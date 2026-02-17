náhledy
Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň vykouzlila zajímavé obrázky a udělala radost zejména dětem.
Největší komplikace způsobil sníh na dálnici D1. Ta byla v úseku mezi Humpolcem a Jihlavou několik hodin uzavřena.
Provoz zablokovaly kamiony, které se roztáhly přes celou dálnici. Znemožnily tím i průjezd vozidel zimní údržby.
Policie vydala nad ránem varování, aby řidiči na dálnici na Vysočině raději vůbec nevjížděli. Problémy se táhly až do počátku dopoledne.
Ještě kolem desáté hodiny, kdy už byla dálnice rozsolená a bez sněhu, mohli řidiči u Jihlavy potkat následky noční kalamity. Jinak se už ale po D1 jezdilo bez větších komplikací.
Ze sněhové nadílky měly radost děti. Ve Žďáře nad Sázavou mohli rodiče ty menší odvézt do školy a školky na saních a bobech.
Ve městech se s nadílkou popasovali řidiči statečně. Komplikace se objevily jen v Třebíči. Ve Žďáře nad Sázavou jsou šoféři na více sněhu zvyklí.
Silničáři v celém kraji vyslali do terénu takřka veškerou techniku, kterou mají k dispozici. Krajští silničáři za noc evidovali přes 200 výjezdů, svou techniku včetně traktorů s radlicemi nasadily i města a obce.
Zřejmě nejvíc sněhu napadlo na Žďársku. Obyvatelé sídlišť pod dvaceticentimetrovou vrstvou sněhu jen těžko hledali svá auta. Odmetení sněhu a vyjetí z parkovišť pak prověřilo jejich fyzičku i řidičské schopnosti.
Na fyzickou kondici se museli spolehnout i pracovníci doručovatelských firem. Ti to ve sněhu neměli po ránu vůbec lehké.
V Jihlavě zkomplikoval sníh i trhy na Masarykově náměstí. Před postavením stanů a naskladněním zboží bylo potřeba prostor nejdřív odházet.
Sníh v Jihlavě zasypal i sdílená kola. V úterý si ta stojící na jihlavském náměstí zjevně nikdo půjčovat nechtěl.
