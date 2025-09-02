Dívka myjící si prs. Městské lázně krášlí akt od známého sochaře Jana Štursy

  11:50
Jak vnímali umělci ženskou krásu před sto lety? To nyní mohou zjistit lidé procházející kolem Městských lázní v Novém Městě na Moravě. Prostranství před budovou tam nově zdobí bronzová plastika Dívka myjící si prs od známého sochaře a místního rodáka Jana Štursy. Dílo patří mezi klenoty jeho tvorby.

Kopie umělcovy sochy vznikla podle originálu, který je uložen ve sbírkách novoměstské Horácké galerie. Volba díla, jež obohatí exteriér města, nebyla ale snadná.

„S iniciativou instalovat Štursovu sochu před budovu Městských lázní přišel novoměstský starosta Michal Šmarda. Naším úkolem bylo vybrat dílo, které by s prostorem ladilo jak tematicky, tak esteticky. Zabývat jsme se tím začali již v roce 2022, což nám dalo prostor zvolit opravdu tu nejvhodnější sochu,“ popsala Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

Socha byla slavnostně odhalena první zářijový den, u příležitosti 10. výročí založení Městských lázní.
Instalace plastiky připadla na rok, kdy si místní připomínají uplynutí sto let od úmrtí Jana Štursy. Tento umělec, který mimo jiné platí za jednoho ze zakladatelů českého moderního sochařství, vytvořil akt Dívky myjící si prs na sklonku svého života – mezi léty 1923 až 1925. Dílo bylo dosud možné vidět pouze ve vnitřní expozici Horácké galerie, nyní se jím ale mohou zájemci pokochat právě i v exteriéru.

Výběr sochy a její umístění v prostoru konzultovali zaměstnanci galerie mimo jiné se sochařem Nikosem Armutidisem, který se stal odborným garantem její výroby ve slévárně ve Veverských Knínicích v Jihomoravském kraji. Podílel se také na volbě vhodného podstavce plastiky, jenž byl nakonec vytvořen z mrákotínské žuly, a dohlížel i na samotné osazení bronzového aktu v terénu.

Vhodnější místo se najít nemohlo

„Myslím, že volba právě Dívky myjící si prs, stejně jako prostor, do nějž byla socha umístěna, nemohla být lepší. Do komorního prostředí plného zeleně dílo krásně padne a okolní architektura jej nijak nezastiňuje, naopak ho vhodně podpírá, dává mu prostor vyniknout,“ vyznal se Nikos Armutidis.

Sochy Jana Štursy
v Novém Městě
na Moravě

Štursova socha Raněný, jedna z jeho plastik v Novém Městě na Moravě.

  • Bronzová plastika Dívka myjící si prs před budovou Městských lázní.
  • Na Palackého náměstí se nachází socha Františka Palackého z roku 1902.
  • Dílo Píseň hor krášlí kašnu na Palackého náměstí (originál je umístěn ve vestibulu Horáckého muzea).
  • Reliéf Salvátor Mundi je k vidění nad původním vstupem do lékárny na Vratislavově náměstí.
  • Pieta se nachází na katolickém hřbitově (náhrobek Štursovy rodiny a advokáta L. Fialy).
  • Pomník padlým v 1. světové válce stojí v parku na Vratislavově náměstí (vznikl dle návrhu sousoší Pohřeb v Karpatech).
  • Busta T. G. Masaryka je instalována před základní školou na Vratislavově náměstí.
  • Známá socha s názvem Raněný se nachází před Štursovým rodným domem na Vratislavově náměstí č. p. 122.

Místo je podle něj vhodné i z hlediska velké frekvence lidí, kteří tak budou mít možnost mistrovský Štursův výtvor obdivovat. „Někde uprostřed parku by socha tolik nevyzněla,“ podotkl Armutidis s tím, že Dívka je propracovaná a „živá“, ať se na ni kolemjdoucí podívají z jakéhokoliv úhlu. Městské lázně navíc v bronzové plastice získaly i dárek k výročí, letos si totiž připomínají deset let od svého založení.

V obohacování ulic o umělecká díla patří desetitisícové Nové Město mezi rekordmany. A v tomto „trendu“ míní tamní radnice dál pokračovat. „Naše město je nazýváno galerií pod širým nebem. A po právu,“ myslí si starosta Michal Šmarda.

Za posledních deset let nechala radnice vytvořit a umístit do veřejného prostoru už tři díla. „Jde o sochu mistra Jana Husa – také od Jana Štursy, na zahradě evangelického kostela. Dále to byla plastika heraldického lva od našeho dalšího významného rodáka – Vincence Makovského, která vznikla k 100. výročí založení republiky. A nyní došlo opět na Štursovo dílo,“ shrnul Šmarda s tím, že na poslední jmenovanou sochu vyhradila radnice půl milionu korun, tento rozpočet ale nakonec nebyl vyčerpán.

Starosta osobně je s výběrem právě Dívky myjící si prs spokojen. „Dost Štursových soch, které už ve městě máme, jsou poněkud tragické, odkazují k nějakému utrpení, válce. Tato naopak dokládá, jak autor dokázal ocenit ženskou krásu a radosti života,“ vyjádřil se Šmarda. Dodal také, že v budoucnu by mohlo do ulic přibýt pro změnu dílo nějakého současného autora.

Vrcholné dílo sochařského mistra

Akt klečící dívky, naklánějící se nad nádobou a omývající si levou rukou pravý prs, je podle odborníků Štursovým vrcholným dílem. O době, kdy vznikla, píše v knize Kresby Jana Štursy třeba český historik Petr Wittlich.

„Jako by najednou vyrazil mocný pramen Štursova tvůrčího zaujetí, kdy tvořil v několika seděních mistrovské busty a několik geniálních děl najednou,“ popsal Wittlich zmíněný vrchol umělcovy tvorby v publikaci z roku 1959.

Kéž by děti chodily do galerie samozřejmě jako do zoo, přeje si její šéfka

Odhalení uvedené sochy je další z řady akcí, jež se letos ve městě k 100. výročí Štursova úmrtí konají. „V květnu se uskutečnilo například vzpomínkové setkání u Štursova rodného domu na Vratislavově náměstí nebo třeba sympozium Příběh sochy ve veřejném prostoru,“ vzpomněla Staňková.

Další akce se ještě chystají. „Připravujeme ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy vlakový zájezd z Nového Města na Moravě nazvaný Po stopách Jana Štursy v Praze, a to na neděli 7. září,“ uvedla Staňková. V neděli 2. listopadu se zase v novoměstském kulturním domě uskuteční komponované představení Štursa, doprovázené původní hudbou Jana Kalluse.

