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Kašnu u chrámu střeží socha světce, potok připomíná Čertovu brázdu

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  8:47
Zatímco legenda vyobrazuje svatého Prokopa jako člověka, který zapřáhl do pluhu čerta, socha tohoto světce u prokopského kostela ve Žďáře nad Sázavou nabízí zpodobnění poněkud jiné. Jeho autorem je uznávaný sochař Jiří Plieštik. Nové bronzové dílo nainstaloval minulý týden na kašnu v centra města.

„Chtěl jsem Prokopa ztvárnit jako metaforu člověka, který se rozhodl jít za svou vizí - za založením kláštera,“ nastínil Jiří Plieštik. Světce tak vidí spíše jako otce rodiny, který se posléze stal poustevníkem, a následovně skutečně založil sázavský klášter.

„Jelikož to byl muž prosazující vzdělávání, má moje socha v ruce knihu. A místo čerta, se kterým měl údajně vyorat takzvanou Čertovu brázdu, jsem mu dal do ruky křížek. Podle pověsti měl totiž velkou touhu zahnat ďábla a zlo,“ vysvětlil autor bronzové, jeden a půl metru vysoké skulptury.

Svatého Prokopa jsem vytvořil jako poměrně mladého muže. Má na sobě roucho a v zadní části sochy si lze všimnout i rostoucí trávy. Představoval jsem si ho totiž, jak tam v těch hlubokých lesích chodí, modlí se a touží po založení kláštera.

Jiří Plieštikautor sochy

Na té pracoval známý umělec přibližně dva roky, včetně přípravy návrhů a modelů. Dílo bylo odlito v rodinné slévárně HVH v Dolní Kalné, takže do Žďáru nad Sázavou putovalo 25. června až z Podkrkonoší.

„Svatého Prokopa jsem vytvořil jako poměrně mladého muže. Má na sobě roucho a v zadní části sochy si lze všimnout i rostoucí trávy. Představoval jsem si ho totiž, jak tam v těch hlubokých lesích chodí, modlí se a touží po založení kláštera,“ přiblížil Plieštik.

Tekoucí voda coby Čertova brázda

Skulptura byla pomocí menšího jeřábu umístěna a upevněna na kašnu u kostela svatého Prokopa, v těsné blízkosti centra města. Samotná kašna, jež vznikla podle návrhu brněnského ateliéru RAW, je vyrobena z mrákotínské žuly. Z té vyvěrá gejzír vody, jehož výšku je možné různě regulovat.

Voda potom dál teče korytem ve středu kamenného bloku, přičemž její tok zpodobňuje právě Čertovu brázdu. Kašna je opatřena ještě verši od arciopata Anastáze Opaska. Dílo vyšlo na necelý jeden milion korun, většinu nákladů ale uhradili Žďárští z dotace.

Instalace sochy se účastnil i její autor Jiří Plieštik (v červeném tričku). (25. června 2026)
Svatého Prokopa ztvárnil Jiří Plieštik poněkud netradičně - jako mladého muže. (25. června 2026)
Žulovou kašnu zdobí verše arciopata Anastáze Opaska. (25. června 2026)
Socha světce a model, podle nějž byla zhotovena. (25. června 2026)
Svatého Prokopa ztvárnil Jiří Plieštik poněkud netradičně - jako mladého muže. (25. června 2026)
8 fotografií

Vodní prvek se sochou světce je součástí celkové revitalizace lokality Tvrz, tedy okolí prokopského chrámu a regionálního muzea, včetně přilehlých chodníků, prostranství a schodišť. Součástí těchto úprav za zhruba 50 milionů korun bylo rovněž vybudování nového mostu přes řeku Sázavu, který spojuje Nábřežní a Žižkovu ulici.

„Nyní jsme ve fázi před dokončením celé stavby. Veškeré zelené plochy jsou připravené na osetí trávou i na vysazení stromů, to se ale bude dít až za vhodnějších klimatických podmínek,“ informoval Petr Fuksa, projektový manažer ze žďárského odboru strategického rozvoje a investic.

Nedodělky se řeší, mobiliář teprve bude

Do nově vydlážděného okolí svatostánku, z nějž revitalizací zmizelo poměrně dost travnatých ploch, má na podzim přibýt asi čtrnáct stromů. Na místě je zatím pouze jeden listnáč, který stojí přímo u kašny.

K chrámu přibude neobvyklá kašna, tvořit ji bude socha, žlábek i báseň opata

Stavba má podle Fuksy drobné vady a nedodělky, které už město s dodavatelem řeší. „Nijak to ale nebrání jejímu užívání. Zatím chybí například mobiliář, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše. Tyto prvky mají být dodány do konce července,“ nastínil projektový manažer.

Zkraje července by již měla také začít plně fungovat i samotná kašna. Úpravy lokality Tvrz trvaly přibližně dva roky, zdržení podle radnice zapříčinil i archeologický průzkum s hojnými nálezy.

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