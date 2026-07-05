„Na místo byly vyslány policejní hlídky, včetně výjezdu služby kriminální policie a vyšetřování. Ke stanovení příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva,“ popsala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Dnes již mají policisté její výsledky. Z těch vyplývá, že na úmrtí dítěte nemá podíl cizí zavinění.
Přítel matky byl podle obyvatel domova včera odveden policií, několik lidí jej vidělo v doprovodu hlídek odcházet v poutech. „K podání vysvětlení jsme včera předvedli dvě osoby. Po provedení nezbytných procesních úkonů však byly obě propuštěny,“ upřesnila mluvčí s tím, že nikdo nebyl v souvislosti s událostí obviněn.
S matkou i jejím přítelem, kteří v azylu pobývají jen velmi krátce – zhruba týden – hovořil dnes dopoledne osobně i redaktor iDNES.cz. Muž mu vylíčil, že v době, kdy se tragédie stala, byl doma sám se dvěma dětmi své přítelkyně.
S malým, zhruba osmiměsíčním miminkem, které bylo v postýlce, a právě druhým, bezmála tříletým dítětem. Muž odešel na toaletu, přičemž starší dítě slyšel dlouho normálně mluvit. Pak ale hovor ustal. Když šel muž nevlastního potomka zkontrolovat, našel jej již s modrými ústy a bez známek života.
Matka si prý jen na chvíli odskočila
Vzápětí poté, co se neštěstí stalo, dorazila kromě záchranářů a policie na místo i matka dítěte. Ta si podle svých slov jenom odskočila na chvíli z domu trolejbusem. Takový scénář vyvrací četné spekulace na sociálních sítích, že žena měla pobývat na hudebním festivalu Vysočina fest.
Právě nepravdivé závěry, které kolem toho vznikají, trápí Davida Chlupáčka, ředitele azylového domu Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava. „Byl bych moc rád, kdyby se lidé, obzvláště na sociálních sítích, vyvarovali předčasných soudů, dokud nebude vše řádně uzavřeno,“ vyzývá Chlupáček.
K podobné výzvě se připojili rovněž policisté. „Prosíme, aby veřejnost případ bez znalosti detailů nekomentovala a zdržela se jakýchkoliv závěrů. Především se jedná o obyvatele azylového domu v Žižkově ulici, jimž žádné nebezpečí nehrozilo ani nehrozí,“ sdělila Čírtková.
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