřimovském nádraží srazy tak, aby lidé nemuseli zbytečně čekat. Podobně to bude fungovat u vlaků v Pacově, Počátkách, Žirovnici nebo Horní Cerekvi.
Novinky čekají i dojíždějící do Jihočeského kraje - z Pacova do Tábora pojedou střídavě po hodině vlaky a nové autobusy. Myslelo se i na směny v průmyslových podnicích v Humpolci a Komorovicích.