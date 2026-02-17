|
Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony
Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...
OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh
Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...
Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců
Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....
Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek
Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru pro iDNES.cz ostře...
Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty
Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....
Přibyslav už podruhé obklíčí souběh uzavírek. Rekonstrukce trati zavře mosty
Přibyslav na Havlíčkobrodsku se letos opět dostane do sevření uzavírek. V souvislosti s modernizací železničního koridoru a výměnou mostů bude po část roku problém dostat se do města od jihu. Opakuje...
Vydry na Vysočině likvidují chovy ryb, kraj loni vyplatil rekordně vysoké náhrady
Vydra říční, šelma, jíž ještě v minulém století hrozilo vyhynutí, je dnes na Vysočině jako doma. Svědčí o tom i škody, které po tomto zvláště chráněném živočichovi zůstávají. Za loňský rok vyplatil...
Pelhřimov projedná přínosy i rizika větrných elektráren. Už o nich přitom rozhodl
Možnosti využití větrného potenciálu města a jeho okolí prodiskutují ve středu v Pelhřimově. Na besedu radnice zve odborníky, zástupce okolních obcí i veřejnost. Paradoxně dvouhodinovou debatu město...
Veterináři na Vysočině zjistili nákazu u divočáků. Nebezpečná je pro psy a kočky
Téměř všichni savci, kromě primátů a člověka, se mohou od divočáků nakazit takzvanou Aujeszkyho chorobou. Nemoc, postihující hlavně psy a kočky, končí vždy úhynem postiženého zvířete. Na Vysočině už...
Jihlavská aréna má problémy s internetem, klientům jednoho operátora často nejde
Uplynulo už více než čtvrt roku od slavnostního otevření jihlavské Horácké arény. Přesto tam diváci, kteří jsou zároveň zákazníci O2, mají dodnes problémy s připojením svých mobilních telefonů k...
Policisté hledali v jihlavské škole bombu, výhrůžka přišla e-mailem
Policie zasahovala v prostorách Základní školy Křížová v Jihlavě. Reagovala tím na oznámení o uložení nástražného zařízení. Výhrůžka o umístění bomby přišla do školy v pondělí odpoledne e-mailem....
Zemědělce na Žďársku překvapil putující vlk, vidělo ho hned několik lidí
Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny evidují několik oznámení o výskytu vlka na Žďársku. Šelmu, přebíhající beze spěchu silnici u Čebína na Tišnovsku, zachytil jeden z řidičů 2. února....
Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu
Až po střechu napěchoval vypůjčenou octavii ukradeným nářadím sedmatřicetiletý zloděj. Dojel si pro něj k motorestu na 139. kilometr D1 ve směru na Brno. Provozovna se momentálně rekonstruuje. Zloděj...
Sousedé proti Kojetínu. Sporu kvůli větrným elektrárnám se Brod odmítl účastnit
Obce na Havlíčkobrodsku rozdělil spor ohledně stavby větrných elektráren. Kojetín, v jehož katastru by dva větrníky společnosti ČEZ měly vyrůst, je pro. Sousední obce však s projektem nesouhlasí. Do...
Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek
Registrační značky z tisíců vozidel skladují nyní městské úřady na Vysočině. Mnohé plechové tabulky z aut a motorek, jež jejich majitelé dočasně nevyužívají, leží přitom v depozitu už léta. Novela...