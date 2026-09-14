Tradiční symbol Jihlavy dostane novou, hmatatelnou podobu. Město prostřednictvím Brány Jihlavy podává žádost o dotaci z fondu malých projektů v rámci přeshraniční spolupráce, a to společně s rakouským partnerským městem. V plánu má osazení zhruba dvanácti až patnácti plastikami ježků o velikosti kolem 40 až 50 centimetrů.
Tyto sošky mají ozdobit vytipovaná turisticky atraktivní místa.
Nápad přitom Jihlavští odkoukali v sousedním Polsku, kde podobné projekty slaví úspěch - jako například trpaslíci ve Vratislavi, jelínci v Jelení Hoře nebo pstruzi ve městě Prudnik.
Jihlava se vydává podobnou cestou, ovšem se svým vlastním symbolem. „Dám příklad: Mohlo by jít o sošku u arény, třeba ježka s hokejkou nebo u pivovaru ježka s pivem. Zajímavý by určitě byl i jeden ježek u vchodu do podzemí. Konkrétní podoba a umístění ale vzejdou z vypsané soutěže,“ přiblížil záměr primátor Petr Ryška.
Vedení města přitom klade důraz na to, aby se do projektu zapojili skuteční odborníci, kteří dokážou navržené plastiky také reálně vyrobit. „Z nich pak vybereme to nejlepší pro Jihlavu,“ upřesnil Ryška.
Projekt by se mohl obejít i bez dotace
Celkové náklady na projekt se pohybují lehce přes jeden milion korun, přičemž se počítá s částkou okolo 1,2 milionu korun. Financování je postaveno na dotační podpoře, která pokryje velkou část výdajů. „Když získáte dotaci z fondu malých projektů, tak vám hradí osmdesát procent nákladů,“ popsal Ryška.
Pokud by však dotační podpora nevyšla, projekt se tím v Jihlavě pravděpodobně nezastaví. Myšlenka s ježky je podle vedení města natolik zajímavá, že by do něj radnice byla ochotna jít i z vlastních zdrojů, ačkoliv díky úzké spolupráci s rakouským partnerem věří v úspěch u grantové komise.
Vedení města si od záměru slibuje oživení ulic a vytvoření nového zábavného prvku pro místní obyvatele i turisty, kteří budou moci ježky v Jihlavě objevovat.