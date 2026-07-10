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Obří pes Vulpes je novou atrakcí Telče, podivuhodná socha je poctou outsiderům

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  8:48
Vulpes Gott Dratoslav von Mischling neboli Slávek. Tak se jmenuje obří skulptura psa, která našla na několik měsíců své místo na hrázi Štěpnického rybníka v Telči. Srst je vyrobená ze spirál nerezového drátu. Socha je dvakrát vyšší než postava člověka a váží čtyři tuny. Okamžitě si získala své příznivce, ale i odpůrce.

Asi nemůže být nikdo, kdo by si obrovského drátěného psa na hrázi telčského rybníka nevšiml. Denně se s podivuhodnou plastikou fotografují stovky lidí. „Budí protichůdné názory a to je dobře, tak by dobré umění mělo fungovat,“ míní telčský místostarosta Jiří Pykal, který umístění psa u hráze spolu s kolegy inicioval.

Autorem sochy je pražský výtvarník, hudebník a performer František Skála. Socha nadrozměrného psa vznikla v roce 2022, byla umístěna mimo jiné na velké Skálově výstavě v Drážďanech, kam byla dopravena z Prahy lodí.

Skulptura je vytvořena z důmyslně propletených spirál nerezového drátu. Je poctou všem outsiderům, kteří se nevzdávají. V Telči na hrázi rybníka budí velkou pozornost. (8. července 2026)
Skulptura je vytvořena z důmyslně propletených spirál nerezového drátu. Je poctou všem outsiderům, kteří se nevzdávají. V Telči na hrázi rybníka budí velkou pozornost. (8. července 2026)
Skulptura je vytvořena z důmyslně propletených spirál nerezového drátu. Je poctou všem outsiderům, kteří se nevzdávají. V Telči na hrázi rybníka budí velkou pozornost. (8. července 2026)
Skulptura je vytvořena z důmyslně propletených spirál nerezového drátu. Je poctou všem outsiderům, kteří se nevzdávají. V Telči na hrázi rybníka budí velkou pozornost. (8. července 2026)
Skulptura je vytvořena z důmyslně propletených spirál nerezového drátu. Je poctou všem outsiderům, kteří se nevzdávají. V Telči na hrázi rybníka budí velkou pozornost. (8. července 2026)
15 fotografií

Po Drážďanech byl pes vystaven v Liberci a poté ve Zlíně. „Odtud putoval k nám, protože František Skála zde bude mít v městské galerii Hasičský dům 5. srpna vernisáž své výstavy. Socha bude tuto výstavu doprovázet,“ řekl Pykal. „Budu rád, když si zde pak sochu ještě pár měsíců necháme, možná do jara příštího roku. Socha má nicméně už soukromého vlastníka,“ dodal místostarosta.

Instalace sochy na místě se za účasti autora uskutečnila minulý týden. „Pes se, myslíme si, do toho místa výborně hodí, i autor sochy byl umístěním nadšen. Jen jsme se báli, že se sem nevejde nebo zboří zídku pod hrází a podobně. Jeřábník nám nejdřív řekl, že jsme se zbláznili, protože dostat čtyřtunovou sochu na toto místo není legrace. Dobře to dopadlo,“ řekl Pykal.

Sochu se podařilo na místě usadit po několika etapách. Ve finále musel jeden z instalujících soše připevnit ucho, které bylo odšroubováno kvůli jednoduššímu transportu.

Srst vyrábělo pět lidí čtyři měsíce

Ačkoli skulptura psa působí zdánlivě jednoduše, opak je pravdou. „Srst vyrábělo pět lidí čtyři měsíce, je připevněna na důmyslné konstrukci. Dráty jsou upraveny tak, aby dávaly proměnlivý odstín při různém osvětlení,“ podotkl Pykal.

Socha znázorňuje psa neušlechtilé rasy: křížence čili voříška. „Je poctou všem voříškům a křížencům, outsiderům a přehlíženým, kteří se ničím neproslavili, ale jsou bojovníci a přežívají. Myslím, že to je dokonce největší drátěná plastika v Evropě,“ pověděl Pykal.

Jede tahač, na návěsu obří drátěný pes. Kontroverzní sochu stěhovali do Telče

Iniciátorem telčské instalace psa Vulpesa byl telčský kurátor David Bartoň, který s autorem umístění psa v Telči domluvil. František Skála se svou kapelou Třaskavá směs bude koncertovat 14. srpna v Telči na festivalu Prázdniny.

Ten den v 16 hodin se bude ve zdejší orlovně také premiérově promítat film Veřejný prostor Františka Skály, kde je mimo jiné zachycen i celý postup výroby obřího psa.

2. července 2026
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