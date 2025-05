Severní část Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě má stále podobu, kterou mu dali socialističtí plánovači v 70. letech minulého století. Dvě jeho třetiny tvoří asfaltové parkoviště, třetinu řídký trávník s několik stromy a provizorní tržnicí. Do budoucna by se to mělo změnit. Na parkovišti přibude zeleň, naopak tržnice, stromy a část zelené plochy má ustoupit novému reprezentativnímu domu. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

„Horní část Smetanova náměstí, mezi Havlíčkovou uličkou a Horní ulicí, je skutečně poslední část centra města, která dosud nebyla upravena. Má původní podobu ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. A zejména příjezdovou cestu od Horní ulice k parkovišti je skutečně nutné opravit,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Rada města požádala architekta Aleše Buriana, aby rozpracoval své dřívější ideje a vytvořil podrobnější architektonickou studii. Přímo jeho si radní nevybrali náhodou. Burian je autorem nové podoby sousedního Havlíčkova náměstí i centrální a jižní části náměstí Smetanova. V severní části by tak na svou práci mohl navázat.

Proměna severní části Smetanova náměstí není otázkou letošního nebo příštího roku. „Chceme ale mít připravené podklady, pokud by se náhodou objevil vhodný dotační titul. Jinak je to idea spíše do budoucna,“ zchladil unáhlený optimismus Honzárek.

Náměstí má rozdělit dům s koncertními sály

Úpravy totiž nebudou úplně jednoduché a levné. Základní myšlenkou je, aby se horní část náměstí opticky uzavřela. Jedním ze stěžejních bodů, o nichž se uvažuje, je proto výstavba nového domu. Stát by měl nad Havlíčkovou uličkou, zhruba v místech dnešní tržnice a nevyužité odstavné plochy, kde dříve stával panelový dům.

„Oddělil by zelenou a moderní část náměstí od prostoru dnešního parkoviště. Jednak by Smetanovo náměstí opticky uzavřel, zároveň by dal okolí základní umělecké školy a Klubu Oko více uliční charakter. Takový tato část měla před asanací,“ vysvětluje místostarosta.

Co by oním domem mělo být, má vedení města poměrně jasno už delší dobu. Novostavba by měla sloužit kulturním a společenským účelům. Podle Honzárka by mohla připadnout sousední základní umělecké škole.

Mohl by v ní být větší koncertní sál a reprezentativnější prostory, případně také další učebny a zázemí. „Je to nejhodnotnější parcela ve městě, tomu by mělo využití odpovídat,“ říkal místostarosta už v minulosti.

Znamená to ovšem, že by zanikla současná tržnice. Na tu při stavbě nové budovy už nebude místo. Proto i nově pořízené stánky pro trhovce jsou pouze provizorní. Samotným trhovcům se ani moc nezamlouvají. „Nevím, jestli tato novinka má něco společného s estetikou a designem, ale z praktického hlediska je to nevyhovující,“ postěžoval si například Václav Lorenc, který do Brodu jezdí prodávat květiny a sazenice.

Parkování vyřeší podzemní garáže? Uvidí se

Podstatnou proměnou by mělo projít i současné parkoviště před hudební školou. To už po desítky let tvoří rozlehlá asfaltová plocha bez jakéhokoliv prvku, který by prostor rozčlenil či zjemnil. A právě tyto drobnosti by měly přibýt. Má jít o drobnější zeleň, stromy či keře, případně ostrůvky. Současný asfalt má nahradit jiný povrch, který by plochu více přiblížil přírodě.

Mezi řidiči toto parkoviště příliš oblíbené není. Nachází se sice v samém centru města, ale místa jsou zde namalovaná extrémně úzká. Pokud auta stojí tak, jak mají, řidiči se od volantu jen těžko vysoukají z vozů. Do budoucna by se měla místa rozšířit. Vzhledem ke všem chystaným úpravám se však jejich celkové množství lehce sníží.

Redukci počtu míst by radnice chtěla řešit originální náhradou. Některé plány počítají totiž se stavbou podzemního parkoviště. K tomu by zřejmě došlo až v souvislosti se stavbou nové budovy, garáže by byly s největší pravděpodobností umístěné pod ní. Zatím ale není jasné, do jaké míry je tato myšlenka reálná.

Katastrofální je už samotný příjezd na náměstí

Ke zlepšení vzhledu Smetanova náměstí nedávno přispěla i Kateřina Kratochvílová, jež před šesti lety zakoupila budovu bývalého finančního úřadu. Věžák čnící nad náměstím, původně obložený skleněnými pláty běžnými v dobách socialismu, nechala opravit. Nová šedivá fasáda s jasně viditelnými okny dala budově mnohem modernější podobu.

„Je to významná budova v centru města kousek od náměstí. Její dispoziční řešení je vhodné pro kancelářské využití a je poměrně snadné prostory pronajímat,“ pravila Kratochvílová v době, kdy dům zakoupila a připravovala jeho opravu.

Součástí revitalizace horní části Smetanova náměstí má být i příjezd od Horní ulice a Klubu mládeže. Tato spojka je v katastrofálním stavu, řidiči kličkují mezi dírami, kanály a propadlinami. Obnoveny mají být i veškeré inženýrské sítě pod celou oblastí.

V uplynulých dvaceti letech nechala radnice v Havlíčkově Brodě postupně proměnit a obnovit celé historické centrum. V roce 2010 bylo dokončeno Havlíčkovo náměstí, v přibližně stejné době se nově dláždily navazující Dolní a Horní ulice. Od roku 2018 je nové i Smetanovo náměstí s velkou zelenou plochou a vodními prvky uprostřed. Posledních deset let se průběžně obnovuje i na střed města navázaný park Budoucnost.