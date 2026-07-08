„Se Sokolem jednáme už dlouho. Teď to ale vypadá, že bychom se mohli dobrat dohody a v září na zastupitelstvu konečně schválit smlouvu,“ uvedl světelský starosta František Aubrecht.
Radnice před třemi roky do jednání vstupovala s tím, že by majetek nejraději získala bezplatně, hovořilo se i o symbolické koruně. Nakonec to tak levné nebude. „Domluvili jsme se na částce čtyři miliony korun. Rozdělená by byla do tří splátek. Počítá s tím i rozpočet,“ oznámil místostarosta Tomáš Rosecký.
Pokud ji převezmeme a opravíme, dál by sloužila pro sport, ale více prostoru by dostalo i kulturní využití. Zároveň by nám posloužila pro další spolky a kluby jako zázemí, například pro skauty.
Tomáš Roseckýmístostarosta Světlé nad Sázavou
Areál sokolovny se nachází v Nádražní ulici. Tvoří ho jednak budova s tělocvičnou, zároveň také venkovní plochy se třemi antukovými volejbalovými kurty a jedním pískovým hřištěm na beachvolejbal. Areál disponuje i miniaturní tribunou a spoustou zeleně včetně vzrostlých stromů.
Převod areálu městu před časem nabídli sami sokolové. „Jednoznačně nás k tomu vede finanční situace. Od České obce sokolské (ČOS) nedostáváme peníze žádné, pouze příspěvek od města. A ten nepokryje ani náklady na energie,“ vysvětlovala před třemi roky Hedvika Tvrdá, starostka TJ Sokol ve Světlé nad Sázavou.
Sportoviště už má něco za sebou a poměrně výrazně potřebuje rekonstrukci. „Dalo by se dokonce říci, že je v dost špatném stavu,“ podotkl Rosecký. Bez peněz a příjmů však nejsou sokolové jakéhokoliv zásahu schopni.
Sokol stagnuje, badminton je ale lákadlem
Podle místostarosty by město mohlo opravu zajistit. Navíc by se mu další prostory hodily. „Pokud ji převezmeme a opravíme, dál by sloužila pro sport, ale více prostoru by dostalo i kulturní využití. Zároveň by nám posloužila pro další spolky a kluby jako zázemí, například pro skauty,“ zmínil Tomáš Rosecký. Na obnovu sokolovny by ovšem město shánělo dotační podporu.
Sokol ve Světlé je i kvůli nevyhovujícímu zázemí v jistém útlumu. Aktivních členů je jen něco přes dvacet. A jejich počet rozhodně neroste. Starší postupně odcházejí a mladé Sokol až tolik neláká, nacházejí si jiné zájmy.
Přitom právě ve Světlé nad Sázavou mají mladí sokolíci na co navazovat. Stěžejním sportem zdejšího oddílu je totiž badminton. Ten se zrovna na mnoha místech na Vysočině nehraje.
„Máme to tak už asi dvacet let. Naši členové jezdí po turnajích po celé republice, některé pořádáme i my,“ přiblížila Hedvika Tvrdá. Kromě badmintonu se světelský Sokol zaměřuje i na volejbal a nohejbal.
Se stavem sokoloven se potýkají i jiná města
S nevyhovujícím stavem, nedostatkem peněz a menším zájmem o sokolovny bojují i v jiných městech na Vysočině. Ve většině případů se je daří postupně opravovat či přestavovat. Nutný je k tomu ale právě převod do městského majetku.
Například v nedaleké Ledči nad Sázavou už druhým rokem pokračuje velká přestavba. Od loňského ledna, kdy práce začaly, se mění veškeré rozvody i zázemí a prostory celkově modernizují. K tomu se přidala oprava střechy i obnova fasády. Součástí zakázky je i úprava parkoviště a navazujícího břehu Sázavy. Práce by měly přijít na 54 milionů korun a už brzy končit.
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Není na energie, sokolovny ve Světlé a v Přibyslavi by mohla získat města
Sokolům po dokončení budou prostory i nadále sloužit. Nicméně přijdou o lezeckou stěnu, která už byla přesunuta do základní školy. Více myslet se bude na kulturní a společenské účely sálu. „Sál až pro čtyři sta lidí zůstane zachován,“ přislíbila starostka Hana Horáková.
Také v Bystřici nad Pernštejnem se za desítky milionů korun sokolovna přestavuje. I tam se o to stará město. Místo staré budovy nechala radnice postavit zcela nový objekt pro sportovce a pro dům dětí a mládeže. Na přestavbu dostane dotaci od kraje. I zde by mělo být letos hotovo.
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Pod tribunou u hřiště čekalo překvapení. Co se sokolovnou, Přibyslav ještě neví
Naopak v Přibyslavi se obnova sokolovny teprve začne připravovat. Radnice už areál převzala, nutnou rekonstrukci ale začala venkovní částí. „Než dokončíme exteriéry, rozmyslíme si, jak vůbec ohledně interiérů postupovat,“ vzkázal starosta Martin Kamarád.
Ve hře je totiž stále kompletní demolice budovy a stavba nové. Vnitřní uspořádání a opakované přistavování přístaveb totiž znemožňuje prostory sjednotit.
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29. srpna 2023