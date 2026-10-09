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Chátrající stavení nahradila moderní sokolovna, poslouží i dětským kroužkům

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  17:02
Více než devadesáti let se „dožila“ sokolovna v Bystřici nad Pernštejnem, než město loni na jaře přistoupilo k její demolici. Budova kvůli svému špatného stavu už stejně nemohla být využívaná. Nyní ale místo znovu ožilo. Vznikla zde moderní stavba za 90 milionů pro stovky dětí i dospělých.

Budoucnost chátrající sokolovny v bystřické Tyršově ulici řešilo město již několik volebních období. „Budova se vlivem času dostala do stavu, kdy nebylo možné v ní nadále cvičit ani ji jinak využívat. Objekt totiž v minulosti sloužil nejen pro sportování, ale i jako jakési komunitní centrum,“ přiblížil Michal Kurfürst, starosta tamní Tělocvičné jednoty (TJ) Sokol.

Právě sokolové stavbu z roku 1933 získali po revoluci do svého vlastnictví. Objekt však byl už tehdy - vlivem správy let minulých - ve špatné kondici. V roce 2015 ho pak bezplatně převzalo město, jež začalo připravovat jeho rekonstrukci.

Objekt je výborně zateplený, okna mají trojskla, nechybí vybavení fotovoltaikou. Dešťové vody se jímají do akumulační nádrže, aby se s nimi poté mohly zavlažovat přilehlé volejbalové kurty nebo okolní zeleň.

Jiří Váchaprojektant

„Až o řadu let později ale našel investor odvahu starou sokolovnu zbourat. Ukázalo se, že nejen stav stavebních konstrukcí, ale i vnitřní dispozice novému záměru nevyhovují,“ zdůvodnil Jiří Vácha, projektant nyní dokončené stavby. Plány totiž počítaly nejen s využitím pro TJ Sokol, ale také se vznikem zázemí pro bystřický Dům dětí a mládeže (DDM).

K samotné demolici došlo loni zjara. Následovalo budování zcela nového zázemí za zhruba 90 milionů korun, které 25 miliony podpořil i Kraj Vysočina. Slavnostní otevření sokolovny se uskutečnilo symbolicky 8. října - na Den sokolstva. „Asi měsíc ještě potrvají drobné dokončovací práce a dovybavení interiéru, jinak je ale už vše hotovo,“ uvedl bystřický starosta Martin Horák (Sdružení za rozvoj bystřického regionu).

Místa bude na dvojnásobek sportovců

Poslední roky bez trvalé základny působili sokolové, kde se dalo. „Ve sportovní hale trénoval hlavně náš oddíl šermu, jemuž stejně malé prostory původní sokolovny nevyhovovaly. Naše další kroužky se rozprostřely po základních školách a dalších místech po městě,“ shrnul Kurfürst.

V nových sálech se budou moci konečně dostatečně rozmáchnout právě sokolští šermíři, dále ale třeba i stolní tenisté; venku pak volejbalisté a hráči nohejbalu.

Zcela nová bystřická sokolovna byla slavnostně otevřena 8. října - na Den sokolstva. (8. října 2026)
Dostatek prostoru má v nových sálech také úspěšný oddíl šermu, který funguje právě pod TJ Sokol. (8. října 2026)
Nové a moderní prostředí pro tréninky, včetně veškerého zázemí, najdou v nové sokolovně i stolní tenisté. (8. října 2026)
Zrcadlový sál v patře budovy využijí například tanečnice. (8. října 2026)
Funkcionalistická stavba z roku 1934 v Tyršově ulici v Bystřici nad Pernštejnem je nyní bez využití, statik ji nechal před časem zavřít.
23 fotografií

„Nebavíme se však jen o sportovišti, ale také o zázemí celkově. Nově tu máme i klubovnu, kanceláře. Dají se tu pořádat různé akce, dětské či sportovní dny,“ chválí Kurfürst.

Bystřičtí sokolové mají na dvě stě členů a stále se rozrůstají. „Nová budova je přímo stvořená pro to, aby nás byl klidně dvojnásobek,“ směje se sokolský starosta.

Dům dětí opustí vlhké a studené prostory

Do moderního areálu se ale nově přesune rovněž DDM, dosud sídlící v budově na náměstí. „Ta je poměrně vlhká, studená, je tam problematické vytápění, potíže s vodou, elektřinou i odpady. V nové sokolovně budeme mít i více místa a větší místností, navíc uzpůsobené pro jednotlivé kroužky,“ popsal Karel Krondráf, ředitel bystřického DDM.

Zájmové útvary tam navštěvuje kolem pěti set dětí, mnohé další využívají tábory či navštěvují různé akce. Stěhování je v plánu na listopad až prosinec, aby se nyní počínající kroužky stačily alespoň trochu „zaběhnout“. Po Novém roce už budou děti tančit a cvičit v novém prostředí.

Stovky se sokolovna nedožije. Půjde k zemi, příští rok ji nahradí centrum sportu

A samozřejmě nejen sportovat. „K dispozici jsou i učebny pro keramiku, výtvarnou výchovu a výpočetní techniku, cvičná kuchyňka a univerzální učebna. Všechny se samozřejmě dají využít pro více různých kroužků,“ shrnul ředitel.

Podle starosty má nová budova sice primárně sloužit již zmíněným sokolům a DDM, radnice se však nebrání ani dalšímu užívání. „Naším cílem je, aby sokolovna hlavně žila. Její prostory si tedy bude možné i pronajmout, například pro nějaké cvičební lekce, trenérské kurzy, sportovní soustředění a podobně,“ nabízí možnosti Horák s tím, že provozovatelem bude městský Areál sportu.

Za pamětní kameny vloží poselství potomkům

Stávající objekt splňuje dle projektanta nejmodernější standardy dnešních staveb. „Je výborně zateplený, okna mají trojskla, nechybí vybavení fotovoltaikou. Dešťové vody se jímají do akumulační nádrže, aby se s nimi poté mohly zavlažovat přilehlé volejbalové kurty nebo okolní zeleň,“ shrnul Vácha.

Vstupní prostory do sokolovny zdobí i zajímavý detail - dva pamětní kameny s datací 1933 a 2026. Za tyto kamenné desky budou instalovány dvě schránky s poselstvím dalším generacím, a to jak tuba původní, z dob zakládání předešlé sokolovny, tak i aktuální, včetně snímků ze slavnostního otevření.

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