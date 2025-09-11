Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na prostranství vedle silnice skulptury ze slaměných válců, dnes už pro Jakubov už typické.

„Jako každoročně na tom pracovala stejná, asi sedmičlenná skupina lidí, na místě jsme slamáky kompletovali zhruba pět hodin,“ řekl starosta Jakubova Miroslav Kabelka.

Loni byla instalace slamáků – k jejich kulatému dvacátému výročí – dosud nejrozsáhlejší. Místo oživilo hned osm slaměných panáků, ztvárňujících Sněhurku a sedm trpaslíků. V listopadu tyto slamáky poničili vandalové a některé z figur povalili. Obec instalaci opravila.

Trpaslíky z této sestavy v létě Jakubov nabídl zájemcům k odkoupení. „Jednak proto, abychom uvolnili prostory, kam vysloužilé slamáky odkládáme, a částečně proto, aby se nám vrátilo něco z nákladů,“ řekl Kabelka.

Tři trpaslíky se podařilo prodat

Tři trpaslíky se jakubovským podařilo prodat. „Dva z nich putovali k novým majitelům na Třebíčsko, jeden na Jihlavsko,“ řekl Kabelka.

Zelené skulptury ze slaměných válců opět oživily prostranství na poli na příjezdu do Jakubova od obce Horky. Místní tvůrci zde vytvořili populární slamáky už po jednadvacáté – jako tradičně vždy po žních, když je čerstvá sláma.

Slamáky z minulých let obec ukládá do sadu jakubovské základní školy. „Jsou tam na dožití, než se rozpadnou, ale některé části z nich opětně používáme při tvorbě nových slamáků,“ přiblížil Kabelka.

Jednu dobu jakubovští kreativci bojovali o inspiraci, jakou další pohádkovou postavu ztvárnit. „Pak nám ale začaly přicházet nové nápady, tak teď opět máme ještě jeden dva náměty na další roky. A máme i chuť pokračovat,“ řekl Kabelka.

Některé náměty jsou podle něj výzvou, jak technicky z dostupných materiálů při zachování základního prvku – slaměného válce – figury postavit, aby byly poznatelné a vydržely pod širým nebem bez degradace celý rok. „Takovou výzvou byl třeba Rumcajs v minulých letech,“ řekl Kabelka.

Pomáhají speciální válce, vícekrát omotané

Od první, ještě jednodušší instalace Sedlák a selka v roce 2005 se um a fígle tvůrců slamáků zdokonalily. „Máme už za ty roky různé vychytávky, ať se to týká zpevnění válců, aby je neshodil vítr, či používání trvanlivé fasádní barvy. Necháváme si také od zemědělce na stavbu slamáků vytvořit speciální válce, omotané síťkou vícekrát dokola. To proto, aby se nerozpadaly a daly se dobře obarvit,“ prozradil Kabelka.

Po úvodním Sedlákovi a selce – kdy prvními slamáky obec uvítala své vyhlášení Vesnicí Vysočiny – se v následující letech objevila Rodinka s miminkem, pak Traktorista. Poté už následovaly pohádkové postavy: Mach a Šebestová, Shrek a Fiona, Pasáček vepříků, Křemílek a Vochomůrka či Medvědi od Kolína.

Kromě toho tvůrci slamáků vytvořili na jiných místech kraje také tři dvojice skulptur jako poutáky na jihlavskou zoo v podobě lemurů, tygrů a zeber.

