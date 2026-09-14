Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Po vzoru Vratislavi. Do Jihlavy mají turisty lákat bronzové sošky

Jan Salichov
  8:48
V polské Vratislavi jsou v ulicích desítky bronzových trpaslíků. Zdejší...

V polské Vratislavi jsou v ulicích desítky bronzových trpaslíků. Zdejší turistické lákadlo se stalo inspirací i pro Jihlavu. Ta by po vzoru našich severních sousedů po městě ráda měla sošky ježků, symbolu města. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

V polské Vratislavi jsou v ulicích desítky bronzových trpaslíků. Zdejší...
Pokud kráčíte po centru Vratislavi, pozor na trpaslíky pod nohama. Jejich sochy...
Bronzoví obyvatelé polské Vratislavi
Bronzoví obyvatelé polské Vratislavi
6 fotografií
Krajské město Vysočiny plánuje netradiční vylepšení veřejného prostoru. V ulicích Jihlavy by se v budoucnu mělo objevit zhruba dvanáct či více bronzových figurek ježků, které mají podpořit turistický ruch. Inspiraci jihlavská radnice našla u sousedů v Polsku.

Tradiční symbol Jihlavy dostane novou, hmatatelnou podobu. Město prostřednictvím Brány Jihlavy podává žádost o dotaci z fondu malých projektů v rámci přeshraniční spolupráce, a to společně s rakouským partnerským městem. V plánu má osazení zhruba dvanácti až patnácti plastikami ježků o velikosti kolem 40 až 50 centimetrů.

Tyto sošky mají ozdobit vytipovaná turisticky atraktivní místa.

Nápad přitom Jihlavští odkoukali v sousedním Polsku, kde podobné projekty slaví úspěch - jako například trpaslíci ve Vratislavi, jelínci v Jelení Hoře nebo pstruzi ve městě Prudnik.

V polské Vratislavi jsou v ulicích desítky bronzových trpaslíků. Zdejší turistické lákadlo se stalo inspirací i pro Jihlavu. Ta by po vzoru našich severních sousedů po městě ráda měla sošky ježků, symbolu města.
Pokud kráčíte po centru Vratislavi, pozor na trpaslíky pod nohama. Jejich sochy oživují střed metropole polského Slezska. Objevují se v různých situacích. Známý je trpaslík, který hlídá vleže vchod do trpasličího podzemí.
Bronzoví obyvatelé polské Vratislavi
Bronzoví obyvatelé polské Vratislavi
6 fotografií

Jihlava se vydává podobnou cestou, ovšem se svým vlastním symbolem. „Dám příklad: Mohlo by jít o sošku u arény, třeba ježka s hokejkou nebo u pivovaru ježka s pivem. Zajímavý by určitě byl i jeden ježek u vchodu do podzemí. Konkrétní podoba a umístění ale vzejdou z vypsané soutěže,“ přiblížil záměr primátor Petr Ryška.

Vedení města přitom klade důraz na to, aby se do projektu zapojili skuteční odborníci, kteří dokážou navržené plastiky také reálně vyrobit. „Z nich pak vybereme to nejlepší pro Jihlavu,“ upřesnil Ryška.

Projekt by se mohl obejít i bez dotace

Celkové náklady na projekt se pohybují lehce přes jeden milion korun, přičemž se počítá s částkou okolo 1,2 milionu korun. Financování je postaveno na dotační podpoře, která pokryje velkou část výdajů. „Když získáte dotaci z fondu malých projektů, tak vám hradí osmdesát procent nákladů,“ popsal Ryška.

Pokud by však dotační podpora nevyšla, projekt se tím v Jihlavě pravděpodobně nezastaví. Myšlenka s ježky je podle vedení města natolik zajímavá, že by do něj radnice byla ochotna jít i z vlastních zdrojů, ačkoliv díky úzké spolupráci s rakouským partnerem věří v úspěch u grantové komise.

Vedení města si od záměru slibuje oživení ulic a vytvoření nového zábavného prvku pro místní obyvatele i turisty, kteří budou moci ježky v Jihlavě objevovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Cena spadla na zlomek původní. Přesto o brtnické hradby ani po šesté nikdo nestál

Zámek Brtnice

Ani v pořadí šestá státní aukce dvou částí hradebního systému zámku v Brtnici na Jihlavsku nepřinesla žádný výsledek. Do aukce se znovu nikdo nepřihlásil, a tak ji Úřad pro zastupování státu ve...

Jako ohořelé tělo bez hlavy. Houbař se pochlubil snímkem a vyvolal poprask

Houbař nedaleko Havlíčkova Brodu našel v lese cosi, co připomínalo torzo...

Na svou páteční výpravu do lesa zjevně dlouho nezapomene houbař z Havlíčkobrodska. U Českého Dvora objevil něco, co připomínalo torzo ohořelého lidského těla. Se svým „úlovkem“ se pochlubil na...

Filmaři obsadili opuštěné lomy v Lipnici. Natáčejí tam finále úspěšné trilogie

Hlavní hvězdy trilogie Princezna zakletá v čase 3 pohromadě přímo u jednoho z...

Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o...

Po nocích se sprejem v ruce. Výjevy z pověstí vznikají postaru s projektorem

Sprejeři začali s výmalbou dvou havlíčkobrodských podchodů. Na stěnách zachytí...

V jinak potemnělém podchodu stojí dodávka, vedle ní hlasitě vrčí elektrocentrála. Na židličce leží notebook připojený k projektoru. Ten na stěnu promítá obrovský obraz. Kolem něho pobíhají tři...

