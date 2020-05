Zemřel Marius Neuwirth, znalec staré Jihlavy z rodiny neodsunutých Němců

„Jeho odchodem se cosi uzavírá. Budu na něj s úctou a láskou vzpomínat, odešla jihlavská legenda a jeden z největších znalců historie a památek našeho města. Hodný, bezkonfliktní a spolehlivý člověk, milovník Jihlavy, se kterou byl naprosto srostlý,“ řekl Vilém Wodák, předseda Spolku pro starou Jihlavu, jenž coby badatel s Neuwirthem spolupracoval.

„Často jsme se scházeli a diskutovali, bude mi moc chybět,“ podotkl Wodák.

Dalším stálým souputníkem Neuwirtha byl jihlavský badatel Ladislav Vilímek, který si v posledních letech získal oblibu například svými knihami o osudech jihlavských domů.

„Ty knihy jsem psal ve spolupráci s panem Neuwirthem, byli jsme v neustálém kontaktu,“ řekl Vilímek.

V komunitě badatelů a historiků patřil Neuwirth mezi největší znalce staré Jihlavy. V soukromém bádání se zabýval převážně středověkem. Pokud je dosud známo, veřejně nepublikoval.

Působil i jako česko-německý tlumočník. Po Jihlavsku provázel zájezdy rodin a potomků vysídlených Němců, pro jejich komunitu vyhledával data v archivech.

Marius Neuwirth se narodil 22. února v Brně, jeho otec Jan byl učitel, pocházel ze Salavic u Jihlavy. Matka Alžběta byla dcerou stavitele z Brna. Už před druhou světovou válkou se německá rodina usadila v Jihlavě.

Neuwirth prodělal pobyt v poválečných jihlavských internačních lágrech pro Němce. Krátce byl písařem v Jihlavanu. Později večerně vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Jihlavě a až do důchodu v roce 1996 pracoval jako stavební technik.

Jeho otec byl v roce 1936 zvolen prvním náměstkem starosty města Jihlavy, pak město dokonce řadu měsíců řídil. V roce 1938 už Jan Neuwirth nekandidoval.

Neuwirthovi patřili k nemnoha německým rodinám, které z Jihlavy nemusely po konci války odejít.

„Můj otec propagoval vždy dobré vztahy mezi Němci a Čechy v Jihlavě. To také zapříčinilo, že se v roce 1945 za naši rodinu zaručila určitá část české inteligence. V jihlavském archivu jsem dokonce dostal do ruky doklad s podpisy známých osobností té doby, což mě velmi potěšilo,“ vzpomínal Marius Neuwirth v rozhovoru pro Jaroslavu Zadražilovou do bakalářské práce o odsunu Němců z Jihlavska.

„Mezi známé naší rodiny patřili i Židé. Moje matka vzpomínala, že v době, kdy tady Židé ještě byli a ona se s nimi zastavila na ulici k rozhovoru, byla ignorována Němci, kteří se matce při takovém setkání vyhýbali na druhý chodník,“ dodal.