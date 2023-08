Není na energie, sokolovny ve Světlé a v Přibyslavi by mohla získat města

„Jednoznačně nás k tomu vede finanční situace. Od České obce sokolské (ČOS) nedostáváme peníze žádné, pouze příspěvek od města. A ten nepokryje ani náklady na energie,“ vysvětluje Hedvika Tvrdá, předsedkyně TJ Sokol ve Světlé nad Sázavou.

Jak uvádí, za provoz a údržbu zhruba sto let staré majestátně vyhlížející budovy v Nádražní ulici platí Sokol měsíčně kolem 15 tisíc korun. „A to se nám částku povedlo nyní snížit. Ještě nedávno to bylo kvůli drahým energiím 25 tisíc,“ připomíná Tvrdá.

Starost o historickou budovu, k níž náleží i pozemky se třemi volejbalovými kurty a hřiště na beachvolejbal, je nad možnosti malého spolku. Členů totiž není mnoho, momentálně se jejich počet pohybuje kolem 23. Starší postupně odcházejí a mladé Sokol až tolik neláká.

Přitom právě ve Světlé nad Sázavou by měl na co. Stěžejním sportem zdejšího oddílu je totiž badminton. Ten se na mnoha místech na Vysočině nehraje. „Máme to tak už asi dvacet let. Naši členové jezdí po turnajích po celé republice, některé pořádáme i my,“ přibližuje Hedvika Tvrdá. Kromě badmintonu se světelský Sokol zaměřuje i na volejbal a nohejbal.

Město se převodu vůbec nebrání

Světelští sokolové už si převod předjednali na havlíčkobrodské župě, pod niž spadají. Podle Tvrdé by se mělo jednat o převod budovy i pozemků za symbolickou korunu s tím, že Sokol by získal právo k užívání nemovitosti. Námluvy s radnicí jsou ale teprve na samém počátku.

„Postoj vedení města je jednohlasný a jednoznačně kladný. Rada vydala doporučující stanovisko a i zastupitelé odsouhlasili pokračování jednání,“ přiblížil světelský starosta František Aubrecht s tím, že definitivní rozhodnutí by mělo padnout během podzimu.

Podle něj bude stěžejní, jak přesně bude znít finální nabídka Sokola. Pokud skutečně bude taková, jakou Hedvika Tvrdá předeslala, bylo by schválení převodu s největší pravděpodobností pouhou formalitou.

Pro město by sokolovna nebyla podle starosty Aubrechta ani okamžitou výraznou zátěží. Díky provozu a pravidelné údržbě v současné době není v havarijním stavu a nevyžaduje ani žádný razantní zásah. „Ale samozřejmě do budoucna bude nějaká forma opravy zřejmě nutná,“ podotkl starosta.

V Přibyslavi už se ladí dohoda

V obdobné situaci se ocitla i jen o něco menší Přibyslav. Také tam přišlo vedení tělovýchovné jednoty Sokol s nabídkou, zda by si město nechtělo sokolovnu převzít.

A rovněž tam byly stejné důvody - chybějící finance na provoz a nutné opravy nemovitosti. „Převod jsme odsouhlasili, teď už jen ladíme konečnou dohodu. Mělo by se jednat o převod bezúplatný, případně za symbolickou korunu, s tím, že sokolům bude sokolovna dána na třicet let do užívání,“ konstatoval přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Sokolové se dobrovolně svého majetku vzdávají i v jiných sídlech. Například v Lipnici nad Sázavou si tělovýchovná jednota vyjednala odkup sokolovny městem za 200 tisíc korun. V Havlíčkově Borové městys sokolovnu se sousedními hřišti odkoupil dokonce za dva miliony.

Ne všude ale sokolové s nabídkou uspějí. Odmítnuti už v minulosti byli například v Jaroměřicích nad Rokytnou, kterým majetek nabídli za pět milionů korun. A jeden milion korun za sokolovnu se zdálo příliš i Bystřici nad Pernštejnem.

Celorepublikové vedení České obce sokolské nemá žádný jednotný mustr, jak v případě správy majetku a v dalším nakládání s ním postupovat. Podle dřívějšího vyjádření starostky ČOS Hany Moučkové se řeší každý případ individuálně. Při posuzování se přihlíží ke všem aspektům, možnostem a přáním obou stran.