Po vzoru Vratislavi. Do Jihlavy mají turisty lákat bronzové sošky

V polské Vratislavi jsou v ulicích desítky bronzových trpaslíků. Zdejší...

Krajské město Vysočiny plánuje netradiční vylepšení veřejného prostoru. V ulicích Jihlavy by se v budoucnu mělo objevit zhruba dvanáct či více bronzových figurek ježků, které mají podpořit turistický...

14. září 2026  8:48

Křik života dokázal vyladit v chorál. Otokar Březina se stal ikonou proti své vůli

Premium
Velmistr slova, český básník Otokar Březina (1868 - 1929).

V neděli je tomu přesně 158 let, kdy se v Počátkách na Pelhřimovsku narodil Václav Ignác Jebavý, budoucí ctěný básník Otokar Březina. Samotář, učitel, mystik, pro nějž byl Bůh Tajemstvím, přirozený...

13. září 2026

Místo dopisů létají s čipy. Poštovní holubi kvůli vysílačům i mobilním sítím zmatkují

Premium
O holuby se Jaroslav Strašil zajímá už od dětství, první ptáky si pořídil ve...

Netradiční zálibu má osmapadesátiletý Jaroslav Strašil z Malé Losenice na Žďársku. V podstatě veškerý svůj volný čas věnuje chovu poštovních holubů. Tito spolehliví letci totiž brázdí oblohu i v...

12. září 2026

Chtěli šály soupeřů. Za loupež musí platit desetitisíce a hokej naživo dlouho neuvidí

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.

Jedna podmínka, peněžité tresty v rozmezí 18 až 27 tisíc korun a nejméně na rok a půl zákaz návštěvy ligových hokejových utkání. S takovým trestem od soudu odešlo šest fanoušků Dukly, kteří po...

12. září 2026  16:16

Jako ohořelé tělo bez hlavy. Houbař se pochlubil snímkem a vyvolal poprask

Houbař nedaleko Havlíčkova Brodu našel v lese cosi, co připomínalo torzo...

Na svou páteční výpravu do lesa zjevně dlouho nezapomene houbař z Havlíčkobrodska. U Českého Dvora objevil něco, co připomínalo torzo ohořelého lidského těla. Se svým „úlovkem“ se pochlubil na...

12. září 2026  12:11

S hrdinou neměli komunisté slitování. Teď bude mít Imrich Gablech pamětní desku

Imrich Gablech, nejstarší český nově jmenovaný generál, zemřel v úctyhodném...

Imricha Gablecha během života stíhala jedna rána za druhou. Přesto nikdy nezatrpkl a vždy dokázal bavit lidi kolem sebe. Zemřel před deseti lety ve věku 101 let. Armádnímu generálovi ve výslužbě na...

12. září 2026  9:06

Hnutí ANO vzdalo na Žďársku boj o senátorské křeslo. Vysvětlovat to nechce

Post senátora za Žďársko bude obhajovat Josef Klement z KDU-ČSL. Na snímku je vpravo s bývalým předsedou lidovců Marianem Jurečkou.

Na vítězné vlně se veze na Vysočině hnutí ANO. Vyhrálo s přehledem poslední krajské i parlamentní volby. Jeho představitelé mluví o tom, jak letos chtějí výrazně posílit v Senátu. A přitom na Žďársku...

11. září 2026  14:11

Po nocích se sprejem v ruce. Výjevy z pověstí vznikají postaru s projektorem

Sprejeři začali s výmalbou dvou havlíčkobrodských podchodů. Na stěnách zachytí...

V jinak potemnělém podchodu stojí dodávka, vedle ní hlasitě vrčí elektrocentrála. Na židličce leží notebook připojený k projektoru. Ten na stěnu promítá obrovský obraz. Kolem něho pobíhají tři...

11. září 2026  8:43

Špičková zahrada i vlastní divadlo. Knihovnu proměnily miliony k nepoznání

Ve Velkém Meziříčí se po rekonstrukci za 90 milionů korun po roce a půl...

Městská knihovna ve Velkém Meziříčí má za sebou opravdu razantní proměnu. „Bez nadsázky si troufám tvrdit, že teď patří ke špičce mezi knihovnami na celé Vysočině. Ať už co do vybavení, tak...

10. září 2026  16:53

Tradiční světelská Svatováclavská pouť se kvůli úřadům rozdělila na dva břehy

Pouť bývala na náměstí ve Světlé nad Sázavou po desetiletí. Před čtyřmi roky ji vedení města kvůli rekonstrukci náměstí přesunulo do zámeckého parku. Letos ji ovšem úřady ochrany přírody na tomto místě v plném rozsahu už nepovolily.

Desítky kolotočů, stovky stánků, tisíce lidí. Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou o posledním zářijovém víkendu bývá druhá největší na celé Vysočině. V posledních letech se konala v zámeckém...

10. září 2026  14:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Finále zase vyhrajeme, proto se na sezonu těším, říká majitel hokejové Dukly

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

O uplynulém víkendu měl být jedním z aktérů charitativního hokejového zápasu s názvem Dukla: Nástup! a na středu si plánoval návštěvu úvodního utkání jihlavského A-týmu, kterým odstartoval novou...

10. září 2026  13:37

Mléko se prodává za nesmysl, zlobí se producenti. Chtějí zákaz podnákladových cen

O cenám mléka a dalších problémech při produkci mléčných výrobků zástupci...

Producenti a zpracovatelé mléka prožívají jedno z nejtěžších období v historii. Kvůli poklesu poptávky ceny mléčných produktů spadly na rekordní minima. Společně s Agrární komorou budou tlačit na to,...

10. září 2026  8:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet